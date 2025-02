Khi mua điện thoại mới, người dùng thường có xu hướng ưu tiên thương hiệu yêu thích, sau đó là đến màn hình, khả năng chụp ảnh đẹp cũng như chế độ sạc không dây.

Dưới đây là 5 mẫu điện thoại Android đáng mua nhất vào thời điểm hiện tại, dựa theo các tiêu chí về cấu hình mạnh, chất lượng tốt (tuổi thọ máy), nhiều tính năng hấp dẫn (pin lâu, chụp ảnh, hỗ trợ AI, sạc không dây).

1. Google Pixel 9

Google Pixel 9 có màn hình OLED 6,3 inch với tốc độ làm tươi 120Hz. Màn hình này lớn hơn một chút so với Google Pixel 8. Điện thoại được trang bị bộ xử lý Tensor G4, pin dung lượng lớn 4700mAh, RAM 12GB.

Camera chính 50 megapixel f/1.7 có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 48 megapixel, camera selfie 10,5 megapixel. Sạc có dây 27W, sạc không dây 15W. Máy hỗ trợ chuẩn kháng nước IP68.

Pixel 9 đi kèm một số cải tiến đáng kể như máy quét vân tay nhanh hơn để mở khóa điện thoại. Camera của Pixel luôn cho ra những bức ảnh với màu sắc chân thực và nếu bạn thích các thủ thuật chỉnh sửa ảnh AI, thì chiếc điện thoại này có chúng. Nó cũng bao gồm tính năng dùng AI để phân tích thông tin để tìm kiếm ảnh nằm trong album ảnh của người dùng một cách dễ dàng hơn.

Nhìn chung, Google Pixel 9 sở hữu phần cứng khá mạnh mẽ, ngoại trừ kích thước màn hình hơi nhỏ so với các flagship hàng đầu của Samsung và Apple.

Với mức giá 16,5 triệu cho bản dung lượng 128GB và 22,5 triệu cho bản 256GB thì đây là một mức giá rất dễ chịu cho một mẫu điện thoại cao cấp trên thị trường.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra luôn là mẫu điện thoại mà người dùng muốn sở hữu nhất trong số những mẫu điện thoại tốt nhất trên thị trường.

Hai ống kính tele, bút stylus tích hợp và màn hình lớn là những điểm thu hút chính của Galaxy S25 Ultra.

Điện thoại có màn hình 6,9 inch, độ phân giải 1440p, tốc độ làm tươi 120Hz. Bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite mới nhất.

Galaxy S25 Ultra có camera chính 200 megapixel với chống rung quang học, camera tele 5x độ phân giải 50 megapixel và camera tele 3x độ phân giải 10 megapixel đều có chống rung quang học. Camera góc siêu rộng 50 megapixel, camera selfie 12 megapixel

Máy có viên pin pin 5.000mAh, đủ dùng các tác vụ thông thường trong một ngày. Sạc có dây 45W, sạc không dây 15W. Khả năng chống nước IP68.

Về thiết kế, Galaxy S25 Ultra có các góc bo tròn và các cạnh phẳng, giúp người dùng cầm thoải mái hơn. Nhưng nếu bạn muốn một cải tiến đáng kể về mặt thiết kế so với các phiên bản Ultra trước đây, thì mẫu điện thoại này chưa đáp ứng được. Samsung chỉ tập trung vào các tính năng phần mềm, tức là các tính năng AI. Nhưng AI trên điện thoại Galaxy S25 Ultra cũng vẫn là một mớ hỗn độn và nó chưa thế là một chiếc điện thoại AI đại diện cho Samsung theo đúng nghĩa.

Dù sao, đây là lựa chọn tốt nhất của người dùng cho một chiếc điện thoại Android có nhiều tính năng.

3. OnePlus 13

One Plus 13 có màn hình 6,82 inch 1440p 120Hz LTPO OLED. Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite. Camera chính 50 megapixel f/1.6 có chống rung quang học, camera tele 3x 50 megapixel có chống rung, camera góc siêu rộng 50 megapixel f/2.0, camera selfie 32 megapixel.

Đặc biệt, máy có viên pin dung lượng rất lớn, lên tới 6.000mAh. Máy hỗ trợ sạc có dây 80W, sạc không dây 50W. Khả năng chống nước và bụi IP6 8 và IP69.

