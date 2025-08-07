Đừng uống aspirin theo lời đồn: Có thể không cứu tim mà gây xuất huyết, tử vong

Sau sự ra đi của một người nổi tiếng vì bệnh tim mạch, mạng xã hội lan truyền khuyến cáo uống aspirin cấp cứu khi có dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Nhưng, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng tuỳ tiện aspirin có thể gây nguy hiểm.

Chuyên gia y tế khuyến cáo không phải ai cũng dùng được aspirin

Trước việc mạng xã hội chia sẻ thông tin rằng nên uống aspirin ngay khi có dấu hiệu nhồi máu cơ tim, hoặc để cấp cứu, VietTimes đã trao đổi với PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương và được ông lưu ý "đây là một xu hướng nguy hiểm".

"Không phải ai cũng có thể dùng aspirin, kể cả bệnh nhân tim mạch. Việc sử dụng cần rất rõ ràng về chỉ định, liều lượng và phải được bác sĩ theo dõi", ông nhấn mạnh.

PGS.TS Tuấn cảnh báo, một số trường hợp chống chỉ định hoàn toàn với aspirin, chẳng hạn như người giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, dị ứng, hen suyễn, suy gan, suy thận, hoặc đang có vấn đề phụ khoa như rong kinh kéo dài chưa rõ nguyên nhân. "Tự ý dùng aspirin trong những trường hợp này có thể gây hậu quả nghiêm trọng", ông nói.

Một trong những biến chứng hay gặp và nguy hiểm nhất khi dùng aspirin không đúng cách là xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là xuất huyết dạ dày.

"Thời bao cấp, khi thiếu thuốc hạ sốt, người dân thường dùng aspirin, và rất nhiều bệnh nhân nhập viện vì chảy máu dạ dày", PGS.TS Tuấn chia sẻ. Ông cũng cho biết, tình trạng này từng phổ biến đến mức được xem là một "tác dụng phụ kinh điển" của aspirin.

Không chỉ vậy, aspirin có thể gây ra rối loạn đông máu ở những người có sẵn bệnh lý về máu hoặc đang sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến tiểu cầu. Ở phụ nữ bị rong kinh, dùng aspirin có thể làm tình trạng chảy máu nặng thêm, đặc biệt khi chưa có chẩn đoán nguyên nhân chính xác.

Ngoài ra, aspirin cũng có thể gây dị ứng, gây phản vệ ở những người mẫn cảm. Với người mắc bệnh hen suyễn, suy gan, suy thận, việc dùng aspirin càng phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì thuốc có thể làm bệnh nặng hơn.

"Ngay cả trong điều trị nhồi máu cơ tim hay sau can thiệp mạch vành, aspirin cũng phải được sử dụng theo dõi sát về chức năng đông máu, chức năng gan thận và các yếu tố nguy cơ khác. Không có chuyện ai cũng dùng được", PGS.TS Tạ Anh Tuấn khẳng định.

Đừng dùng aspirin theo lời đồn trên mạng

PGS.TS Tạ Anh Tuấn lo ngại rằng nếu phong trào tự dùng aspirin lan rộng sau cái chết của một người nổi tiếng, có thể sẽ có làn sóng người dân tự ý sử dụng loại thuốc này mỗi khi cảm thấy đau tức ngực, đau đầu hay mệt mỏi – những triệu chứng không điển hình của nhồi máu cơ tim nhưng dễ gây nhầm lẫn.

“Cứ đưa lên Facebook rồi mọi người bảo nhau uống là nguy hiểm. Dùng không đúng, không cần thiết có thể gây hậu quả xấu”, ông cảnh báo.

Cũng theo ông Tuấn, ngay cả những người có chỉ định dùng của bác sĩ cũng cần theo dõi đông máu để điều chỉnh liều cho phù hợp

Aspirin là một loại thuốc lâu đời, hiện nay đã có nhiều thuốc mới với hiệu quả và độ an toàn cao hơn trong từng chỉ định cụ thể. Theo chuyên gia, không nên coi aspirin là “thuốc cấp cứu toàn năng” cho bệnh tim mạch như những lời khuyên trôi nổi trên mạng xã hội.

Sau đây là lời khuyên từ chuyên gia:

- Tuyệt đối không tự ý dùng aspirin khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt trong các trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim. Việc dùng sai có thể gây nguy hiểm hơn là không dùng.

- Không sử dụng aspirin để hạ sốt nếu đang mắc sốt xuất huyết, có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc các bệnh lý tiêu hóa, gan, thận, dị ứng…

- Phụ nữ đang rong kinh, chưa rõ nguyên nhân cũng không nên tự ý dùng aspirin vì nguy cơ làm tình trạng nặng thêm.

- Nếu muốn phòng ngừa bệnh tim mạch, người dân nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá nguy cơ và chỉ định dùng thuốc phù hợp, không tự ý theo "trào lưu" mạng xã hội.

Việc sử dụng aspirin đòi hỏi kiến thức y khoa và sự thận trọng. Một viên thuốc tưởng như đơn giản nhưng nếu dùng sai, không những không cứu được mạng sống mà còn có thể gây hại nghiêm trọng. Hãy tỉnh táo trước những lời khuyên chưa được kiểm chứng trên mạng – bởi sức khỏe không phải là nơi để thử sai.