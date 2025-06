Xả thải trái phép, Temple Resort Danang bị phạt hơn 224 triệu đồng

Temple Resort Danang được xác định xả nước thải ra nơi công cộng, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vận hành sai giấy phép môi trường và không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong khu vực nhà hàng khách sạn.

Sau phản ánh của người dân và du khách về mùi hôi thối nồng nặc tại khu vực bãi biển Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, Công an phường Phước Mỹ kiểm tra đột xuất Temple Resort Danang (địa chỉ số 11 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng làm chủ).

Kết quả, lực lượng chức năng đã xác định, Temple Resort Danang đã xả nước thải không đúng nơi quy định ra khu vực công cộng, thực hiện không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường. Đơn vị này cũng không ký hợp đồng với tổ chức có giấy phép phù hợp để xử lý chất thải nguy hại, đồng thời bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận hành sai giấy phép môi trường

Ngoài ra, khu vực nhà hàng của resort này còn vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Với các hành vi trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng chủ sở hữu Temple Resort Danang với tổng số tiền 224,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.