VietTimes hỗ trợ xây nhà mới cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian tới, Tạp chí điện tử VietTimes sẽ tiếp tục hỗ trợ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác ở xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, xây lại nhà ở.

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở xóm Hồng Sơn 4, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/10, Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn và Ban vận động quỹ vì người nghèo xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Đức (ở xóm Hồng Sơn 4, xã Lương Sơn).

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức thuộc diện hộ cận nghèo, nhà ở tạm bợ, dột nát. Biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Tạp chí điện tử VietTimes đã hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình xây nhà.

Ngoài ra, một hộ dân có hoàn cảnh tượng tự là gia đình ông Thái Bá Oanh (ở xóm Trạng Sơn 5, xã Lương Sơn) cũng được VietTimes hỗ trợ 60 triệu đồng. Lễ khởi công xây dựng sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Đức ở xóm Hồng Sơn 4, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Lương Sơn là một trong những địa bàn của Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II diễn ra ngày 14/9, Tạp chí điện tử VietTimes quyết định trích một phí kinh phí là 120 triệu đồng để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa.

Thay mặt chính quyền địa phương tiếp nhận số tiền ủng hộ, bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, cho biết: "Với những tấm lòng nhân ái này, chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, VietTimes và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành để nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa được giúp đỡ. Đây chính là động lực lớn để bà con vươn lên, làm giàu, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, hạnh phúc và văn minh".