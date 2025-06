Xe 7 chỗ mới "hầm hố" của Mitsubishi ra mắt bản xem trước tại Việt Nam

Sáng ngày 6/6/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức trình làng mẫu xe ý tưởng DST Concept trong khuôn khổ lễ hội Mitsubishi Motors Festival tại Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của hãng xe Nhật trong việc hoàn thiện danh mục SUV 7 chỗ, hướng đến phân khúc C-SUV gia đình với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ưu việt phù hợp điều kiện giao thông Việt Nam.

Mang trong mình triết lý thiết kế “Gravitas” – Uy lực và “Dynamism” – Năng động, Mitsubishi DST Concept tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vóc dáng bề thế, khung gầm liền khối và những đường nét dứt khoát đậm chất SUV thực thụ.

Phần đầu xe nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, kết hợp lưới tản nhiệt tổ ong 3D hiện đại cùng cụm đèn LED hình chữ T sắc sảo, tăng cường khả năng nhận diện và nhấn mạnh chiều rộng tổng thể. Mui xe với các đường gân dập nổi cùng khe hút gió góp phần cải thiện khí động học, trong khi cụm cản trước và sau liền mạch tăng thêm vẻ uy nghi cho tổng thể thiết kế.

Điểm nhấn khác biệt trên DST Concept đến từ chi tiết cột C chạm khắc bậc thang độc đáo, ốp vè bánh xe cơ bắp và bộ mâm kích thước lớn kết hợp cùng khoảng sáng gầm xe cao, gợi lên tinh thần thể thao mạnh mẽ. Các tấm chắn gầm lớn cùng ốp hông xe không chỉ tăng cường tính thẩm mỹ mà còn bảo vệ tối đa cho chiếc xe trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Bên trong, khoang nội thất mang phong cách tối giản nhưng cao cấp, với vật liệu mềm được sử dụng rộng rãi cùng cách bố trí hợp lý các tiện ích. Màn hình hiển thị thông tin lái và giải trí kích thước lớn tích hợp đa chức năng, hỗ trợ người lái kiểm soát hành trình dễ dàng. Trung tâm bảng điều khiển được thiết kế liền khối, kết nối mượt mà với bệ cần số đặt cao, tạo cảm giác hiện đại và chắc chắn. Cửa sổ trời góp phần gia tăng sự thông thoáng, nâng cao trải nghiệm cho tất cả hành khách.

Không gian 7 chỗ là điểm cộng nổi bật của DST Concept khi hướng đến sự thoải mái tối đa cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ ba được thiết kế tối ưu để đảm bảo chỗ ngồi thực sự dễ chịu, nhất là trong những chuyến đi dài – yếu tố vốn là bài toán khó trong phân khúc SUV phổ thông.

Dưới nắp capo, mẫu concept mới của Mitsubishi trang bị động cơ cho khả năng phản hồi nhanh nhạy, kết hợp với 5 chế độ lái linh hoạt, bao gồm: Tarmac (đường nhựa), Wet (đường ướt), Normal (thông thường), Gravel (sỏi đá) và Mud (bùn đất). Điểm đáng chú ý là dù sử dụng hệ dẫn động cầu trước, DST Concept vẫn được thiết lập để thích nghi đa địa hình – phù hợp với điều kiện giao thông, thời tiết phức tạp của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Về an toàn, Mitsubishi DST Concept được trang bị hàng loạt công nghệ chủ động tiên tiến, hỗ trợ người lái tối đa và đảm bảo hành trình an tâm cho cả gia đình. Hệ thống cảnh báo trực quan, cảm biến áp suất lốp và các tính năng an toàn thông minh giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm vận hành.

Dự kiến phiên bản thương mại của DST Concept sẽ sớm ra mắt trong năm 2025, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu C-SUV phổ biến như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V, Mazda CX-5.



Với thiết kế giàu cảm xúc, nội thất tối ưu cho gia đình, hệ thống an toàn thông minh và mức giá dự kiến cạnh tranh, DST Concept đang cho thấy tham vọng lớn của Mitsubishi trong việc chiếm lĩnh phân khúc SUV đô thị tầm trung tại Việt Nam.