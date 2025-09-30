Vietnam Airlines tăng vốn điều lệ vượt 31.000 tỷ đồng, SCIC trở thành cổ đông lớn nhất

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, huy động thành công hơn 8.970 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 31.115 tỷ đồng.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vietnam Airlines đã phân phối được 897,1 triệu cổ phiếu, tương đương 99,68% tổng lượng đăng ký chào bán, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về đạt hơn 8.971 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí phát hành, số vốn ròng bổ sung vào doanh nghiệp còn 8.970 tỷ đồng.

Trong đó, 818,9 triệu cổ phiếu được phân phối cho 14.796 nhà đầu tư trong nước và 80,35 triệu cổ phiếu được phân phối cho 283 nhà đầu tư nước ngoài. Còn lại 2,89 triệu cổ phiếu chưa phân phối, Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục chào bán.

Sau phát hành, Vietnam Airlines có hơn 3,11 tỷ cổ phần lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 31.115 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn, cổ đông trong nước nắm giữ hơn 91%, còn lại 8,99% thuộc về 576 cổ đông nước ngoài.

Ba cổ đông lớn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 47,13%; Bộ Tài chính: 39,29%; ANA Holdings Inc. (Nhật Bản): 5,62%.

Ba cổ đông lớn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể tại HVN

Đáng chú ý, trong đợt tăng vốn lần này, quyền mua cổ phần của Bộ Tài chính đã được chuyển giao cho SCIC thực hiện. Nhờ đó, SCIC chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Vietnam Airlines, đồng thời củng cố vai trò chi phối của Nhà nước với tổng tỷ lệ nắm giữ lên tới 86,42%.

ANA Holdings - tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản, cũng là cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines từ năm 2016 tiếp tục duy trì sở hữu 5,62%.

Vietnam Airlines cho biết toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được dùng để trả nợ. Trong đó, khoảng 6.000 tỷ đồng sẽ thanh toán công nợ nhà cung cấp và một phần nợ vay tái cấp vốn; khoảng 3.000 tỷ đồng còn lại dùng để trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn.

Đây là một phần trong phương án tăng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/5/2025. Theo kế hoạch, hãng sẽ tăng thêm 22.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong hai giai đoạn: hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2025 và tiếp tục 13.000 tỷ đồng trong năm 2026. Mục tiêu nhằm củng cố nền tảng tài chính, xử lý tình trạng âm vốn chủ sở hữu kéo dài nhiều năm sau đại dịch Covid-19.

Dự kiến số cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoàn tất đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong quý IV/2025, trước khi chính thức giao dịch trên sàn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 116.715 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 5.554 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 5.119 tỷ đồng; riêng lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 4.168 tỷ đồng, tăng gần 50%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVN mở cửa phiên sáng 30/9 ở mức 35.150 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 109.000 tỷ đồng.