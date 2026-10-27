Bị hại vụ Mr Pips bật khóc kể về việc mất 10 tỷ đồng, vợ chồng ly hôn, con cái ly tán

Tại tòa, nữ bị hại bật khóc khi kể đã đầu tư 10 tỷ đồng vào hệ thống của Mr Pips, rồi rơi vào cảnh nợ nần, vợ chồng ly hôn, con cái ly tán.

Chiều 27/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng, bước vào phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn các bị hại bị lừa và nguyện vọng của họ. Nhiều người cho biết liên tục nhận được các cuộc gọi mời chào đầu tư trong thời gian dài, kèm theo những lời hứa hẹn về khả năng sinh lời và cam kết “đầu tư chắc thắng”.

Khi bắt đầu rót vốn, họ thường được khuyến khích đầu tư khoản tiền nhỏ để thăm dò. Sau đó, một số người được tạo điều kiện nhận lợi nhuận ban đầu, từ đó nảy sinh tâm lý tin tưởng và tiếp tục đầu tư số tiền ngày càng lớn.

“Tại sao chỉ qua điện thoại mà mọi người dễ dàng đầu tư hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng như vậy?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Nhiều bị hại trả lời rằng đến nay họ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị dẫn dắt và quyết định đầu tư số tiền lớn như vậy.

Mất hàng tỷ đồng sau những cuộc gọi mời đầu tư

Trình bày tại tòa, ông N.Q cho biết ban đầu nghi ngờ những lời mời đầu tư qua điện thoại nhưng cuối cùng vẫn bị lôi kéo, đồng ý kết bạn qua Telegram dù chưa từng gặp trực tiếp “chuyên gia chứng khoán”.

Ông Q đã đầu tư tổng cộng 5,4 tỷ đồng nhưng chỉ rút được 70 triệu đồng. Số tiền bị mất khiến ông và gia đình suy sụp.

Bức xúc trước hành vi của các bị cáo, ông Q cho rằng nhiều người còn trẻ, có học thức nhưng lại tham gia lừa đảo chính đồng bào mình. Ông đề nghị tòa xử lý nghiêm các bị cáo, đồng thời mong muốn được hoàn trả tiền gốc và lãi để bù đắp những tổn thất mà gia đình phải gánh chịu.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Một bị hại khác là chị Nguyễn Thị M cho biết đã nhiều lần đầu tư vào hệ thống của Mr Pips với tổng số tiền 10 tỷ đồng sau những cuộc gọi mời chào liên tục từ nhân viên. Ban đầu bà từ chối, nhưng sau đó vẫn quyết định tham gia dù không rõ vì sao mình bị thuyết phục.

Trong số các bị hại, chị M là trường hợp rút được 1 tỷ đồng. Theo lời trình bày, khi đã nạp 10 tỷ đồng nhưng không thể rút tiền, bà được hướng dẫn phải nộp thêm 10 tỷ đồng mới có thể rút khoản tiền đang bị giữ.

Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa, chị tìm cách thuyết phục nhân viên cho rút trước một phần tiền để xoay xở, vay mượn thêm. Sau nhiều lần trao đổi, chị được rút 1 tỷ đồng.

Chị M cho biết dù biết các bị hại đã kiệt quệ, nhân viên vẫn tiếp tục chèo kéo họ vay mượn, thậm chí cầm cố nhà cửa để đầu tư thêm. Chị bày tỏ phẫn nộ trước hành vi này.

Tại tòa chị M bật khóc và cho biết phần lớn số tiền chị đầu tư là tiền vay mượn. Hệ quả là gia đình tan vỡ, vợ chồng ly hôn, con cái phải sống mỗi người một nơi. Có thời điểm, chị từng nghĩ đến việc tự tử nhưng nhờ gia đình động viên nên cố gắng vượt qua.

Trong khi đó, ông H trình bày đã trực tiếp đến gặp nhân viên ở trụ sở Văn phòng đường dây tại phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) nhưng ông H vẫn bị lừa mất tiền.

