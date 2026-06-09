VinFast Feliz II: “Vũ khí” tiết kiệm chi phí cho dân chạy dịch vụ

Dễ tiếp cận, ít áp lực chi phí và “max” tiện lợi trong quá trình sử dụng, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Feliz II cùng hệ sinh thái hỗ trợ đang tạo nền tảng vận doanh vững chắc cho các bác tài.

Bớt áp lực tiền xăng, tài xế chạy bền cả ngày

Sau nhiều năm gắn bó với xe máy xăng để chạy dịch vụ, anh Minh Đức (Hà Nội) thừa nhận thấy mệt mỏi vì phần lớn thu nhập bị “ăn mòn” bởi chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng. Đó cũng là lý do anh quyết định chuyển sang VinFast Feliz II. Theo anh, mẫu xe điện đổi pin của VinFast không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành mà còn mang lại sự chủ động hơn trong công việc hằng ngày.

“Trước đây đi xe xăng, mỗi ngày tôi ‘bay’ cả trăm nghìn đồng tiền nhiên liệu, chưa kể tiền thay dầu, bảo dưỡng định kỳ. Từ khi đổi sang Feliz II, tôi tích lũy được một khoản kha khá cuối tháng”, anh Đức nói.

Khi vận doanh bằng Feliz II trên nền tảng Green Bike Platform, anh Đức được miễn phí thuê pin trong 3 năm, miễn phí sạc tại trụ V-Green đến 31/5/2027 và miễn phí đổi pin không giới hạn đến hết 30/6/2028. Nhờ đó, khoản chi hằng tháng của anh gần như không đáng kể.

Không chỉ tiết kiệm, Feliz II còn sở hữu thiết kế cao ráo, giúp người lái dễ dàng đi qua nhiều điều kiện đường sá trong đô thị. Xe đạt tốc độ tối đa lên đến 70 km/h, đi kèm hai chế độ lái: Eco tiết kiệm, mượt mà khi đi phố đông và Sport mạnh mẽ hơn khi cần bứt tốc hoặc chở nặng.

Theo anh Minh Đức, đây là mẫu xe mang lại cảm giác lái khá nhàn ngay cả khi phải di chuyển liên tục nhiều giờ. “Xe tăng tốc mượt, không bị rung hay ồn như một số mẫu xe tôi từng sử dụng. Những ngày chạy nhiều cuốc liên tiếp, mình đỡ mệt hơn vì xe vận hành êm, tay ga nhẹ và tư thế ngồi thoải mái”, anh Đức chia sẻ.

Trải nghiệm này cũng được hành khách cảm nhận rõ. Chị Thu Trang, khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ xe công nghệ vào giờ cao điểm, đánh giá cao sự êm ái mà Feliz II mang lại cho hành khách. Theo chị, đây là một trong những mẫu xe giúp trải nghiệm di chuyển trong đô thị trở nên dễ chịu hơn.

“Tôi rất thích mỗi khi đặt trúng các tài xế chạy xe Feliz. Xe qua gờ giảm tốc êm, không giật cục, không có mùi xăng dầu hay tiếng ồn động cơ nên ngồi sau rất dễ chịu”, chị Trang cho biết.

Giá trong tầm tay, đổi pin “trong nháy mắt”

Điểm thu hút của cơ chế đổi pin trên Feliz II không chỉ nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí, mà còn ở sự tiện lợi trong quá trình vận doanh hằng ngày. Anh Minh Đức cho biết, từ khi lấy xe vào tháng 3 năm nay, mỗi ngày anh chạy khoảng 150 km và chỉ phải ghé tủ đổi pin 1-2 lần. Nhờ thời gian thay pin rất nhanh và có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày, anh không còn phải tính toán hay bị gián đoạn công việc như trước.

“Ra nhiều tuyến phố lớn đã có tủ đổi pin VinFast. Hết pin là tôi ghé đổi, mất khoảng 1 phút rồi tiếp tục nhận cuốc, không bị đứt nhịp làm việc”, anh Minh Đức chia sẻ.

Ở góc độ khác, anh Hoàng Nam (32 tuổi, tài xế công nghệ tại TP.HCM) cho rằng sức hút của Feliz II nằm ở việc chiếc xe này giúp nhiều tài xế dễ dàng chuyển từ xe xăng sang xe điện mà không chịu áp lực tài chính quá lớn. Sau nhiều năm sử dụng chiếc Jupiter cũ để mưu sinh, anh nhận thấy mức chi phí để sở hữu Feliz II hiện nay chỉ ngang bằng nhiều mẫu xe số phổ thông, trong khi trải nghiệm vận hành hiện đại và thoải mái hơn hẳn. Hiện Feliz II có giá niêm yết từ 24,9 triệu đồng và đang được hỗ trợ 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 2% giá trị xe. Người mua cũng có thể lựa chọn hình thức trả góp với mức trả trước 0 đồng.

Với những tài xế mong muốn vận doanh trên nền tảng Green Bike bằng dòng xe Feliz II, GSM áp dụng chính sách thuê xe cực ưu đãi với mức phí chỉ từ 1,7 triệu đồng/tháng. Đây là những chính sách giúp người lái sở hữu xe ngay mà không cần phải bỏ ra một số tiền vốn lớn ngay từ đầu.

Từ bài toán tiết kiệm chi phí đến hiệu quả khai thác thực tế, Feliz II đang chứng minh sức hút bằng những giá trị thiết thực mà các tài xế có thể cảm nhận mỗi ngày trên đường.