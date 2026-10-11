close Đăng nhập

Lào cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử từ hệ thống do Việt Nam hỗ trợ

Anh Lê
Anh Lê

Sau khi được Việt Nam hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân từ 15 tuổi trở lên và đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Hệ thống quản lý dân cư hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao

Ngày 11/10, thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, trong chuyến công tác tới Lào vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

base64.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: C06.

Dự án do Bộ Công an 2 nước phối hợp thực hiện, là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Việc triển khai dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất vào tháng 7/2024.

Dự án hướng tới xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao và tiết kiệm. Hệ thống tích hợp quản lý dân cư, căn cước công dân và sản xuất thẻ trên một nền tảng tổng thể, đồng thời thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Một mục tiêu quan trọng khác là tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc, làm nền tảng để Lào phát triển chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai.

Hệ thống cung cấp thông tin, số liệu báo cáo và dữ liệu phân tích tổng hợp về dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số. Qua đó, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

827694209-122200741100819225-5687480085729607193-n.jpg
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đại diện Bộ Công an Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho Lào. Ảnh: C06.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Lào có kế hoạch triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Hai bên cũng hướng tới kết nối hệ thống định danh điện tử của Lào với VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân 2 nước.

Việt Nam phối hợp với Lào triển khai dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với phía Lào triển khai nhiều nhiệm vụ.

825327645-122200741124819225-2682553946795708928-n.jpg
Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 và đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng, bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho nước bạn. Ảnh: C06.

Hai bên phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân tại Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của nước này.

Cùng với đó, lực lượng chức năng 2 nước phối hợp trong công tác quản trị, vận hành hệ thống; sản xuất, kiểm tra, rà soát và bàn giao 5,5 triệu thẻ căn cước công dân cho Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào.

Hai bên cũng xây dựng, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt tại các khu vực biên giới Việt Nam - Lào trên cơ sở ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân cũng được chú trọng.

Việc bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân đánh dấu một bước tiến trong hợp tác giữa bộ công an 2 nước, góp phần tạo nền tảng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Từ khóa:

#Cục C06 Bộ Công an #VNeID

Đừng bỏ lỡ

Chuyển đổi số

Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành khung kiến trúc số trước 29/1/2027

Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành khung kiến trúc số trước 29/1/2027

Tại Ngày hội hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), trình bày chuyên đề về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tập trung vào cách tiếp cận, những lưu ý trong quá trình triển khai và công tác quản trị, vận hành sau khi khung kiến trúc được ban hành.

Robot và các công nghệ mới đang mở rộng khả năng ứng dụng, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: Bộ KHCN.

Vì sao Việt Nam tăng bậc về đổi mới sáng tạo toàn cầu?

Việt Nam tăng 1 bậc lên vị trí 43 trong GII 2026 - Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu, do WIPO công bố. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, trong khi nhiều chỉ số liên quan đến công nghệ và xuất khẩu tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Ông Trần Kiên nhấn mạnh chuyển đổi số cần được đo lường bằng giá trị thực tế, từ thời gian xử lý, chi phí tiết kiệm đến năng suất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Từ 6 điểm nghẽn đến lời giải cho chuyển đổi số quốc gia

Dữ liệu, quy trình, nền tảng, hạ tầng, nhân lực và tài chính được xác định là 6 điểm nghẽn lớn của chuyển đổi số. Để tháo gỡ, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào kiến trúc số thống nhất, nền tảng dùng chung và đo lường hiệu quả thực chất.

Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” ngày mai 24/9: Vướng ở đâu, gỡ thế nào?

4 điểm nghẽn mà VNeID đang đối mặt

Với hơn 500 triệu lượt truy cập và hàng chục triệu hồ sơ, giấy tờ được tích hợp, VNeID đang mở rộng nhanh hệ sinh thái số. Tuy nhiên, C06 cho rằng phía trước vẫn còn những nút thắt cần tháo gỡ.