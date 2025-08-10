Ra mắt Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam

Sự ra đời của Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong quản lý, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.

Ngày 10/8, Hội Dược sĩ BV Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đại diện các bộ, ngành cùng hơn 200 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vận động thành lập Hội, nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường dược phẩm tăng trưởng mạnh mẽ 15–17% mỗi năm, tình trạng lạm dụng thuốc, kháng kháng sinh, sai sót y khoa vẫn còn phổ biến, việc hình thành một tổ chức tập hợp các dược sĩ BV là cấp thiết.

Sự phát triển nhanh của ngành dược kéo theo nhiều thách thức: mua bán thuốc không theo đơn, tự ý dùng thuốc, lạm dụng kháng sinh, sử dụng nhiều thuốc không cần thiết (polypharmacy), vi khuẩn kháng thuốc gia tăng, và tỷ lệ sai sót y khoa liên quan đến kê đơn vẫn ở mức đáng lo ngại.

"Hoạt động Dược BV và Dược lâm sàng – vốn giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả – cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa"- PGS.TS Lê Văn Truyền nói.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sáng kiến thành lập Hội

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sáng kiến thành lập Hội vì đây sẽ là lực lượng quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả; đóng góp vào việc nâng cao chất lượng điều trị và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm mà đội ngũ dược BV cần thực hiện, Thứ trưởng Bộ Y tế đề cập việc tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, bảo đảm người bệnh được tiếp cận thuốc hiệu quả, tránh lạm dụng hoặc dùng sai chỉ định.

Bên cạnh đó, cần chủ động tham gia vào quá trình điều chỉnh nhân sự, sắp xếp nguồn lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn và thực tiễn của từng cơ sở y tế. Công tác cung ứng thuốc phải được thực hiện theo đơn, đúng danh mục và tiêu chuẩn chất lượng.

Việc triển khai các hoạt động cần căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt, không làm theo các kế hoạch tổng hợp chung, để bảo đảm tính thống nhất và chuyên biệt cho từng BV; Dược sĩ BV phải tham gia đầy đủ vào tất cả các khâu trong quá trình điều chỉnh, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thuốc trong toàn hệ thống.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội Dược sĩ BV Việt Nam đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ đầu tiên. Ban Chấp hành Hội gồm 13 thành viên và TS.DS Cao Hưng Thái, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế), được Bầu làm Chủ tịch.