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Chi tiết mức thu phí, lệ phí 3 đuôi tên miền quốc gia mới mở

Anh Lê
Anh Lê

Ba đuôi tên miền mới có phí từ 10.000 đồng. Chính sách cũng kéo dài thời gian miễn phí tên miền id.vn, biz.vn từ 2 năm lên 3 năm, đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi.

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Các đuôi tên miền quốc gia mới mở rộng lựa chọn hiện diện trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Ảnh: VNNIC.
Các đuôi tên miền quốc gia mới mở rộng lựa chọn hiện diện trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Ảnh: VNNIC.

3 đuôi tên miền mới có phí từ 10.000 đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 149/2026/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí, trong đó có chính sách đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Theo quy định mới, mức lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng đối với ba đuôi tên miền mới được áp dụng như sau: Tên miền ad.vn: Lệ phí đăng ký 50.000 đồng/lần, phí duy trì 100.000 đồng/năm; tên miền on.vn: Lệ phí đăng ký 100.000 đồng/lần, phí duy trì 250.000 đồng/năm và ap.vn có mức lệ phí đăng ký 10.000 đồng/lần, phí duy trì 20.000 đồng/năm.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), các đuôi tên miền được định hướng phục vụ những nhu cầu khác nhau. Trong đó, ad.vn phù hợp với lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và tiếp thị; on.vn hướng đến hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử và dịch vụ số; ap.vn phù hợp với cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng và các dự án khởi nghiệp công nghệ.

Việc bổ sung các đuôi tên miền này giúp mở rộng lựa chọn cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi xây dựng sự hiện diện trên Internet, đồng thời tăng tính đa dạng của hệ thống tên miền quốc gia “.vn”.

Miễn phí tên miền id.vn, biz.vn trong 3 năm

Một điểm đáng chú ý khác của Thông tư 149/2026/TT-BTC là kéo dài thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền id.vn, biz.vn từ 2 năm lên 3 năm, đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đối với tên miền biz.vn.

Cụ thể, với tên miền id.vn, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến đủ 23 tuổi được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì trong 3 năm.

Với tên miền biz.vn, đối tượng được ưu đãi gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, chưa có tên miền quốc gia “.vn”. Đáng chú ý, chính sách mới bỏ điều kiện doanh nghiệp phải được thành lập trong vòng một năm như quy định trước đây.

Chính sách ưu đãi được áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030, cho một tên miền đăng ký mới của mỗi đối tượng đủ điều kiện. Phí duy trì bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của năm thứ tư kể từ ngày tên miền được cấp.

Việc mở rộng các đuôi tên miền và tăng thời gian miễn phí được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế dễ dàng xây dựng hiện diện trực tuyến với chi phí thấp hơn.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, ưu đãi tên miền biz.vn góp phần giảm chi phí ban đầu để xây dựng website, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Chính sách cũng phù hợp với định hướng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thông tư số 149/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Từ khóa:

#tên miền quốc gia #VNNIC

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