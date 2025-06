Vụ hàng trăm vỉ thuốc vứt lăn lóc ngoài đường: Lỏng lẻo quy trình giám sát tiêu huỷ

Ngày 14/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết Công ty CP Dược Trung ương 3 đã có báo cáo vụ việc hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn hạn sử dụng bỏ bên đường Xuân Thiều 21, quận Liên Chiểu.

Theo Công ty CP Dược Trung ương 3, lô sản phẩm thuốc bỏ bên đường là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25 mg), số đăng ký VD-20384-13, lô sản xuất 01/0823, có ngày sản xuất 3/8/2023 và hạn dùng đến 3/8/2026. Lô thuốc này từng bị phát hiện giảm hàm lượng khi lưu hành trên thị trường, bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi. Công ty hoàn tất thu hồi 189.600 viên thuốc trên toàn quốc ngày 31/7/2024 và tổ chức tiêu huỷ.

Theo đó, ngày 22/8/2024, công ty tiến hành huỷ tại chỗ bằng cách tháo bao bì thứ cấp, xé bỏ hộp, vỉ thuốc được bóc, cho xe cán qua nhiều lần để thuốc trong vỉ bị hỏng, sau đó cho ngấm nước, không có khả năng tái sử dụng.

"Theo quy trình quy định tại công ty, phòng kế toán và phòng nhân sự tổng hợp có trách nhiệm liên hệ với công ty môi trường để làm hợp đồng tiêu huỷ. Đồng thời, các thành viên trong hội đồng tiêu huỷ phải giám sát quá trình vận chuyển và chứng kiến việc tiêu huỷ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mặc dù trong năm công ty đã ký hợp đồng xử lý rác thải với hai đơn vị chuyên trách (Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng), nhưng phòng nhân sự tổng hợp không liên lạc được với các đơn vị trên", báo cáo nêu rõ.

Lô thuốc được phát hiện trên đường Xuân Thiều 21, quận Liên Chiểu.

Cũng theo Công ty CP Dược Trung ương 3, do không liên lạc được với 2 đơn vị trên, phòng nhân sự tổng hợp đã liên hệ với một đơn vị tư nhân để vận chuyển số sản phẩm trên đến bãi rác Khánh Sơn để tiêu huỷ. Tuy nhiên, hội đồng tiêu huỷ thuốc đã thiếu giám sát đầy đủ và chặt chẽ trong quá trình tiêu huỷ tại đây.

Sau khi báo chí phản ánh, chiều 10/6, công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời thu gom toàn bộ lượng thuốc và bao bì, đưa về công ty để xử lý theo quy trình. Tổng số vỉ thuốc đã huỷ là 14 kg, cùng 84,4 kg lọ nhựa phế liệu rỗng.

Trước sự việc, Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 thừa nhận sai sót trong công tác quản lý để dẫn đến sự việc như trên, mắc lỗi không hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để xử lý theo đúng quy trình đã ban hành và để xảy ra sự việc. Hiện công ty đã tổ chức họp khẩn toàn bộ hội đồng huỷ thuốc và các quản lý liên quan, nhằm phân tích, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó VietTimes đã đưa tin, chiều 10/6, cơ quan chức năng phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phối hợp với công an kiểm tra, ghi nhận hiện trường phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược bên tuyến đường Xuân Thiều 21. Trên các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecocenzitax 25mg”, do Công ty CP Dược Trung ương 3 sản xuất.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đang phối hợp với Công an Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành hậu kiểm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.