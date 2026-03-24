Đánh giá cán bộ còn cảm tính, có nơi chấm điểm lúng túng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 12 về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Theo Bộ Chính trị, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân là thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý, có cả cán bộ chủ chốt, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại.

Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm yêu cầu, có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh.

Bộ Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc; việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định.

Bên cạnh đó, một số tập thể, cá nhân đề xuất xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tỷ lệ cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

Bộ Chính trị chỉ rõ tình trạng né tránh, nể nang trong đánh giá cán bộ. Ảnh: VGP.

Từ những tồn tại trong vấn đề này, Bộ Chính trị yêu cầu công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng. Việc đánh giá cán bộ, theo Bộ Chính trị, phải bảo đảm thực sự là "thước đo" để bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức.

Với các cá nhân chưa kiểm điểm mà vẫn đánh giá, xếp loại, Bộ Chính trị yêu cầu tiến hành kiểm điểm bổ sung. Cùng với đó, phải rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỷ lệ quy định.

Bộ Chính trị đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy định “mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị”.

Bộ Chính trị yêu cầu bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hoàn thành trước 1/4.

Ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Theo lưu ý của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị cần phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/4.

Hằng năm, Ban Tổ chức Trung ương cần ban hành văn bản hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo cụ thể hoá nội dung kiểm điểm, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong phạm vi tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp và trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác, nhiệm vụ được giao và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại theo quý, cả năm và nhiệm kỳ.