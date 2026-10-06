Vingroup đón tiếp tin vui trên đất Mỹ

Thông qua việc bắt tay với công ty giải pháp vận hành xe buýt điện NexMove, dự kiến, những chiếc xe buýt điện đầu tiên do VinFast sản xuất sẽ đi vào lưu thông tại Mỹ từ quý I/2028.

Tại Triển lãm và Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026 (Chicago) mới đây, VinFast công bố kế hoạch đưa dòng xe buýt điện vào thị trường Mỹ thông qua hợp tác với công ty giải pháp vận hành xe buýt điện NexMove.

Dự kiến, những chiếc xe buýt điện đầu tiên do VinFast sản xuất sẽ đi vào lưu thông tại Mỹ từ quý I/2028.

Xe buýt của VinFast được giới thiệu tại Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026. Ảnh: Vingroup.

Xe buýt điện VinFast được phát triển với mục tiêu mang đến trải nghiệm vận hành phù hợp với đặc thù giao thông đô thị tại thị trường Mỹ.

Theo thỏa thuận, NexMove - liên doanh được thành lập bởi Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions - sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho các đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, tích hợp phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang xe buýt điện mà không phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ.

Với năng lực cung cấp đồng bộ các dịch vụ cần thiết, NexMove hướng tới duy trì trải nghiệm vận hành ổn định cho khách hàng và cam kết thời gian xe sẵn sàng hoạt động lên tới 97%.

Trước khi những chiếc xe buýt điện VinFast hoàn tất chứng nhận được đưa vào khai thác, NexMove sẽ bố trí xe mẫu tại hệ thống điểm sạc xe điện của Zeem, tạo điều kiện để đơn vị vận hành đội xe và cơ quan vận tải công cộng tại Mỹ trực tiếp trải nghiệm, đánh giá. Đây là các phiên bản dùng cho mục đích trưng bày và trải nghiệm. Những xe buýt điện đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu hành dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ năm 2028.

Ông Paul Gioupis, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Zeem Solutions, đồng sáng lập NexMove, cho biết: “Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng VinFast hướng tới xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ, đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Liên bang (FTA), qua đó giúp các đơn vị vận tải công cộng có thể sớm đưa những chiếc xe buýt điện này vào phục vụ hành khách”.

VinFast bắt đầu đặt chân vào thị trường Mỹ từ tháng 11/2021 với sự kiện Lễ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu VinFast. Khi đó hãng lần đầu giới thiệu 2 mẫu xe điện tại thị trường tỷ dân này.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán VIC), cam kết đầu tư 2 tỷ USD từ tài sản cá nhân để thúc đẩy mục tiêu xuất khẩu xe điện VinFast sang Mỹ thời điểm đó.

Tháng 7/2023, VinFast chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham, Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ.

Dự án nhà máy của VinFast là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, đồng thời là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang cho đến thời điểm hiện tại.

Nhà máy VinFast tại Bắc Carolina có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ USD, trên quy mô 733 ha và được chia thành 5 phân khu sản xuất chính, bao gồm: xưởng hàn thân vỏ, xưởng lắp ráp, xưởng dập, xưởng sơn và trung tâm năng lượng. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà máy sẽ có các công trình chức năng khác như nhà bảo vệ, nhà máy bơm, và nhà tập trung rác thải…

Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện VF 7, VF 8 và VF 9 để đáp ứng nhu cầu thị trường với công suất dự kiến là 150.000 xe/năm.

Nguồn cung linh kiện phục vụ sản xuất sẽ được ưu tiên mua tại Mỹ, Việt Nam và một số nước trong khu vực. Việc mở rộng sản xuất và tăng quy mô nhà máy sẽ được VinFast xem xét và cân nhắc trên nhu cầu thực tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Sau đó, dự án tạm dừng triển khai do một số nguyên nhân khách quan. Gần đây, VinFast cho biết sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy này ngay trong năm nay.

Tháng 9/2026 mới đây, VinFast hoàn tất thỏa thuận nhượng quyền đối với 3 đại lý 2S (đại lý bán hàng và dịch vụ) chiến lược ở khu vực Redondo Beach và Tustin tại bang California, Mỹ. Song song đó, công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và đàm phán với một số đối tác tiềm năng khác ở nhiều khu vực trên toàn nước Mỹ.

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: VinFast.

Theo đó, 3 đại lý mới tại California sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast, hỗ trợ bảo hành và các dịch vụ hậu mãi. Đồng thời, khách hàng có thể trực tiếp khám phá, được tư vấn và tìm hiểu chuyên sâu về hai mẫu SUV điện VF 8 và VF 9 tại những đại lý này.

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ, VinFast tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Xe đã qua sử dụng Chính hãng (CPO), mang đến thêm lựa chọn mua xe điện cho khách hàng tại Mỹ, đồng thời vẫn được bảo đảm bởi các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt cùng chính sách bảo hành lên tới 10 năm.