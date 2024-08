Thêm lý do Mitsubishi Xforce ngày càng được tin dùng

VietTimes – Ngoài thiết kế hiện đại, vận hành linh hoạt và có giá bán cạnh tranh. Mitsubishi Xforce mới đây còn khẳng định thêm về chất lượng khi nhận được đánh giá 5 sao an toàn của ASEAN NCAP.

Mitsubishi XForce chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam hồi đầu năm 2024 nhưng phải đến tháng 3, những chiếc xe đầu tiên mới được bàn giao tới khách hàng. Kể từ thời điểm đó, mẫu Xforce luôn nằm trong Top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, đặc biệt doanh số còn đứng đầu so với hơn chục đối thủ trong cùng phân khúc SUV đô thị cỡ B.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, gồm 4 phiên bản: GLX, Exceed, Premium và Ultimate, giá bán lần lượt là 599 triệu đồng, 640 triệu đồng, 680 triệu đồng và 705 triệu đồng.

Mitsubishi XForce 2024 được thị trường Việt tin dùng nhờ có giá bán cạnh tranh, thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi nhất phân khúc. Trang bị nhiều tính năng tiện nghi, vận hành linh hoạt với hệ thống lái an toàn với AYC.

Mitsubishi Xforce đạt 5 sao tại tất cả hạng mục kiểm tra an toàn. (Ảnh ASEAN NCAP)

Đặc biệt trên 2 phiên bản cao cấp là Premium và Ultimate còn sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái thông minh tiên tiến hàng đầu ADAS bao gồm những tính năng như cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, phát hiện tài xế buồn ngủ, kiểm soát đổ đèo, hệ thống nhìn ban đêm...

Mới đây, Mitsubishi XForce càng củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng khi vinh dự được đánh giá 5/5 sao an toàn (tổng điểm 79,15) tại tất cả hạng mục kiểm tra an toàn của ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá tính năng an toàn cho xe ô tô mới tại Đông Nam Á).

Đây cũng là mẫu xe Mitsubishi thứ hai được kiểm tra an toàn theo quy trình đánh giá 2021-2025, sau mẫu bán tải Mitsubishi Triton 2024.

Chiếc xe được kiểm tra là Xforce Exceed - phiên bản hiện được phân phối tại Việt Nam với giá 640 triệu đồng, chỉ xếp trên phiên bản tiêu chuẩn là Xforce GLX. Theo ASEAN NCAP, Xforce Exceed đạt 5 sao tại tất cả hạng mục đánh giá.

Cụ thể, xe đạt 27,91/32 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn; 43,43/50 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em; 15,59/21 điểm ở hạng mục công nghệ hỗ trợ an toàn; và 9,91/16 điểm ở hạng mục bảo vệ người đi xe máy.

Các tính năng an toàn bị động trên Mitsubishi Xforce gồm có 4 túi khí tiêu chuẩn, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, nhắc cài dây an toàn hàng ghế trước và sau, cùng công nghệ hỗ trợ bảo vệ người đi bộ trên tất cả phiên bản - theo báo cáo của ASEAN NCAP.

Cùng đó, xe còn có hệ thống phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù và đèn pha thích ứng, được trang bị tiêu chuẩn hoặc dưới dạng tùy chọn nâng cấp tùy từng thị trường và phiên bản.

Mitsubishi Xforce, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B trong nửa đầu năm 2024.

Anh Xuân Nghĩa, đại diện đại lý Mitsubishi tại Hà Nội chia sẻ: "Xforce vốn là mẫu SUV đô thị hạng B đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Sau khi được "vinh danh" đánh giá 5 sao về độ an toàn của ASEAN NCAP, khách hàng sẽ càng có thêm cơ sở để tin tưởng và mua sắm Xforce nhiều hơn trong thời gian tới".

Theo các kết quả kinh doanh trước đó được VAMA công bố, trong tháng 6/2024, Mitsubishi Xforce bán ra 948 xe, tăng trưởng 18,2% so với tháng liền trước. Cộng dồn 6 tháng đầu năm nay, tân binh nhà Mitsubishi "hot" nhất phân khúc khi đạt doanh số 3.890 xe, giữ vị trí "ngôi vương" trong phân khúc SUV cỡ B dù mới có mặt trên thị trường từ tháng 3/2024.