Vờ đi du lịch, vung tiền để có ảnh giả khoe sang chảnh: Trào lưu sống ảo kỳ quặc ở Trung Quốc

Vào các dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc một dịch vụ kỳ lạ mang tên “giả vờ đi du lịch” nở rộ và đạt cao điểm đặt hàng, phản ánh trào lưu sống ảo, khoe sang chảnh của một bộ phận dân chúng.

Lượng khách du lịch ở Trung Quốc đại lục đã tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu (từ ngày 1 đến ngày 8/10), với 289 triệu lượt khách được ghi nhận vào hôm 2/10, gây nên tình trạng quá tải. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thông báo vé đã bán hết vé cho những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, một ngành kinh doanh khác, "du lịch giả vờ" (giả trang lữ du), cũng đang chứng kiến ​​lượng đặt vé tăng vọt. Nhiều doanh nghiệp đang cung cấp các dịch vụ như đăng ảnh lên WeChat Moments và chụp ảnh du lịch, cho phép người dùng tạo ra trải nghiệm "cao cấp" chỉ với giá từ 8 Nhân dân tệ (NDT).

Thành cổ Đại Đồng chật kín du khách dịp Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: Sina.



Do tình trạng quá tải, khu thắng cảnh Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên hôm 1/10 đã đưa ra cảnh báo, thông báo rằng việc bán vé từ ngày 2 đến ngày 6/10 đã đạt đến công suất tối đa và tất cả các kênh trực tuyến đã ngừng hoạt động bán vé. Chương trình mini-program của Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh cho biết vé đã được đặt kín cho các giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 7/10.

Tờ Bắc Kinh Nhật báo đưa tin các bảo tàng nổi tiếng, bao gồm Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây, Bảo tàng Nam Kinh và Bảo tàng Hồ Nam, đều đang trong tình trạng đã bán hết vé vào cửa, hầu hết đều không còn vé cho đến khoảng Tết Trung thu (ngày 6/10).

Đại lộ Ngô Đồng - một thắng cảnh ở Nam Kinh ngày 1/10 không chỗ chen chân.

﻿Ảnh: Sina.



Dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ (ngày 2/10), ước tính có 289 triệu người đã di chuyển qua lại các khu vực, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính lượng người khổng lồ này đã giúp họ “leo núi có người đẩy”.

Hôm 2/10, một bài đăng gắn video có tiêu đề "Một phụ nữ khẳng định đã được đám đông khiêng lên núi Thái Sơn" đã trở thành đề tài tìm kiếm nóng trên mạng. Trong video, người phụ nữ đứng trên đài quan sát, với một đám đông chen chúc phía sau. Cô nói rằng mình "gần như không cần nhấc chân lên trong suốt thời gian leo lên núi", hoàn toàn dựa vào sự "đun đẩy" của khách du lịch mà lên được đỉnh núi.

Một báo cáo của Meituan cho thấy khách du lịch đã ở lại cùng một thành phố lâu hơn đáng kể trong kỳ nghỉ này, với số lượng khách du lịch lưu trú tại một thành phố duy nhất từ ​​7 đến 8 ngày tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trang quảng cáo dịch vụ giả vờ du lịch phục vụ những người thích sống ảo.



Gia tăng dịch vụ “đi du lịch giả”

Bên cạnh các điểm du lịch đông đúc, một số doanh nghiệp đang chứng kiến ​​sự gia tăng các dịch vụ cung cấp "tour du lịch giả". Trang tin Blue Whale News đưa tin rằng các bài đăng trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đều mang địa chỉ IP riêng, cho phép một số người tạo ra ảo giác về "du lịch quốc tế".

Một số doanh nghiệp đang cung cấp các dịch vụ như đăng lên WeChat Moments và chụp ảnh du lịch thay người khác. Nhiều cửa hàng trực tuyến tung ra gói dịch vụ đăng hộ ảnh du lịch lên mạng xã hội, chụp ảnh giả tại danh thắng, hay gắn định vị ảo ở nước ngoài để khách hàng “khoe” chuyến đi xa xỉ, sang chảnh.

Các tin tức cho biết chi phí cho một bài đăng tại một địa điểm cụ thể (giả) thường dao động từ 8 đến 50 NDT, trong khi ảnh gắn thẻ một nơi dao động từ 3 - 20 NDT. Một người bán lưu ý rằng bài đăng gắn thẻ (check in) địa điểm ở nước ngoài có giá 40 NDT và được kèm với hai ảnh trực tiếp. Nếu đăng ảnh "9 ô" được yêu cầu trả thêm 10 NDT cho mỗi ảnh, tổng cộng là 110 NDT. Tuy nhiên, một đại diện dịch vụ khách hàng cảnh báo: "Những người thực sự sành điệu thích đăng ít ảnh hơn; vì quá nhiều ảnh trông có vẻ gượng ép".

Video cảnh tượng du khách chật ních Thái Sơn và các thắng cảnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc. Nguồn: Douyin.



Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, một người bán dịch vụ tiết lộ rằng bình thường mỗi ngày họ nhận được 10 đến 20 bài yêu cầu đăng ảnh địa điểm check in, nhưng nhu cầu tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ, đòi hỏi phải đặt trước.

Một số người bán dịch vụ này cũng cung cấp các gói đăng ảnh “trọn gói cả ngày” (giả) lên WeChat Moments với giá 50 - 60 NDT. Những người bán dịch vụ chuyên nghiệp cũng cung cấp ảnh "cao cấp", chẳng hạn như ảnh ngồi ghế máy bay hạng nhất và ảnh ở sân golf, với giá cao gấp đôi ảnh thông thường. Khách hàng thường xuyên của họ chủ yếu là những KOL chưa mấy nổi tiếng.

Giá cả cho các dịch vụ này thay đổi, thường tỷ lệ thuận với mức độ tùy chỉnh. Ví dụ, ảnh khoang hạng nhất có giá từ 8-20 NDT mỗi ảnh, trong khi ảnh theo yêu cầu bắt đầu từ 500 NDT, và có thể lên tới 1.000 NDT mỗi ảnh đối với yêu cầu ảnh chụp ngồi khoang hạng nhất máy bay hãng hàng không 5 sao cụ thể nào đó. Tuy nhiên, dịch vụ này thường không dễ đáp ứng, một số người bán cho biết họ phải đợi đến "lần bay tiếp theo".

Theo Sina, Worldjournal