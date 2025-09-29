Khách giành giật phiếu mua căn hộ ở Bình Dương, chủ đầu tư CapitaLand nói gì?

Một đoạn video ghi lại cảnh xô đẩy, chen lấn để giành phiếu mua căn hộ tại sự kiện mở bán ở Bình Dương vừa qua đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi.

Sự việc xảy ra ngày 28/9 tại buổi giới thiệu dự án Orchard Grand, thuộc khu đô thị Sycamore tại phường Bình Dương, TP.HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đoạn video cho thấy nhiều người trèo bàn, la hét, tranh giành phiếu mua căn hộ trong thời điểm cuối sự kiện.

Hình ảnh hỗn loạn này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, khiến dư luận đặt nghi vấn về sự minh bạch trong hoạt động bán hàng, thậm chí cho rằng đây có thể là chiêu trò để tạo hiệu ứng truyền thông.

Trao đổi với VietTimes, chủ đầu tư CapitaLand Development xác nhận sự việc diễn ra tại buổi ra mắt dự án Orchard Grand của công ty. Doanh nghiệp cho biết hơn 950 lượt khách đã tham dự, 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Theo giải thích, đoạn video "phản ánh một khoảnh khắc ngắn" khi nhiều khách mời cùng lúc tiếp cận bàn phát tài liệu đăng ký. “Ngay khi tình huống xảy ra, nhân sự đã được huy động để ổn định trật tự. An toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu”, đại diện CapitaLand khẳng định, đồng thời cam kết sẽ rà soát quy trình tổ chức để tránh lặp lại.

Liên quan đến đoạn video lan truyền, lãnh đạo phường An Khánh cho biết đã nắm thông tin và giao công an phường xác minh. Qua bước đầu kiểm tra, sự kiện được tổ chức tại một địa điểm trong khu đô thị thuộc phường An Khánh, nhưng để bán căn hộ cho dự án tại phường Bình Dương.

Orchard Grand gồm hai tòa tháp 24 tầng, khoảng 517 căn hộ, nằm trong khu đô thị Sycamore rộng 18,9 ha do CapitaLand Development hợp tác với United Overseas Australia phát triển, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 18.000 tỷ đồng). Trước đó, phân khu Orchard Hill của cùng dự án cũng ghi nhận hàng trăm căn hộ được đặt chỗ ngay khi ra mắt.