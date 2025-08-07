Vinh danh 20 cơ sở y tế có không gian xanh, sạch, chữa lành

Tối 7/8, Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I đã diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện một số bộ, ngành. Sự kiện do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được phát động từ tháng 8/2024 kéo dài đến hết tháng 5/2025, với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu. Chỉ sau chưa đầy một năm, hơn 2.000 cơ sở y tế thuộc 34 tỉnh, thành phố đã tham gia, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Lần đầu tiên, trao quyền đánh giá vào tay người thụ hưởng dịch vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với bảo vệ môi trường. Các cơ sở tham gia được chấm điểm theo bộ tiêu chí ban hành bởi Bộ Y tế, gồm ba phần: Tự đánh giá, minh chứng bằng video và sáng kiến, cùng với đánh giá thực tế từ người dân qua QR-code.

Theo Bộ trưởng, điều đặc biệt của cuộc thi năm nay là sự bùng nổ về số lượng và tính đại diện. "Đã có hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố tham gia. Từ những bệnh viện đầu ngành ở tuyến trung ương, đến các trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã xa xôi, đến các bệnh viện tư nhân", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho rằng dấu ấn nổi bật nhất là việc ứng dụng công nghệ vào công tác đánh giá: “Lần đầu tiên, chúng ta trao quyền đánh giá vào tay chính những người thụ hưởng dịch vụ. Và kết quả thật đáng tự hào khi có gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà bệnh nhân và người dân tham gia khảo sát, đánh giá chất lượng qua quét mã QR"

"Con số gần 350.000 này không chỉ là một thống kê. Đó là tiếng nói, là ý kiến đóng góp, là minh chứng cho cách thức tiếp cận mới trong phục vụ, đó là: cởi mở, lắng nghe và thực sự xem người bệnh là trung tâm. Đây là một kênh giao tiếp trực tiếp, một công cụ giám sát xã hội hữu hiệu, giúp cải thiện chất lượng dựa trên nhu cầu thực tế, biến khẩu hiệu 'hướng tới sự hài lòng của người bệnh' trở thành một cam kết có thể đo lường được.”

Bộ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh một cơ sở y tế xanh không đơn thuần là cây cảnh, mà là tư duy về một hệ sinh thái y tế bền vững, gắn hoạt động khám, chữa bệnh với bảo vệ môi trường - thông điệp sâu sắc của "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Một cơ sở y tế sạch không chỉ là một không gian không còn rác bẩn, mà là môi trường điều trị an toàn tuyệt đối, giảm thiểu nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho cả người bệnh và người thầy thuốc.

Và một cơ sở y tế đẹp không chỉ là thẩm mỹ về kiến trúc. Đó là vẻ đẹp của không gian chữa lành, nơi nỗi đau thể xác được xoa dịu và tinh thần người bệnh được bình yên. Đó chính là sự chăm sóc toàn diện, là y học của tình thương.

Ông Trần Tuấn Linh, TBT Báo Sức khoẻ và Đời sống, tặng hoa nhà tài trợ, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail (FRT) đồng thời là Tổng Giám đốc của chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu.

Cuộc thi chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ từ cả khối y tế tư nhân – thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết 10 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Những mô hình nổi bật được Bộ trưởng chia sẻ như khu vườn “công viên chữa lành” tại Bệnh viện Sản – Nhi Phú Thọ, không gian sạch sẽ và khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, hay hàng tre xanh tại trạm y tế xã ở Hà Tĩnh... đều mang giá trị biểu tượng cho sự thay đổi thực chất, đầy cảm xúc.

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng môi trường chăm sóc sức khỏe, hướng đến sự an toàn và hài lòng của người bệnh.