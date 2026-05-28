Xu hướng mới trong giải pháp quản trị dòng tiền

Thay vì bó hẹp trong những khoản tiết kiệm với kỳ hạn cố định, phân khúc khách hàng cao cấp hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển sang các mô hình quản trị linh hoạt, đề cao khả năng xoay chuyển vốn để đầu tư bên cạnh yếu tố an toàn.

Dòng tiền nhàn rỗi cần phải “chảy” để sinh lời bền vững

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu liên tục đón nhận loạt áp lực từ địa chính trị cùng sự biến động khó lường của giá vàng và dầu thô, các chuyên gia tài chính nhận định, quản trị thanh khoản đang trở thành ưu tiên hàng đầu của khách hàng khi tâm lý thận trọng bao trùm cộng đồng nhà đầu tư. Lúc này, nhu cầu tìm kiếm một “vịnh tránh bão” an toàn, nơi vừa đảm bảo hiệu suất sinh lời tối ưu, vừa giữ được độ linh hoạt tuyệt đối cho dòng vốn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế cho thấy, khách hàng thường phân bổ dòng tiền theo nhiều mức độ thanh khoản khác nhau. Một phần vốn được đầu tư dài hạn vào bất động sản, cổ phần chiến lược; phần còn lại được đặt trong các cấu trúc tài chính linh hoạt hơn – nơi họ có thể chủ động rút, chuyển hoặc tái phân bổ trong thời gian ngắn mà không làm gián đoạn kế hoạch tài chính tổng thể.

Điều này giải thích vì sao bên cạnh các hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì các hình thức tiền gửi linh hoạt cho phép quản trị vốn theo từng phần, đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ thị trường và trở thành sản phẩm trọng tâm của nhiều ngân hàng.

Tiền gửi linh hoạt – mảnh ghép phù hợp với xu hướng quản trị tài sản hiện đại

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, Flexi Savings của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã nổi lên như một giải pháp ưu việt với khả năng vận hành dòng tiền đầy chủ động và lợi suất tối ưu từng ngày.

Theo đó, sản phẩm được thiết kế chuyên biệt dành cho nhóm khách hàng hiện đại, những người sở hữu nguồn tiền nhàn rỗi ngắn và trung hạn nhưng luôn muốn duy trì trạng thái sẵn sàng trước các cơ hội đầu tư mới. Flexi Savings cho phép người dùng tối ưu hóa lợi nhuận trên từng đồng vốn bỏ ra, dòng tiền luôn trong trạng thái sẵn sàng, vừa bảo toàn giá trị vừa nhạy bén trước mọi biến động của thị trường, nhờ đó, nguồn tiền nhàn rỗi không chỉ dừng lại ở vai trò tích lũy, mà còn trở thành nguồn lực sẵn sàng luân chuyển sang các kênh đầu tư khác ngay khi cơ hội xuất hiện.

Đặc biệt, điểm nhấn khác biệt giúp Flexi Savings chinh phục khách hàng so với các sản phẩm khác trên thị trường chính là cơ chế lợi suất bậc thang đầy hấp dẫn, tăng dần theo thời gian nắm giữ. Giải pháp này cho phép người gửi hưởng lãi suất thực tế tính theo số ngày nắm giữ. Đồng nghĩa với việc, mỗi ngày trôi qua, dòng tiền nhàn rỗi đều đang "làm việc" và sinh lời hiệu quả, giúp nhà đầu tư gia tăng lợi ích. Ngoài ra, mọi giao dịch đều được thực hiện trực tuyến hoàn toàn trên ứng dụng OCB OMNI, giúp khách hàng tối ưu thời gian chỉ bằng những thao tác đơn giản mà không cần ra quầy.

Anh Hải Nguyễn, một doanh nhân tại TP.HCM cho biết:“Trong nhịp sống kinh doanh hối hả như hiện nay, việc tìm được kênh trú ẩn dòng tiền có lợi suất tối ưu mà vẫn có thể rút vốn linh hoạt ngay trên ứng dụng là một ưu thế rất lớn. Với Flexi Savings, tôi có thể hưởng trọn vẹn lãi suất theo ngày thực tế, loại bỏ hoàn toàn sự phân vân thường thấy giữa việc chọn lãi suất cao hay duy trì tính thanh khoản. Đây thực sự là một sản phẩm lý tưởng dành cho dòng vốn ngắn hạn của tôi.”

Đồng quan điểm, chị Trần Lệ tại Hà Nội chia sẻ, bản thân chọn Flexi Savings vì cảm nhận được sự thấu hiểu từ ngân hàng. Chị rất hài lòng với mức sinh lời bậc thang linh hoạt, tạo nên trải nghiệm tiết kiệm thú vị hơn hẳn so với việc gửi tiết kiệm thông thường.

Trước diễn biến thị trường đầy thách thức, khả năng thích ứng và chủ động chính là chìa khóa của thành công. Với Flexi Savings, OCB không chỉ cung cấp công cụ tài chính với lãi suất tối ưu mà còn khẳng định vị thế đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo hanh trình thịnh vượng.

Gia tăng trải nghiệm và tấm vé đến siêu đại nhạc hội OSUN FEST

Bên cạnh việc mang đến những sản phẩm tài chính thông minh, Flexi Savings còn là "điểm chạm" tinh tế kết nối khách hàng với những trải nghiệm phong cách sống hiện đại thông qua concert OSUN FEST. Cụ thể, với mỗi chứng chỉ tiền gửi Flexi Savings được nắm giữ qua đêm từ ngày 4/4/2026 đến hết ngày 30/5/2026, khách hàng sẽ nhận ngay một điểm tích lũy vào tài khoản, tiến gần hơn đến cơ hội để sở hữu tấm vé vàng hòa mình vào không gian âm nhạc bùng nổ của OSUN FEST.

Được biết, đại nhạc hội OSUN FEST hiện đang là tâm điểm chú ý trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật tuổi 30 của ngân hàng (OCB30) với hàng loạt minigame và sự kiện tương tác săn vé. Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ: “Thông qua việc tích hợp giải pháp tài chính linh hoạt Flexi Savings cùng đặc quyền tham dự concert hoành tráng, OCB mong muốn mang đến những giá trị vượt trội. Chúng tôi hiểu rằng, với khách hàng hiện đại, quản trị tài sản không chỉ là câu chuyện sinh lời mà còn là hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Đây cũng chính là lời tri ân sâu sắc nhất OCB gửi đến quý khách hàng đã đồng hành trong suốt 3 thập kỷ qua”.