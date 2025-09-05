Vietnam Airlines được vinh danh tại Giải thưởng Bền vững 2025 của Airline Ratings

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm tôn vinh những hãng hàng không có sáng kiến và hành động bền vững nổi bật. Trong hạng mục Hãng hàng không truyền thống (Full Service Carriers), Vietnam Airlines vinh dự được xướng tên cùng Cathay Pacific (Hồng Kông) và Etihad Airways (UAE).

Airline Ratings là tổ chức phân tích và đánh giá hàng không hàng đầu thế giới có trụ sở tại Úc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận về sự khách quan và độ tin cậy. Với quy trình xét chọn minh bạch, giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những hãng hàng không tiên phong bằng các hành động cụ thể, thiết thực và có thể đo lường được, thay vì chỉ dừng ở cam kết chung.

Theo Hội đồng giám khảo, Vietnam Airlines nổi bật nhờ triển khai chiến lược phát triển bền vững toàn diện cả trên không và dưới mặt đất, dựa trên bốn trụ cột là giảm phát thải, tái chế và tái sử dụng, bù đắp carbon và văn phòng xanh. Trong năm 2024, hãng đã cắt giảm gần 70.000 tấn khí CO₂ nhờ khai thác hiệu quả đội tàu bay thế hệ mới và tối ưu quy trình bay tiết kiệm nhiên liệu. Từ năm 2025, Vietnam Airlines đưa nhiên liệu hàng không bền vững SAF vào khai thác trên các chuyến bay đến châu Âu, loại nhiên liệu có khả năng giảm tới 80% khí thải nhà kính trong vòng đời.

Trên chuyến bay, hãng thay thế nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thân thiện như giấy, gỗ và tre, đồng thời tái sử dụng dụng cụ chưa qua sử dụng để giảm thiểu lãng phí. Tại mặt đất, hãng gia tăng sử dụng nguồn điện mặt đất thay cho động cơ phụ của máy bay, đẩy mạnh số hóa quy trình nhằm hạn chế giấy in, chuyển đổi sang hệ thống đèn LED và thiết bị tiết kiệm năng lượng trong văn phòng.

Bà Sharon Petersen, CEO Airline Ratings, nhận định: “Chúng tôi không chỉ nhìn vào những cam kết chung như Net Zero 2050 hay SAF, mà đánh giá dựa trên hành động cụ thể, sáng tạo. Vietnam Airlines đã chứng minh tính tiên phong với nhiều sáng kiến thiết thực, có thể đo lường rõ ràng và tạo hiệu quả lan tỏa cho cộng đồng”.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Bền vững 2025 là sự ghi nhận quốc tế quan trọng, khẳng định Vietnam Airlines đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển bền vững. Không chỉ tập trung vào khai thác bay, hãng còn chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng xanh, thúc đẩy quản trị ESG và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong toàn hệ sinh thái dịch vụ. Trong giai đoạn đến năm 2030, Vietnam Airlines đặt mục tiêu cải thiện toàn diện các chỉ số ESG theo chuẩn quốc tế, triển khai hệ thống đo lường và quản trị carbon đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050, phù hợp với cam kết quốc gia.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Chúng tôi coi phát triển bền vững là lựa chọn chiến lược, xuyên suốt và lâu dài. Giải thưởng này là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục tiên phong, hành động mạnh mẽ hơn vì một ngành hàng không xanh, sạch và bền vững, đóng góp tích cực cho mục tiêu quốc gia và cộng đồng quốc tế”.

Giải thưởng Bền vững 2025 không chỉ là niềm tự hào của Vietnam Airlines mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới. Thành công này khẳng định vị thế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước trong thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong hành trình của Vietnam Airlines, thể hiện quyết tâm tiên phong vì tương lai xanh. Từ những hành động cụ thể đến tầm nhìn chiến lược dài hạn, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt khu vực, mang đến những giá trị bền vững cho hành khách, cộng đồng và đất nước.