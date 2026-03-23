14 nhân sự ngành y tế trúng cử đại biểu Quốc hội là ai?

Không chỉ là bác sĩ, nhà khoa học hay nhà quản lý, 14 đại biểu ngành y trúng cử Quốc hội mang theo trải nghiệm từ tuyến đầu chống dịch và cải cách hệ thống.

Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026–2031, ngành Y tế có 14 đại biểu trúng cử. Đây là những gương mặt đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trên cả nước, từ lĩnh vực khám, chữa bệnh, y tế dự phòng đến hoạch định chính sách và đào tạo nhân lực.

Những trải nghiệm thực tiễn giúp tiếng nói của họ tại nghị trường có độ sát thực tế, tăng khả năng tác động đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trúng cử ĐBQH khoá XVI

Dấu ấn nghị trường

Trong số 14 đại biểu, có 4 người từng tham gia Quốc hội các khóa trước, mang theo kinh nghiệm nghị trường đáng kể.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, tái cử nhiệm kỳ thứ hai. Ở khóa XV, bà cùng lãnh đạo Bộ đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và bất cập trong đấu thầu, mua sắm.

Bà tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược và chuyển đổi số y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố y tế cơ sở. Dấu ấn của bà là cách tiếp cận điều hành mang tính hệ thống, kết hợp giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi.

Lần thứ 3, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu trở thành ĐBQH

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, lần thứ ba được bầu làm ĐBQH. Ông là chuyên gia tim mạch hàng đầu, đồng thời là nhà quản lý có nhiều đóng góp trong phát triển mô hình bệnh viện đại học.

Trên nghị trường, ông được biết đến với các phát biểu quan trọng về tự chủ bệnh viện, quá tải, chính sách nhân lực và đào tạo y khoa.

Ông đặc biệt tâm huyết thúc đẩy mô hình liên kết giữa bệnh viện – trường đại học – viện nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực và phát triển y học hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các kiến nghị của ông thường gắn với giải pháp cụ thể, xuất phát từ thực tiễn điều hành, góp phần thúc đẩy cải cách hệ thống y tế.

Bà Phạm Khánh Phong Lan trúng cử ĐBQH lần thứ 4

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trúng cử ĐBQH lần thứ tư. Bà là một trong những ĐBQH có dấu ấn rõ nét về giám sát và phản biện chính sách. Trên nghị trường, các ý kiến của bà không chỉ phản ánh bất cập mà còn hướng tới hoàn thiện cơ chế, bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao tính minh bạch của hệ thống.

Bà đặc biệt quan tâm đến khắc phục các bất cập của hệ thống y tế như quá tải bệnh viện, y đức, chênh lệch tiếp cận dịch vụ và hạn chế của y tế dự phòng, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện chính sách theo hướng bảo hiểm y tế toàn dân, xã hội hóa bền vững, quản lý giá và chất lượng thuốc, phát triển y học cổ truyền và tăng cường ATTP.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc BV Trung ương Thái Nguyên, tái cử nhiệm kỳ thứ hai, tiếp tục thúc đẩy triển khai kỹ thuật cao, giúp người dân khu vực trung du, miền núi phía Bắc tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên.

Những gương mặt mới

Bên cạnh các đại biểu tái cử, phần lớn là những gương mặt mới nhưng có thành tích đáng kể trong chuyên môn và quản lý.

Trong lĩnh vực đào tạo, TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, có nhiều đóng góp trong nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt cho tuyến cơ sở. Mô hình gắn đào tạo với thực hành được đẩy mạnh, góp phần bổ sung nguồn nhân lực thiết yếu cho hệ thống y tế địa phương.

Phạm Thu Xanh, đại diện duy nhất ở khối y tế tư, trúng cử ĐBQH

Ở khối BV, TS.BS Phạm Thu Xanh, Giám đốc BV Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, được biết đến với mô hình quản lý hiệu quả trong lĩnh vực sản nhi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tải cho tuyến trên.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BV Trung ương Huế, là chuyên gia giàu kinh nghiệm tại BV tuyến cuối khu vực miền Trung, tham gia nhiều nghiên cứu và triển khai kỹ thuật cao.

Tại tuyến địa phương, TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, và TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, đều là những cán bộ quản lý có kinh nghiệm, trực tiếp điều hành hệ thống y tế tỉnh, triển khai các chương trình y tế cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao năng lực tuyến cơ sở.

Trong lĩnh vực y học cổ truyền, ThS.BS Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc BV Y học cổ truyền Thái Bình (Hưng Yên), góp phần bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, đồng thời kết hợp hiệu quả với y học hiện đại trong điều trị.

Ở mảng y tế dự phòng, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, là chuyên gia đầu ngành về dịch tễ học, có vai trò quan trọng trong giám sát và phòng chống dịch bệnh.

Các đại biểu trẻ như BS Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến BV Đa khoa Kiên Giang, BS Nguyễn Thanh Ngân, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Đa khoa Khánh Hòa và TS Phạm Kiều Anh Thơ, Trưởng Phòng Đào tạo đại học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện cho thế hệ cán bộ y tế năng động, trực tiếp tham gia chuyên môn, quản lý và đào tạo.

Cấu trúc đại biểu ngành y khóa XVI cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghị trường và thực tiễn chuyên môn. Những đại biểu tái cử đã có dấu ấn rõ nét trong hoạt động lập pháp và giám sát, đặc biệt ở các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người bệnh và nhân viên y tế.

Trong khi đó, các đại biểu mới mang theo hơi thở của thực tiễn từ bệnh viện, trường học đến hệ thống y tế dự phòng. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng nói đa chiều, giúp Quốc hội nhìn rõ hơn những vấn đề của ngành y không chỉ ở tầm chính sách mà còn ở khâu tổ chức thực hiện.