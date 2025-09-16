Chicland Danang Beach Hotel, ELC Hotel, Vanda Hotel bị xử phạt về an toàn thực phẩm

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 1 tỷ đồng đối với loạt khách sạn vi phạm các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm.

Vụ việc bị phát hiện khi đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT Đà Nẵng), Công an các phường trên địa bàn Đà Nẵngkiểm tra công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khách sạn hoạt động trên địa bàn.

Cụ thể, khi kiểm tra tại cơ sở Chicland Danang Beach Hotel, phường An Hải (thuộc sở hữu của Công ty CP Chic-Land), lực lượng chức năng phát hiện khách sạn này thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây lắp, lắp đặt đường ống, thiết bị để xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường.

Bên cạnh đó, khách sạn này không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp khi chuyển giao chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Không lập hoặc lập không đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn thực phẩm.

Trước hành vi này, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 564 triệu đồng; đồng thời buộc Chic-Land phải phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái phép để xả thải ra môi trường; khôi phục tình trạng ban đầu tại vị trí đã thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trường hợp tiếp theo là cơ sở lưu trú ELC Hotel, địa chỉ số 424 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn (do Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thúy - khách sạn ELC Đà Nẵng vận hành, điều hành hoạt động). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở không đăng ký môi trường theo quy định; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, khách sạn này không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn; Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín…

UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở này số tiền 264 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng xử phạt Vanda Hotel, số 3 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu (do Công ty TNHH Binitis sở hữu) số tiền 90 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Theo nhà chức trách, khách sạn này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn...

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở lưu trú này khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả khắc phục đến cơ quan chức năng.