Ông H kể khi nhận được cuộc gọi mời đầu tư, ông đã nghi ngờ và nói rõ lo ngại bị lừa đảo. Tuy nhiên, một người tên Từ Quang Huy đã thuyết phục ông đến gặp trực tiếp tại văn phòng, thậm chí cho ông chụp lại căn cước để tạo lòng tin. Sau đó, ông quyết định đầu tư 1,4 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn mất tiền.

Tương tự, chị K cho biết quyết định đầu tư một phần vì tin tưởng lời quảng cáo rằng tiền được nạp qua ví Ngân Lượng của Shark Bình. Theo lời chị, nhân viên từng trấn an: “Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó”.

Tin vào lời giới thiệu này, chị K đã chuyển hơn 6 tỷ đồng. Khi bắt đầu nghi ngờ bị lừa, chị tìm cách đòi lại tiền nhưng chỉ rút được một khoản nhỏ. Theo lời trình bày, quá trình trao đổi giữa hai bên sau đó chuyển từ chèo kéo sang đe dọa.

Hệ thống sàn giao dịch bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng

Cáo trạng xác định năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Sau đó, Nam trở về Việt Nam, thiết lập hệ thống hoạt động thông qua nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Các trang web được đặt tên bằng tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia thị trường hợp pháp, dù hệ thống không được cấp phép.

Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh, video về vàng, tiền, siêu xe và hàng hiệu. Theo nội dung vụ án, những hình ảnh giàu có này được sử dụng nhằm tạo dựng niềm tin, thu hút người có nhu cầu đầu tư sinh lời.

Các bị hại có mặt tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng là hệ thống giao dịch do nhóm của Nam kiểm soát. Nhà đầu tư tưởng rằng mình đang giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, nhưng thực chất kết quả thắng, thua bị thao túng.

Theo cáo buộc, hệ thống này liên quan đến 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền một bị hại bị chiếm đoạt lớn nhất được xác định là hơn 18 tỷ đồng.

Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, với hàng nghìn nhân viên phụ trách quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền. Ban đầu, người tham gia có thể được tạo điều kiện thắng những khoản nhỏ để tăng niềm tin, trước khi bị dụ đầu tư số tiền lớn hơn.

Khi tài khoản thua lỗ, nhân viên bị cáo buộc tìm cách đổ lỗi cho biến động thị trường hoặc cho rằng nhà đầu tư thao tác sai. Việc rút tiền bị gây khó khăn, trong khi khách hàng được yêu cầu nộp thêm tiền để “cứu” tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác. Cách thức này khiến nhiều người tiếp tục bỏ tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất, nhưng càng đầu tư càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy thua lỗ.

Khi bắt đầu xuất hiện đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an, Nam bị cáo buộc câu kết với một luật sư và hai cán bộ công an để tư vấn cách khai báo, đối phó với quá trình điều tra, nhằm tránh ảnh hưởng đến các nhân sự cấp cao trong hệ thống. Theo cáo buộc, nhóm này được trả tổng cộng 6,4 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị cáo buộc liên quan đến 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, nhóm Nam và Ngọ bị cáo buộc tìm cách hợp thức hóa dòng tiền thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đáng chú ý, khoảng 320 tỷ đồng được xác định có liên quan đến ví Ngân Lượng trong quá trình thực hiện các giao dịch bị cáo buộc phục vụ hoạt động rửa tiền.

Theo cáo buộc, Shark Bình nhận khoản ăn chia từ 1% đến 2,5% trên số tiền nhà đầu tư nạp, rút qua hệ thống. Khi cơ quan công an có công văn xác minh hoạt động của ví điện tử này, ông Bình bị cáo buộc câu kết với Nam làm giả thông tin nhằm đối phó với quá trình điều tra.

Một diễn biến khác được cơ quan tố tụng làm rõ là việc bố mẹ Nam bị cáo buộc nhanh chóng chuyển đổi, tẩu tán tiền có nguồn gốc bất hợp pháp bằng cách mua vàng, đổi USD, cất trong ba lô, va li rồi gửi người thân.