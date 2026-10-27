Sếp cũ của T&T Homes sang ngồi 'ghế nóng' tại MIK Group

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc MIK Group, bà Trần Thị Minh Thúy từng làm lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Alphanam, T&T Homes và Vinhomes.

Ngày 27/10 MIK Group công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, thay ông Nguyễn Trường Sơn. Ông Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Bà Trần Thị Minh Thúy, sinh năm 1974, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc MIK Group, bà Thúy làm Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Virex, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam.

Trước đó, bà Thúy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes (thuộc T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển). Bà cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Vinhomes.

Theo MIK Group, với kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, bà Thúy có sự am hiểu về quản trị tài chính, điều hành doanh nghiệp và phát triển kinh doanh bất động sản. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới góp phần bổ sung đội ngũ nhân sự cấp cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo của MIK.

Bà Trần Thị Minh Thúy - tân CEO của MIK Group. Ảnh: MIK Group.

MIK Group là nhà phát triển bất động sản thành lập năm 2014, đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Tập đoàn hoạt động trong ba mảng chính: nhà ở và đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng công nghiệp.

Theo số liệu công bố trên website mikgroup.vn, MIK Group đã phát triển hơn 30 dự án và bàn giao hơn 20.000 căn nhà.

MIK Group có nhiều dự án lớn nổi bật như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden,… cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc.

Năm 2026, Tập đoàn tiếp tục phát triển 3 dòng bất động sản cao tầng M Series, I Series, K Series và thương hiệu khu đô thị Forestia.

Dự án của MIK Group tại Hà Nội. Ảnh: MIK Group.

Xa hơn, dự kiến từ nay đến năm 2030, MIK Group sẽ nghiên cứu và triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng nghìn hecta tại Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Trong đó Hà Nội tiếp tục là thị trường trọng điểm với hai cực phát triển phía Tây và phía Đông.

Ở phía Tây, sau các dự án The Matrix One và Imperia Smart City, tập đoàn hướng đến các khu đô thị tích hợp không gian xanh, tiện ích đồng bộ, kết nối hạ tầng hoàn chỉnh.

Ở phía Đông, dự án Imperia Signature Cổ Loa là bước khởi đầu cho chuỗi phát triển mới của MIK Group. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp mở rộng đầu tư tới Hưng Yên, Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh) và Bắc Ninh - những khu vực nằm trong trục đô thị ven biển Bắc Bộ.

Tại phía Nam, MIK Group quay lại thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận với chiến lược phát triển đô thị - sinh thái tích hợp, kết hợp nhà ở, thương mại cùng không gian xanh.