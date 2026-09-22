Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Hội đồng Chung khảo đề cao hiệu quả thực chất

Ngày 15/9/2026, những kết nối 2G cuối cùng theo lộ trình được chuyển sang các thế hệ công nghệ mới, khép lại một quá trình đã được các nhà mạng chuẩn bị trong nhiều năm. Với VNPT, công việc bắt đầu từ năm 2021 và bài toán không chỉ nằm ở việc nâng cấp mạng lưới, mà còn ở việc đưa người dùng sang công nghệ mới trước khi 2G rời mạng.