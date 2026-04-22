Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/4.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN.

21 loạt đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lúc dàn quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất dành cho lãnh đạo nước ngoài trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm, chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

