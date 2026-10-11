Lào cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử từ hệ thống do Việt Nam hỗ trợ

Sau khi được Việt Nam hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân từ 15 tuổi trở lên và đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

Hệ thống quản lý dân cư hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao

Ngày 11/10, thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, trong chuyến công tác tới Lào vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: C06.

Dự án do Bộ Công an 2 nước phối hợp thực hiện, là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Việc triển khai dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất vào tháng 7/2024.

Dự án hướng tới xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao và tiết kiệm. Hệ thống tích hợp quản lý dân cư, căn cước công dân và sản xuất thẻ trên một nền tảng tổng thể, đồng thời thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Một mục tiêu quan trọng khác là tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc, làm nền tảng để Lào phát triển chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai.

Hệ thống cung cấp thông tin, số liệu báo cáo và dữ liệu phân tích tổng hợp về dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số. Qua đó, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đại diện Bộ Công an Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho Lào. Ảnh: C06.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Lào có kế hoạch triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Hai bên cũng hướng tới kết nối hệ thống định danh điện tử của Lào với VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân 2 nước.

Việt Nam phối hợp với Lào triển khai dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với phía Lào triển khai nhiều nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 và đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng, bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho nước bạn. Ảnh: C06.

Hai bên phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân tại Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của nước này.

Cùng với đó, lực lượng chức năng 2 nước phối hợp trong công tác quản trị, vận hành hệ thống; sản xuất, kiểm tra, rà soát và bàn giao 5,5 triệu thẻ căn cước công dân cho Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào.

Hai bên cũng xây dựng, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt tại các khu vực biên giới Việt Nam - Lào trên cơ sở ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân cũng được chú trọng.

Việc bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân đánh dấu một bước tiến trong hợp tác giữa bộ công an 2 nước, góp phần tạo nền tảng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.