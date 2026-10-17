Tiết kiệm gần 30 tỷ đồng/năm tiền in phim nhờ số hóa, BV Việt Đức ứng dụng AI, big data

Việc giảm in phim mang lại khoản tiết kiệm gần 30 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong năm vừa qua. Bệnh viện xem kết quả này là bước đầu, đồng thời định hướng cập nhật công nghệ mới, trong đó có AI và dữ liệu lớn.

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" với ứng dụng quản lý khám, chữa bệnh và phần mềm phục vụ điều hành.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc BV Việt Đức chia sẻ với VietTimes về quá trình triển khai các hệ thống số, hiệu quả thực tế cũng như định hướng ứng dụng công nghệ mới tại Bệnh viện Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Nhật Minh.

Số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa ngoại, mỗi ngày tiếp nhận nhiều ca cấp cứu và phẫu thuật phức tạp. Những yêu cầu nào trong hoạt động khám, chữa bệnh và điều hành đã thúc đẩy Bệnh viện xây dựng hệ thống quản lý số, qua đó được ghi nhận tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026?

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập năm 1904, trải qua khoảng 120 năm xây dựng và phát triển. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 400.000 - 500.000 lượt bệnh nhân đến khám và thực hiện khoảng 90.000 ca phẫu thuật.

Bệnh viện bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 2006, với hoạt động tư vấn phẫu thuật trực tuyến cho các bệnh viện tuyến dưới. Qua hệ thống này, các bác sĩ Việt Đức có thể hỗ trợ chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế tại địa phương như Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Hội chẩn từ xa đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân nặng không thể chuyển đến Việt Đức ngay trong đêm cấp cứu.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng khi quy mô hoạt động của bệnh viện mở rộng. Riêng tại cơ sở 1, bệnh viện có hơn 2.500 cán bộ, nhân viên; đồng thời đưa vào vận hành cơ sở 2 tại Phủ Lý, Ninh Bình và tiếp nhận Bệnh viện Nông nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển về.

Với quy mô đó, việc xây dựng hệ thống quản trị công nghệ thông tin đồng bộ trở thành yêu cầu cấp thiết, phục vụ khám, chữa bệnh, điều hành, quản lý và nghiên cứu khoa học.

Là bệnh viện ngoại khoa, Việt Đức có tỷ lệ cấp cứu cao, thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Vì vậy, chúng tôi triển khai hai hệ thống phần mềm chính: hệ thống phục vụ khám, chữa bệnh và hệ thống phục vụ điều hành.

- Hệ thống công nghệ thông tin đã hỗ trợ hoạt động cấp cứu và khám, chữa bệnh như thế nào, thưa ông?

- Với hệ thống khám, chữa bệnh, chúng tôi chú trọng kết nối thông tin giữa các cơ sở trong cùng hệ thống và với bệnh viện tuyến dưới.

Khi bệnh nhân nặng được chuyển đến Việt Đức, hệ thống giúp đội ngũ y bác sĩ tiếp cận thông tin về tình trạng người bệnh trước khi họ đến phòng cấp cứu.

Bệnh viện cũng kết nối với các bệnh viện vệ tinh và cơ sở y tế trong hệ thống chỉ đạo tuyến, từ các tỉnh biên giới phía Bắc đến khu vực miền Trung và các địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ.

Đặc biệt, dữ liệu xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán được tích hợp, giúp bác sĩ nắm bắt tình trạng người bệnh sớm hơn. Nhờ đó, quá trình tiếp nhận và hỗ trợ cấp cứu được đẩy nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các trường hợp bệnh nặng.

Một lợi ích khác là rút ngắn thời gian chờ khám tại các phòng khám chuyên khoa. Người bệnh có thể đăng ký khám theo yêu cầu qua các phần mềm, ứng dụng của tổng đài, hệ thống thông tin và trang fanpage của bệnh viện.

Việc đăng ký trước giúp người bệnh chủ động sắp xếp thời gian, đồng thời hạn chế tình trạng tập trung quá đông vào cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, công tác phân luồng người bệnh cũng góp phần giảm thời gian chờ. Theo thực tế triển khai tại Bệnh viện, có những trường hợp trước đây phải chờ vài giờ, nay thời gian khám được rút xuống dưới một giờ.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hội chẩn từ xa. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức.

- Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, chuyển đổi số đã thay đổi công tác điều hành và quản lý nội bộ của bệnh viện ra sao?

- Chuyển đổi số giúp chúng tôi quản lý hệ thống máy móc, trang thiết bị và tài sản hiệu quả hơn. Từ khâu mua sắm, đấu thầu đến quá trình sử dụng, bảo dưỡng và duy tu định kỳ, thông tin đều được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin, góp phần bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý.