Có rất nhiều lý do chính đáng để cân nhắc OnePlus 13. Nó có màn hình lớn, đẹp và có giá rẻ hơn Galaxy S25 Plus với vài triệu đồng. Khả năng chống bụi và nước của nó mạnh đến mức bạn có thể sử dụng điện thoại trong cơn bão mà không có vấn đề gì. Hệ thống camera được cải thiện đáng kể so với các phiên bản trước, đặc biệt là khi chụp ảnh chân dung thiếu sáng.

OnePlus 13 cung cấp đủ thời lượng pin để sử dụng trong hai ngày ở mức vừa phải chỉ với một lần sạc. Nếu chỉ sử dụng các tác vụ rất cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, thời lượng pin thậm chí có thể kéo dài hơn thế. Việc sạc cũng tương đối nhanh khi điện thoại đi kèm với bộ sạc có dây 80W trong hộp.

Ngay cả khi người dùng cần sạc đầy pin vào giờ nghỉ trưa, họ có thể thực hiện chỉ trong vài phút. Không có mẫu điện thoại flagship nào khác có khả năng sạc ấn tượng như OnePlus 13.

4. Pixel 9 Pro Fold

Mẫu điện thoại gập của Google - chiếc Pixel 9 Pro Fold có màn hình ngoài 6,3 inch và màn hình trong 8 inch khi mở ra. Kích thước này lớn hơn Pixel Fold thế hệ đầu. Chiếc điện thoại gập mới này cũng khá phẳng khi mở, có khả năng chống nước IPX8 và có thiết kế mỏng hơn so với thế hệ trước.

Nhiều người vốn quen thuộc với các mẫu điện thoại gập của Samsung, mới đây nhất là chiếc Galaxy Z Fold 6. Tuy nhiên, điện thoại gập của Google cũng có thiết kế đẹp chẳng kém cạnh gì so với siêu phẩm nhà Samsung.

Mặc dù điện thoại gập có giá thành cao, kích thước cồng kềnh hơn điện thoại thông thường và camera của nó không đẹp bằng Pixel 9 Pro nhưng nó đem lại sự thú vị khi sử dụng khi màn hình được mở ra như một chiếc máy tính bảng.

Màn hình ngoài của Pixel 9 Pro Fold có kích thước 6,3 inch, tương đương với những mẫu điện thoại thông thường của Google. Nếu so sánh thì màn hình ngoài của Galaxy Z Fold 6 hẹp hơn và có cảm giác chật chội.

Để có được một chiếc điện thoại, người dùng cũng phải đánh đổi một số tính năng. Hệ thống camera không tốt bằng các mẫu Pixel 9 Pro khác. Màn hình ngoài cũng không sắc nét hoặc sáng như Pixel 9 Pro, và bạn không thể sửa chữa nó ở bất kỳ đâu. Nhưng đối với những người thích điện thoại gập, 9 Pro Fold sẽ rất đáng giá.

Mức giá của Pixel 9 Pro Fold tại Việt Nam là 42 triệu đồng.

5. Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 có một thiết kế tương đối cổ điển nhưng không giống bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường.

Điểm đặc trưng của dòng này chính là được trang bị lưng kính trong suốt độc đáo và giao diện Glyph Interface - có các đường viền LED trắng phản ứng theo các chức năng khác nhau của điện thoại.

Cụm đèn LED Glyph Interface năm nay sẽ được chia thành nhiều vùng hơn. Sẽ có tới tận 33 điểm LED trên mặt lưng của Nothing Phone 2 thay vì 12 điểm như Nothing Phone 1. Điều này sẽ cho phép người dùng có nhiều tùy chọn hơn để tinh chỉnh các chế độ đèn đa dạng hơn. Giao diện tinh chỉnh cũng tiện dụng hơn.

Nothing Phone 2 cũng có cấu hình khá mạnh với màn hình OLED 6,7 inch 1080p 120Hz; Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Camera chính 50 megapixel F/1.9 có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 50 megapixel, camera selfie 32 megapixel. Dung lượng pin: 4.700mAh. Sạc có dây 45W, sạc không dây 15W. Khả năng chống nước IP54 - chỉ chống được nước bắn vào chứ không thể ngâm nước.

Nhìn chung, Nothing Phone 2 không phải là mẫu điện thoại Android tốt nhất trong phân khúc tầm trung cao cấp. Nhưng nếu người dùng muốn có một chiếc điện thoại độc lạ và thứ gì đó hơi lòe loẹt thì Nothing Phone 2 chính là sự lựa chọn.

Mức giá tại thị trường Việt Nam là 16,9 triệu đồng.