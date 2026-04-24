Vì sao Vinhomes Golden City khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng?

Hé lộ mức giá tốt nhất cộng hưởng cùng chính sách “đóng băng” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, phiên livestream của Vinhomes Golden City đã khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng. Nhiều nhà đầu tư từ “quan tâm” chuyển sang “xuống tiền ngay” vì lo sợ không còn suất.

Loạt cú hích “khủng” khiến khách hàng thay đổi 180 độ

Chưa đầy 1 giờ lên sóng, phiên livestream “Trung tâm mới gọi tên Dương Kinh - Tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng mới” tối 21/4 đã thu hút hơn 55.000 lượt xem, hơn 2.000 lượt like và gần 1.000 lượt bình luận. Hiệu ứng sau 2 giờ khi phiên livestream kết thúc còn bùng nổ hơn.

“Khách hàng gọi về “cháy máy” để xác thực thêm lần nữa những gì đã được nghe và thấy trên phiên live. Đặc biệt, nhiều khách đã đặt cọc luôn, khách mới check sản phẩm liên tục và book mới”, anh Dương Văn Nam, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Hải Phòng, chia sẻ.

Vừa chốt xong một căn nhà phố khu Mặt trời, chị Mai Anh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết: “Vinhomes Golden City sẽ bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 9/2026, tức là sau khi nhận nhà vẫn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên gần 5 năm. Cơ hội tốt thế bỏ sao có thể bỏ qua được”.

Chị Mai Anh cũng như nhiều khách hàng chia sẻ, phiên livestream đã mang đến động lực và niềm tin cho quyết định đầu tư với nhiều thông tin mới mẻ, đầy đủ và chi tiết về dự án.

Theo đó, Vinhomes Golden City đang mang tới dòng sản phẩm thấp tầng có giá gần như “tuyệt chủng” trên thị trường. Các căn nhà phố 4 tầng, diện tích đất 67,5m2, diện tích sử dụng lên tới hơn 200m2, nhưng chỉ giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng - ngang, thậm chí thấp hơn cả căn hộ cao cấp tại trung tâm.

Áp dụng chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0-6%/năm trong vòng 5 năm mà Vinhomes đang triển khai, khách hàng và nhà đầu tư được hưởng món lợi lớn nhờ dòng vốn bỏ ra thấp mà vẫn có thể sở hữu tài sản giá trị cao; chủ động dòng tiền để tiếp tục sinh lời và an tâm trước mọi biến động lãi suất vĩ mô.

“Việc tiếp cận khoản vay với lãi suất từ 0-6%/năm gần như là điều không tưởng đối với phần lớn khách hàng. Chính sách cam kết cố định lãi suất dài hạn lên tới 60 tháng cũng chưa xuất hiện trên thị trường. Nhiều khách hàng vì thế đã chuyển trạng thái từ ‘quan tâm’ sang ‘xuống tiền’ một cách nhanh chóng và đầy tự tin”, ông Vũ Đức Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diamond Land, đánh giá.

Nửa thập kỷ không lo lãi suất

Vinhomes Golden City sẽ chính thức bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 9/2026. Thời điểm này trùng với một loạt điểm rơi của hạ tầng chiến lược khu vực Nam Hải Phòng.

Cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray thuộc Vành đai 2 đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hợp long vào quý II và thông xe ngay cuối năm 2026. Tuyến Vành đai 2 đang được triển khai san lấp và thi công đồng bộ. Trong đó, đoạn từ nút giao Tân Vũ đến cầu Hải Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

“Vinhomes Marina trước chỉ có giá 4-5 tỷ đồng/căn, sau khi trục Đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 được hoàn thiện và thông xe, mặt bằng giá đã tăng đột biến, lên tới 8-9 tỷ đồng/căn”, ông Thịnh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, Vinhomes Golden City còn được bổ sung động lực phát triển từ dự án sân vận động Dương Kinh tọa lạc tại nút giao Phạm Văn Đồng và đường 363, sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Thực tế cho thấy, những hạ tầng thể thao quy mô lớn luôn là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản cho khu vực lân cận khi thu hút dòng khách, dòng tiền đổ về theo các sự kiện, giải thi đấu diễn ra quanh năm.

Theo ông Vũ Đức Thịnh, ngoài lực đẩy từ hạ tầng thì uy tín của Vinhomes cũng là bảo chứng cho khả năng tăng giá.

“Năm 2017, khi ra mắt Vinhomes Imperia, những căn liền kề 98 m² giá bán chỉ 3 - 5 tỷ và đến năm 2022 thì giá trị lên tới khoảng 15 - 16 tỷ, cao gấp 5 lần”, ông Thịnh tiết lộ thêm. “Khi soi chiếu với chính sách cố định lãi suất của Vinhomes kéo dài tới 5 năm, có thể thấy khoảng thời gian khách hàng được “bảo hiểm an toàn” cực dài, vừa đủ để đi qua mọi chu kỳ điều chỉnh của thị trường, vừa chắc chắn giá trị bất động sản sẽ tăng”.

Ở góc nhìn rộng hơn, TS. Vũ Đình Ánh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng: đại đô thị của Vinhomes đang hưởng lợi chưa từng có nhờ sự cộng hưởng từ đà tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng, hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển, logistic mở rộng. Nam Hải Phòng đang vươn mình trở thành hạt nhân mới trong mô hình đô thị đa trung tâm. Thị trường bất động sản thành phố cảng có giá trị thực và bền vững cao.

“Với sự phát triển của kinh tế xã hội, giúp nâng vị thế của Hải Phòng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng sự phát triển của cơ sở hạ tầng, thì khả năng tăng giá của bất động sản Hải Phòng cũng như Vinhomes Golden City được đảm bảo chắc chắn”, TS. Vũ Đình Ánh nhấn mạnh.