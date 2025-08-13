Chọn giờ sinh mổ – hiểm họa ẩn sau niềm tin “ngày đẹp”

Nhiều gia đình chọn sinh mổ sớm khi mẹ chưa chuyển dạ chỉ để “chốt giờ đẹp” với hy vọng con sẽ may mắn, thành công. Tuy nhiên, không ít trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong vì được mổ lấy thai trước khi mẹ chuyển dạ.

Sinh mổ chủ động – xu hướng nguy hiểm

Hôm nay, 13/8, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương thông tin về một trường hợp thương tâm: Bé sơ sinh hai ngày tuổi, được mổ ở tuần 37 theo yêu cầu gia đình, ngay sau chào đời đã suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp. Khi tới Trung tâm Sơ sinh của BV, bé đã tím tái, suy tuần hoàn nặng, được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi. Mặc dù được hồi sức tích cực, thở máy, cháu vẫn không qua khỏi.

Trước đó, tại Bệnh viện Sản Nhi Thái Bình, cũng từng có một bé gái được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình, dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Sau sinh, trẻ tím tái, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và chuyển thẳng vào khoa Hồi sức sơ sinh. Các bác sĩ xác định phổi trẻ chưa trưởng thành, phải thở máy nhiều ngày, nguy cơ di chứng hô hấp lâu dài.

Sinh thường vẫn là phương pháp sinh lý và an toàn nhất, còn mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều gia đình chọn sinh mổ sớm khi mẹ chưa chuyển dạ chỉ để “chốt giờ đẹp” với hy vọng con sẽ may mắn, thành công.

Các bác sĩ cho biết, đây không phải là những trường hợp hiếm. Nhiều trẻ sinh mổ trước thời điểm chuyển dạ gặp tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng, hoặc tổn thương lâu dài về sức khỏe, chỉ vì cha mẹ tin vào quan niệm “ngày giờ sinh quyết định vận mệnh”.

Sinh mổ theo phong thuỷ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ

Số liệu đáng báo động

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam gần 37% tổng số ca sinh, có bệnh viện tới 50–60% – cao gấp nhiều lần so với mức 10–15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh theo phong thủy; bên cạnh đó, những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé,…

Các chuyên gia cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn sinh thường: nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, tai biến gây mê ở mẹ; trẻ dễ gặp vấn đề hô hấp, miễn dịch yếu, khó thích nghi với môi trường bên ngoài do chưa đủ thời gian hoàn thiện phổi.

Các bác sĩ sản khoa khuyến nghị, thời điểm sinh an toàn nhất là khi cơ thể mẹ tự khởi phát chuyển dạ hoặc khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Việc can thiệp sớm chỉ vì lý do tâm linh không chỉ trái nguyên tắc y khoa, mà còn đặt cả mẹ và con trước nguy cơ nguy hiểm tính mạng.

Sinh con là cột mốc quan trọng của đời người, nhưng “ngày đẹp” không thể đánh đổi bằng sức khỏe hay sự sống. Khởi đầu tốt nhất cho con chính là một cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải những con số may mắn trên tờ giấy khai sinh.