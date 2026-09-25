Thứ trưởng Phạm Đức Long: Chữ ký số cần đi sâu vào dịch vụ công, giao dịch thiết yếu

Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Đức Long yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, đưa chữ ký số từ thí điểm vào sử dụng thực tế, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy

Ngày 25/9, tại Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam thời gian qua đạt nhiều bước tiến tích cực.

Ông Phạm Đức Long nhấn mạnh yêu cầu chuyển chữ ký số từ thí điểm sang phổ cập, từ cấp chứng thư sang tạo ra giá trị sử dụng thực tế. Ảnh: Thảo Anh.

Ông cho rằng hạ tầng kỹ thuật, hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực, góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai, ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đối với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, là tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Đại diện NEAC, ông Đào Quang Đức thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số. Ảnh: Thảo Anh

Tại Hội nghị, ông Đào Quang Đức, đại diện Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, NEAC cho biết, đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 48,6% dân số trưởng thành, tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ tăng trưởng về số lượng chứng thư số, quá trình phổ cập vẫn đặt ra những vấn đề liên quan đến niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng và việc hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong các giao dịch cụ thể của đời sống hằng ngày.

Chữ ký số cần chuyển từ “cấp được” sang “dùng được”

Ông Nguyễn Khơ Din, đại diện Cộng đồng CA công cộng, đưa ra thông điệp chuyển từ “cấp được” chữ ký số sang “dùng được” chữ ký số.

Theo đó, hiệu quả phổ cập không chỉ được đánh giá qua số lượng chứng thư đã cấp, mà cần hướng tới số giao dịch ký số được thực hiện thành công và khả năng duy trì sử dụng thường xuyên của người dân.

Để đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Khơ Din cho rằng cần sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, các Tổ Công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Trong đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng có thể đóng vai trò “cánh tay nối dài”, trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng chữ ký số trong từng giao dịch cụ thể. Các tổ chức CA cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình đăng ký, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hỗ trợ người dùng sau khi cấp chữ ký số.

NEAC, Sở KHCN tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thảo Anh.

Phú Thọ đề xuất thí điểm chuyển đổi số cấp xã toàn diện

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, TS Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Phú Thọ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn cùng nhiều tiềm năng mới.

Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11%.

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ: Tỉnh xác định KHCN, ĐMST và CĐS là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11%. Ảnh: Thảo Anh.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng thể hiện vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Từ thực tiễn đó, TS Nguyễn Minh Tường kiến nghị Bộ KHCN, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện. Trước mắt, tỉnh đề xuất lựa chọn một số xã để thí điểm, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng.

Bên cạnh đó, Phú Thọ kiến nghị khảo sát, đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương, qua đó tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng kinh tế số.