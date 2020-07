Vingroup thu về 6.200 tỷ đồng nửa đầu năm 2020 từ bán xe, điện thoại

CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020. Theo đó, tập đoàn này ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ đạt 23.207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 848,8 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.866 tỷ đồng).



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Vingroup ghi nhận doanh thu đạt 38.575,9 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 2.304,59 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chia theo từng lĩnh vực, doanh thu hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản đạt 23.461 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ. Các nguồn doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư, kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 3.156 tỷ đồng và 2.610,9 tỷ đồng.

Điểm sáng trong nửa đầu năm 2020 của Vingroup là doanh thu từ hoạt động sản xuất gấp 3 lần cùng kỳ, đạt mức 6.158,6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2020, quy mô tài sản của lĩnh vực sản xuất đã đạt 103.137 tỷ đồng, chỉ đứng sau lĩnh vực bất động sản (150.392 tỷ đồng).

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông Vingroup đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 145.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, VinFast và VinSmart sẽ tập trung vào bán hàng tại thị trường trong nước, tận dụng tối đa hệ sinh thái Vingroup tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm đồng thời xúc tiến xuất khẩu.

Nhằm ứng phó với bất ổn do Covid-19, tập đoàn sẽ thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Trong báo cáo thường niên năm 2019, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) đã chia sẻ định hướng phát triển của Vingroup là trở thành một tập đoàn đẳng cấp quốc tế, lấy công nghiệp, công nghệ làm trọng tâm. Vingroup sẽ “chấp nhận thua thiệt trong gia đoạn đầu” để làm được những điều chưa ai làm.



Đối với lĩnh vực công nghiệp, VinFast dự kiến sẽ cho ra mắt thêm một số mẫu ô tô, xe máy điện mới và bắt đầu sản xuất xe buýt điện. Trong khi đó, VinSmart dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt một số mẫu điện thoại thông minh trong đó có các mẫu điện thoại 5G đầu tiên mang thương hiệu Việt và các mẫu TV sử dụng công nghệ OLED./.