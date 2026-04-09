302 doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ bị rà soát do lỗ liên tục: Nhiều tập đoàn bị gọi tên

Nhiều cái tên quen thuộc nằm trong diện rà soát của Cục thuế như Mercedes - Benz, CP Việt Nam, VNG, KFC, CTCP Thanh toán điện tử VNPT, Sharp Việt Nam,...

Ngày 31/3 Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1927 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng, nhằm phát hiện kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế, trong năm 2025, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý đối với doanh nghiệp, trong đó có nhóm kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn phổ biến.

Để tiếp tục tăng cường quản lý thuế trong năm 2026, Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người nộp thuế kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đồng thời, cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp liên tục kê khai lỗ nhiều năm, không nộp thuế nhưng vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn.

Cơ quan thuế nhấn mạnh, đây là yếu tố rủi ro trọng yếu để đưa vào kế hoạch kiểm tra trọng điểm, qua đó xác định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận, trốn thuế; góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu đẩy mạnh rà soát việc khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp; trường hợp phát hiện sai sót phải hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh kịp thời, đồng thời tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Theo văn bản công bố, Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023 và 2024, gồm 302 doanh nghiệp theo danh sách đính kèm.

Trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung trọng điểm.

Cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đặc biệt là các khoản chi phí lớn, bất thường; so sánh biến động doanh thu với chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với hồ sơ, tài liệu liên quan.

Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra, đảm bảo đúng kỳ hạch toán, kê khai; tránh tình trạng ghi nhận thiếu hoặc kê khai khống.

Rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo hợp lệ, đúng kỳ kê khai; kiểm tra các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế lưu ý các khoản chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ trong tập đoàn như dịch vụ trung tâm, kỹ thuật, hỗ trợ quản lý, bản quyền, nhượng quyền thương mại… nhằm đảm bảo phù hợp với bản chất giao dịch độc lập và có liên quan đến việc tạo doanh thu, thu nhập.

Rà soát kỹ các hợp đồng mua - bán hàng hóa với các bên có quan hệ liên kết, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc độc lập trong xác định giá mua, giá bán.

Theo kế hoạch, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay trong tháng 4/2026 và hoàn thành kiểm tra chuyên đề chậm nhất trong tháng 12/2026.

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Cục Thuế kế hoạch triển khai kiểm tra từng doanh nghiệp trong tháng 4/2026; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện chuyên đề vào tháng 12.2026.

Trong báo cáo kết quả, cần nêu rõ số thuế truy thu, số tiền phạt; đánh giá các hành vi vi phạm phổ biến của doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp; đồng thời nhận xét, đánh giá công tác quản lý thuế, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp.

Những doanh nghiệp nào được "gọi tên"?

Danh sách kiểm tra chuyên đề lần này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tổng cộng có 302 doanh nghiệp (Hình đính kèm bên dưới).

Trong ngành thép, Công ty CP Tôn Pomina và một số doanh nghiệp sản xuất, thương mại thép cũng nằm trong diện rà soát.

Khối doanh nghiệp F&B và tiêu dùng có sự góp mặt của MeatDeli HN, Lotteria Vietnam, Công ty liên danh TNHH KFC Việt Nam.

Trong khi lĩnh vực nông nghiệp có Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV (thuộc Tập đoàn Wilmar International Limited).

Ở mảng công nghệ – viễn thông, CTCP VNG, Công ty Thanh toán điện tử Technology, CTCP Thanh toán điện tử VNPT cũng xuất hiện trong danh sách.

Ngoài ra, danh sách còn bao gồm nhiều doanh nghiệp FDI và sản xuất lớn như:

VinFast (ôtô – xe điện); Tập đoàn CP Việt Nam (chăn nuôi – thực phẩm); Công ty TNHH TOTO Việt Nam (thiết bị vệ sinh); Schaeffler Việt Nam (linh kiện công nghiệp); Công ty TNHH Sanhua Việt Nam (linh kiện HVAC); Sharp Việt Nam, Mercedes - Benz (ô tô),...

Cùng với đó là hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực logistics, bất động sản, năng lượng, bán lẻ và xuất nhập khẩu.

Danh sách 302 doanh nghiệp bị Cục Thuế kiểm tra: