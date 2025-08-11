Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng: 65 năm đồng hành vì sức khỏe cộng đồng

65 năm qua, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng (YHDP&YTCC) luôn khẳng định vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, cũng như vị thế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống, 15 năm thành lập và 5 năm đổi mới của Viện Đào tạo YHDP&YTCC Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra chiều nay, 11/8, đánh dấu hành trình không ngừng nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng.

Tri ân các thế hệ giảng viên có nhiều đóng góp cho Viện

Dấu mốc 65 năm

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Kim Bảo Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: Viện có tiền thân là Bộ môn Vệ sinh Dịch tễ ra đời từ 65 năm trước. Nối tiếp truyền thống đó, Viện luôn là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo nhân lực y tế dự phòng và y tế công cộng, đồng thời tiên phong trong nhiều nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào hoạch định chính sách y tế.

Viện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành y tế công cộng, bác sĩ y học dự phòng và chuyên ngành dinh dưỡng và duy trì vị trí hàng đầu về đào tạo thạc sĩ dinh dưỡng nhiều năm liền.

Hiện Viện có 5 mã ngành đại học, trong đó 2 ngành mới là Tâm lý học và Công tác xã hội; Một số chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế, trong đó có chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển mạnh với nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ. Hiện Viện dẫn đầu Trường Đại học Y Hà Nội về số lượng và chất lượng công trình khoa học.

PGS.TS Kim Bảo Giang ôn lại truyền thống hào hùng của Viện

Những giai đoạn có dịch bệnh, Viện luôn đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra những biện pháp để phòng, chống dịch, cũng như phát triển các tài liệu hướng dẫn cho cả hệ thống của ngành y tế.

Giai đoạn 2020–2025 chứng kiến sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng của Viện. Số lượng đơn vị trực thuộc, cán bộ viên chức, sinh viên đều tăng; mạng lưới nghiên cứu mở rộng. Trong đại dịch COVID-19, Viện thực hiện hơn 254.000 lượt tiêm chủng an toàn tuyệt đối và xét nghiệm trên 100.000 mẫu.

Với những đóng góp to lớn, Viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích chống dịch COVID-19, Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương..., nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Viện, đặc biệt, Viện đã làm sáng rõ sứ mệnh của người thầy thuốc dự phòng: Giữ vững “biên giới” sức khỏe của nhân dân, kiến tạo lá chắn dịch tễ từ cộng đồng, bảo vệ từng gia đình, vì một Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng và trường tồn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao những thành tựu của Viện

Thứ trưởng biểu dương những thành tựu nổi bật của Viện, từ những đóng góp quan trọng để cùng cả nước ngăn chặn thành công dịch COVID-19 với hơn 200 nghìn mũi tiêm và 100 nghìn mẫu xét nghiệm an toàn, tới hàng trăm công bố quốc tế, mở ngành mới và nâng quy mô đào tạo gần 1.500 học viên.

Thứ trưởng cũng định hướng 5 trụ cột phát triển cho Viện trong giai đoạn mới: hiện đại hóa đào tạo; củng cố tổ chức và đội ngũ; bứt phá nghiên cứu khoa học; phụng sự cộng đồng bằng các chương trình y tế dự phòng thiết thực; và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất.

“Sức mạnh của y tế dự phòng là đi trước một bước. Sức mạnh của Viện hôm nay là đi trước bằng tri thức, công nghệ và chuẩn mực quốc tế, nhưng luôn vì mục tiêu giản dị nhất: bảo vệ từng gia đình Việt Nam khỏe mạnh hơn mỗi ngày”, Thứ trưởng Thuấn khẳng định.

Đặt mục tiêu bứt phá

PGS.TS Lê Minh Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo YHDP&YTCC, thông tin về tầm nhìn của Viện là trở thành Trường Đại học YHDP&YTCC hàng đầu. Để đạt được, Viện sẽ mở rộng quy mô đào tạo, phát triển thêm ngành mới, nâng cao chất lượng các chương trình, tăng cường kiểm định quốc tế.

PGS.TS Lê Minh Giang cho biết những mục tiêu trong thời gian tới của Viện

Viện cũng sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu lớn; tăng hợp tác với các viện, trường trong và ngoài nước; thúc đẩy nghiên cứu liên ngành giữa y học dự phòng, y học lâm sàng và khoa học cơ bản. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường học tập, làm việc hạnh phúc, hỗ trợ đời sống cho sinh viên và cán bộ.