Hệ sinh thái xây dựng Vingroup liên tục tuyển “quân”, có công ty muốn bổ sung 15.000 người

Các doanh nghiệp xây dựng trong hệ sinh thái Vingroup đang đồng loạt tuyển dụng với quy mô lớn, trong đó riêng VinAlpha có nhu cầu tuyển 15.000 nhân sự.

Mới đây, CTCP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha công bố chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy làm việc tại các đại dự án của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cho biết đợt tuyển dụng nhằm bổ sung nhân lực cho hoạt động thi công liên tục cho hơn 20 dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Hưng Yên, TP.HCM, Tây Ninh...

Theo VinAlpha, người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ miễn phí trong 15 ngày khi tham gia sát hạch đầu vào tại dự án. Doanh nghiệp cũng bố trí ký túc xá miễn phí, 3 bữa ăn mỗi ngày, suất ăn ca đêm và các chế độ như khám sức khỏe định kỳ, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Tại một số dự án có tính chất đặc thù như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh)…, nhân viên lái xe – lái máy có thể được hưởng trợ cấp từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, tùy theo chính sách áp dụng tại từng dự án.

VinAlpha hoạt động trong lĩnh vực thi công san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng hành triển khai các dự án quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Vingroup.

Hồi tháng 3 vừa qua, CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC – đơn vị chuyên thi công hạ tầng và đường sắt thông báo tuyển dụng 25.000 nhân sự, bao gồm 15.000 nhân sự cho 500 dây chuyền khoan cọc nhồi và hạ tầng hầm đường bộ…; 10.000 người phục vụ 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ.

Theo thông tin công bố, thu nhập của kỹ sư từ 30-55 triệu đồng/tháng; công nhân từ 22-29 triệu đồng/tháng; lái xe/ lái máy từ 16-65 triệu đồng/tháng.

Trước đó, VinCons thông báo tuyển dụng 100.000 công nhân thuộc nhiều nhóm nghề: xây, trát, ốp, lát, sơn bả, cốt thép, bê tông, thạch cao, điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điều hòa, hàn...

Địa điểm làm việc trải rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh….

Trong khi đó, VinLandscape cũng tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự với mức lương và chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Các công ty xây dựng của Vingroup hiện có VinCons, SGC, VinAlpha và VinLandscape. Ảnh: Vingroup.

Hiện nay, hệ sinh thái các công ty xây dựng chuyên nghiệp của Vingroup được quy hoạch theo 4 lĩnh vực chuyên môn nhằm gồm: VinCons, SGC, VinAlpha và VinLandscape.

Trong đó CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons giữ vai trò tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại các đại đô thị, khu phức hợp thương mại – dịch vụ và các dự án quy mô lớn.

CTCP Đầu tư và Thi công Hạ tầng VinAlpha chuyên triển khai hạ tầng giao thông, kỹ thuật, trắc địa và kiểm soát chất lượng (QA/QC).

CTCP Phát triển và Đầu tư VinLandscape phụ trách các hạng mục cảnh quan tại dự án.

CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC chuyên thi công trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phức tạp như đường sắt tốc độ cao, cầu – hầm TBM và cọc khoan nhồi.