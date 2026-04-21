Bí thư Đà Nẵng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thành ủy Đà Nẵng vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Đà Nẵng, Bí thư Thành uỷ làm Trưởng ban.

Theo quyết định số 809-QĐ/TU ngày 20/4/2026, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Đà Nẵng (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm Trưởng Ban, 2 Phó ban, 16 uỷ viên. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy; các Phó trưởng ban gồm: Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phó Trưởng ban là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Ủy viên Thường trực là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực xây dựng và 15 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an TP và đại diện các ngân hàng. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương và TP Đà Nẵng về nhà ở và bất động sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tập trung hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho Đà Nẵng theo mục tiêu của đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở TP Đà Nẵng được duyệt; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả; trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn.

Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thành ủy để ban hành các văn bản; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thường trực sử dụng con dấu của UBND TP Đà Nẵng; các cơ quan thành viên khác sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ thành lập một Tổ giúp việc riêng biệt để hỗ trợ triển khai các cơ chế, chính sách chuyên sâu.