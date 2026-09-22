Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Hội đồng Chung khảo đề cao hiệu quả thực chất

Tin tức
Ông Lê Ngọc Đức làm Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ KHCN Vũ Hải Quân trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đức, Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên trách Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.
Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng
Ngày 15/9/2026, những kết nối 2G cuối cùng theo lộ trình được chuyển sang các thế hệ công nghệ mới, khép lại một quá trình đã được các nhà mạng chuẩn bị trong nhiều năm. Với VNPT, công việc bắt đầu từ năm 2021 và bài toán không chỉ nằm ở việc nâng cấp mạng lưới, mà còn ở việc đưa người dùng sang công nghệ mới trước khi 2G rời mạng.
TechFest 2026 mở rộng không gian kết nối công nghệ, vốn và thị trường
TechFest 2026 mở rộng hoạt động trước, trong và sau ngày hội, kết nối bài toán thực tiễn với công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và thị trường, hướng tới thúc đẩy ứng dụng, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.
Hàng trăm vận động viên cùng KOC, KOL “Sải bước nghĩa tình” vì nạn nhân chất độc da cam
Sáng 6/9, tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội, hàng trăm vận động viên, người yêu chạy bộ cùng nhiều KOC, KOL đã tham gia chương trình chạy bộ, đi bộ cộng đồng “Sải bước nghĩa tình”.
Giám đốc Đại học Cần Thơ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tướng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nơi những ký ức sau hơn nửa thế kỷ được nối lại để tìm liệt sĩ
Tại một căn phòng giữa lòng Hà Nội, những cuộc điện thoại đang nối lại ký ức sau hơn nửa thế kỷ. Cựu binh, thân nhân liệt sĩ lần tìm từng cái tên, địa danh, trận đánh và những dấu vết ít ỏi với hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình.
Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?
Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng hướng tới tập hợp những giải pháp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, kết nối sáng kiến với người sử dụng và đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.
Xây dựng VUSTA Global để quy tụ trí thức Việt ở trong và ngoài nước
VUSTA Global sẽ quy tụ, thu hút nguồn lực trí tuệ đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
VUSTA đặt mục tiêu đưa tri thức khoa học đến gần người dân hơn
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) xác định tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học và công nghệ đến gần hơn với người dân.
GS.VS Châu Văn Minh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
GS.VS Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tham quan các gian trưng bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
489 đại biểu dự Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
Với 489 đại biểu chính thức, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung bàn thảo giải pháp phát huy nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và đóng góp vào hoạch định chính sách trong nhiệm kỳ 2026-2031.
VCA 2026 tôn vinh những sáng tạo đưa nội dung số Việt ra thế giới
Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA) 2026 tôn vinh những sản phẩm nội dung số xuất sắc và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của sáng tạo số trong công nghiệp văn hóa và hành trình đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới.
Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại
Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối Internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.
Kết nối trí thức toàn cầu để giải những bài toán lớn của đất nước
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - hé lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc "lột xác" chiến lược từ số hóa toàn diện, huy động mạng lưới trí thức toàn cầu đến tinh gọn bộ máy.
Hội Truyền thông số Việt Nam và Google bàn giải pháp phát triển báo chí thời AI
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và lãnh đạo một số đơn vị thành viên có buổi làm việc với ông Adeel Farhan, người vừa nhận nhiệm vụ Giám đốc quan hệ đối tác tin tức khu vực Đông Nam Á của Google.
Huế đặt mục tiêu đạt 10.000 tên miền “.vn” trong năm nay
Huế đặt mục tiêu đạt 10.000 tên miền quốc gia “.vn” trong năm 2026, đồng thời hướng tới khai thác hiệu quả các tên miền đã đăng ký, đưa hiện diện trực tuyến trở thành công cụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Đại hội IX VUSTA: Tham mưu xây dựng cơ chế đặc thù, bảo vệ nhà khoa học nghiên cứu công nghệ lõi
Đại hội IX VUSTA đặt mục tiêu tạo môi trường để đội ngũ trí thức nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn; đồng thời tham mưu các cơ chế đặc thù, sandbox nhằm thúc đẩy những lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Dùng dữ liệu cá nhân của người khác trái luật có thể bị phạt 60 triệu đồng
Hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật có thể bị xử phạt đến 60 triệu đồng.
Dòng chảy trí tuệ qua các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hơn 43 năm qua, các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã để lại những dấu ấn riêng, góp phần phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, sản xuất, tư vấn, phản biện và hoạch định chính sách.