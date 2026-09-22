close Đăng nhập

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Hội đồng Chung khảo đề cao hiệu quả thực chất

Xuân Lực
Anh Lê
Quỳnh An
Xuân Lực Anh Lê Quỳnh An

Không chỉ xem xét tính mới của sản phẩm, giải pháp, phiên họp toàn thể Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 chú trọng hiệu quả, tác động và mức độ trưởng thành chuyển đổi số.

2aobor092koydivi3l5ott1df1c5gzpvvqiweaho.jpg
Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) lần thứ 9, năm 2026 đã họp phiên toàn thể ngày 21/9.
1789970264357-1582445287242716082-g8198945989269031567-5b7ad17fe72a997f2cf802771e5fbcd6.jpg
Phiên họp tòa thể của Hội đồng Chung khảo được chủ trì bởi TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng VDA 2026.
1789970258332-1582445287242716082-g8198945989269031567-c24f4dfd6a85420883e7f763313b1e3f.jpg
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng, phát biểu, định hướng một số nội dung thảo luận tại phiên họp toàn thể Hội đồng Chung khảo.
1789970258407-1582445287242716082-g8198945989269031567-391dcb04a1dc9fd986f18b4c9d0a8a41.jpg
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, tham gia phiên họp toàn thể.
Ông Nguyễn Bá Chiêm, Phó tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Phó trưởng Ban tổ chức, báo cáo về công tác tiếp nhận và đánh giá hồ sơ.

Ông Nguyễn Bá Chiêm, Phó tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Phó trưởng Ban tổ chức, báo cáo về công tác tiếp nhận và đánh giá hồ sơ.

img-8340.jpg
Theo báo cáo, VDA 2026 tiếp nhận tổng cộng 467 hồ sơ ở cả 5 hạng mục của giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.
1789970258305-1582445287242716082-g8198945989269031567-4f81cb7a2c654c800d1a4c2c2163fca1.jpg
Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng VDA 2026 nghiên tài liệu báo cáo.
1789970258381-1582445287242716082-g8198945989269031567-c22eb16bfbd4bbbd179ad9686bf52e90.jpg
Theo TS Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, nguyên Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), do số lượng hồ sơ tham dự năm nay lớn và có sự khác biệt giữa các hạng mục, Hội đồng Sơ khảo đã đề xuất và được thống nhất phân chia thành các tiểu ban để tổ chức đánh giá.
1789970258411-1582445287242716082-g8198945989269031567-aed9e50e78d94f3fce6fb0ebc6f73f5c.jpg
Việc phân chia các tiểu ban được thực hiện dựa trên số lượng hồ sơ, đặc điểm của từng hạng mục và chuyên môn của các thành viên Hội đồng. Sau quá trình đánh giá, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 68 hồ sơ để đề xuất Hội đồng Chung khảo xem xét. "Đối với một số hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoặc còn những vấn đề cần làm rõ, Hội đồng Sơ khảo đã trao đổi, xin ý kiến các thành viên và thực hiện đánh giá theo nguyên tắc đa số”, ông Nguyễn Thanh Tuyên cho biết.
1789970258399-1582445287242716082-g8198945989269031567-95cd38003aa70ec6c9ca293e32f848f7.jpg
Phát biểu tại cuộc họp, TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết cuộc họp được tổ chức để Hội đồng cho ý kiến cuối cùng đối với các hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9, năm 2026.
img-2351.jpg
Các thành viên Hội đồng Chung khảo nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu thông tin và cho ý kiến đánh giá đối với các đề cử.
1789970258393-1582445287242716082-g8198945989269031567-a1106490d49f255fb07d4668033e79ec.jpg
Ông Quân cho rằng 68 hồ sơ được đưa ra xem xét đều đã trải qua quá trình đánh giá trên cơ sở hơn 467 hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng năm nay. Đây là một tỷ lệ sàng lọc tương đối chặt chẽ, cho thấy quá trình lựa chọn đã được thực hiện qua nhiều bước. Tuy nhiên, nếu phát hiện vấn đề đặc biệt hoặc nhận thấy hồ sơ chưa bảo đảm các tiêu chí, Hội đồng Chung khảo xem xét, bình chọn không đạt hoặc yêu cầu đánh giá bổ sung đối với một số hồ sơ.
1789970264408-1582445287242716082-g8198945989269031567-3f12c7ddd268d4cf6e2b576a22f6ac8f-4090.jpg
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, trao đổi về những nội dung trong hồ sơ cần làm rõ, trước khi thống nhất đánh giá.
TS Đào Quang Thủy, Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Quản lý thiết bị, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành viên Hội đồng Chung khảo rà soát thông tin, số liệu và những nội dung cần làm rõ trong hồ sơ tham dự.

TS Đào Quang Thủy, Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Quản lý thiết bị, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành viên Hội đồng Chung khảo rà soát thông tin, số liệu và những nội dung cần làm rõ trong hồ sơ tham dự.

1789970264390-1582445287242716082-g8198945989269031567-15c8e668e4d507a59ebb6bb6381b1a8c.jpg
Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số, VDCA, thành viên Hội đồng Chung khảo, tham gia phiên họp trực tuyến của Hội đồng.
1789970264383-1582445287242716082-g8198945989269031567-e7242148e98503802e40a1fcff804feb.jpg
Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), thành viên Hội đồng Chung khảo, nêu nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất tại phiên họp để Hội đồng Chung khảo thảo luận, từ đó có thể căn cứ đưa ra quyết định.
1789970258343-1582445287242716082-g8198945989269031567-e6d5c426d2afe0da8d7ee1278678090a.jpg
TS Đào Quang Thủy nêu ý kiến đánh giá các hồ sơ dự Giải thưởng.
1789970258373-1582445287242716082-g8198945989269031567-07fdcc563eae3aa6db380ee97ab5eb2b.jpg
Các thành viên Hội đồng trao đổi, phân tích và đưa ra ý kiến đánh giá đối với những hồ sơ có nội dung cần làm rõ.
1789970258397-1582445287242716082-g8198945989269031567-d2926d023bce3c8e636855a1961a9ad3.jpg
Phiên họp toàn thể đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở để Hội đồng Chung khảo tiếp tục xem xét, đánh giá và lựa chọn những hồ sơ tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả, tác động thực tiễn và giá trị chuyển đổi số.

Từ khóa:

#Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam #Hội Truyền thông số Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng

Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng

Ngày 15/9/2026, những kết nối 2G cuối cùng theo lộ trình được chuyển sang các thế hệ công nghệ mới, khép lại một quá trình đã được các nhà mạng chuẩn bị trong nhiều năm. Với VNPT, công việc bắt đầu từ năm 2021 và bài toán không chỉ nằm ở việc nâng cấp mạng lưới, mà còn ở việc đưa người dùng sang công nghệ mới trước khi 2G rời mạng.

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?

Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng hướng tới tập hợp những giải pháp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, kết nối sáng kiến với người sử dụng và đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại

Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại

Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối Internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.