Bệnh viện cũng ứng dụng công nghệ số vào quản lý thuốc, vật tư và thiết bị y tế. Dữ liệu được cập nhật giúp theo dõi lượng tồn kho, nhận diện những loại thuốc, vật tư sắp chạm ngưỡng cảnh báo và chủ động lên kế hoạch bổ sung.

Khi thuốc hoặc vật tư thiết yếu sắp hết, hệ thống sẽ phát cảnh báo để các bộ phận, phòng chức năng phối hợp xử lý, hạn chế nguy cơ thiếu thuốc và vật tư phục vụ người bệnh.

Một hướng ứng dụng khác là khai thác dữ liệu lớn (Big Data). Với vai trò bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối, Việt Đức có nguồn dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Chuyển đổi số giúp Bệnh viện khai thác nguồn dữ liệu này để phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ và triển khai nghiên cứu đa trung tâm với đối tác nước ngoài.

Trong quản lý nhân sự, hệ thống chấm công giúp theo dõi thời gian làm việc của người lao động. Trên cơ sở đó, bệnh viện từng bước xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, phục vụ công tác quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Dữ liệu y tế và bệnh án điện tử thuộc nhóm thông tin nhạy cảm, có yêu cầu bảo mật cao. Bệnh viện triển khai những giải pháp nào để bảo vệ dữ liệu người bệnh và bảo đảm an toàn hệ thống?

- Bảo mật dữ liệu là vấn đề được nhiều đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý quan tâm. Trong lĩnh vực y tế, thông tin về tình trạng bệnh tật gắn trực tiếp với quyền lợi của người bệnh, vì vậy cần được bảo vệ chặt chẽ.

Bệnh viện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và sẽ tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới. Chúng tôi triển khai nhiều lớp bảo mật hệ thống, đồng thời tổ chức đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, bệnh viện phối hợp với các tổ chức bên ngoài, hiệp hội và cơ quan quản lý liên quan để nâng cao năng lực bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống mạng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được vinh danh với ứng dụng quản lý khám, chữa bệnh và phần mềm phục vụ điều hành. Ảnh: Hoàng Anh.

Từ thay đổi thói quen làm việc đến tiết kiệm gần 30 tỷ đồng

- Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn đòi hỏi thay đổi thói quen làm việc của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, vốn chịu áp lực chuyên môn lớn. Bệnh viện làm thế nào để nhân viên làm chủ các công cụ mới mà không gây gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh?

- Trước khi triển khai chuyển đổi số, chúng tôi tổ chức tập huấn trực tiếp cho cán bộ, nhân viên và người lao động, giúp mọi người làm quen với phần mềm, cập nhật kiến thức về công nghệ mới và hạn chế bỡ ngỡ khi hệ thống đi vào vận hành chính thức.

Bệnh viện triển khai theo lộ trình từng bước, bắt đầu bằng thí điểm tại một số khoa, phòng rồi mới nhân rộng. Chúng tôi chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp, tránh những ngày đầu tuần hoặc giai đoạn lượng bệnh nhân tăng cao. Việc cập nhật dữ liệu thường được bố trí vào ban đêm hoặc dịp cuối tuần để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Song song với đó, bệnh viện duy trì hệ thống tạm thời và hệ thống dự phòng, bảo đảm không bị động khi cần cập nhật dữ liệu hoặc bổ sung thông tin. Cách làm này giúp giảm thiểu tác động đến quy trình vận hành và quyền lợi của người bệnh.

Chuyển đổi số mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, như rút ngắn thời gian tương tác giữa người bệnh với đội ngũ y bác sĩ, giảm thời gian chờ đợi và tiết kiệm chi phí.

Chẳng hạn, việc giảm sử dụng bệnh án giấy giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí giấy, vật tư, máy in và bảo dưỡng thiết bị in. Bệnh viện cũng chuyển sang lưu trữ hình ảnh chẩn đoán trên hệ thống số, thay vì in phim như trước đây.

Riêng chi phí tiết kiệm từ việc không in phim trong năm vừa qua đạt gần 30 tỷ đồng. Đây là khoản tiết giảm đáng kể, cho thấy chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ chuyên môn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Bệnh viện.

- Trong thời gian tới, Bệnh viện xác định những ưu tiên nào để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trong hoạt động khám, chữa bệnh?

- Đây là một trong những phương hướng hoạt động của bệnh viện trong năm tới. Chúng tôi xác định giải thưởng năm 2026 mới chỉ là bước đầu. Bệnh viện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và cập nhật công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác dữ liệu lớn (Big Data).

Đồng thời, bệnh viện sẽ góp phần chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số cho các bệnh viện tuyến dưới, thúc đẩy kết nối, liên thông trong hệ thống y tế Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!