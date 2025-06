Cơ sở sản xuất cà phê bột giả, trộn thêm đậu nành, hạt bắp, phụ gia

Chủ cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát ở TP Huế bị khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, do sử dụng đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc để sản xuất cà phê bột bán ra thị trường.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bà Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo cơ quan công an, ngày 27/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở sản xuất và chế biến café bột Gia Cát (địa chỉ ở 1A/121, đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, TP Huế) có cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ 84 đường Kim Long (phường Kim Long), do bà Trần Thị Phước làm chủ) có dấu hiệu sản xuất cà phê giả.

Cụ thể, chủ cơ sở đã mua nguyên liệu đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, rồi thuê nhân công xay trộn với cà phê hạt, sau đó đóng gói thành phẩm ghi nhãn hiệu “cà phê Gia Cát” để bán ra thị trường để thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở. Việc sử dụng nguyên liệu thay thế cà phê hạt, không rõ nguồn gốc để pha trộn nhằm tăng lợi nhuận không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước sự việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an TP Huế cho biết trong thời gian tới, công an địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; lực lượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.