Vingroup bắt tay đối tác Pháp, nội địa hóa sản xuất 117 đoàn tàu metro

Vingroup và Alstom ký thỏa thuận cung cấp tàu metro và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ, hướng tới lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam. Các đoàn tàu theo thiết kế được giới thiệu có khả năng vận hành tự động cấp GoA4, không cần lái tàu.

Ngày 6/10, Vingroup và Alstom (Pháp) - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

Theo hợp đồng, Alstom chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng 200 đoàn tàu Metropolis nhằm sớm đưa các dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào hoạt động.

Toàn bộ các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới, sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn.

Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, nâng cao sức chở hành khách.

Tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Bên cạnh việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Buổi lễ ký kết. Ảnh: Vingroup.

Theo Vingroup, hợp đồng giữa doanh nghiệp và Alstom đặt nền móng quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự chủ và hiện đại hoá hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam. Hợp tác cũng mở ra cơ hội thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn, từng bước mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Công nghiệp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu, cảng, logistics và những loại hình hạ tầng giao thông thế hệ mới thuộc trụ cột hạ tầng của Vingroup. Chiến lược của chúng tôi là kết nối các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế hàng đầu thế giới với năng lực triển khai mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup, để có thể tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng có ý nghĩa lâu dài cho Thủ đô và đất nước” - ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Vingroup cho biết.

Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes.

Theo Quy hoạch Thủ đô tới năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, gồm 18 tuyến và đóng vai trò “xương sống” của hệ thống giao thông công cộng.

Với tổng chiều dài lên đến gần 1.000 km, đây cũng là một trong những dự án phát triển đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.