Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream

Yến Linh
Phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM” tối 1/6 bùng nổ với 2.449 booking được xác lập chỉ sau một giờ đồng hồ. Ngoài sự hấp dẫn từ hạ tầng, tiện ích của siêu dự án đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM, sức hút này xuất phát từ việc toàn bộ giỏ hàng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức tăng giá 1% từ 1/7. Do đó, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn đều muốn giành suất đặt chỗ ngay trên sóng trực tiếp trước khi “giờ G” điểm.

Phiên livestream tối 1/6 của Vinhomes Sài Gòn Park ghi nhận lượng quan tâm và booking “khủng”.

Sức hút mãnh liệt của Vinhomes Sài Gòn Park đến từ nhu cầu ở thực

Để lý giải cho sự quan tâm của khách hàng, khách mời của buổi livestream - TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đưa ra một phép so sánh: lõi đô thị TP.HCM đang như một chiếc áo quá chật cho cả chục triệu người. Kẹt xe, thiếu không gian xanh, mặt bằng thương mại truyền thống đóng cửa hàng loạt… - tất cả đang thúc đẩy một cuộc dịch chuyển dân cư tự nhiên và không thể đảo ngược ra các vùng đô thị mới.

Và Tây Bắc TP.HCM, mà tâm điểm là Vinhomes Sài Gòn Park, đang nổi lên như đích đến của cuộc dịch chuyển đó.

“Tây Bắc có đủ không gian để kiến tạo nên các đô thị sinh thái, không gian xanh đồng bộ và mang lại môi trường sống chất lượng cao để thu hút dân cư”, TS Nguyễn Văn Đính nhận định.

Quan trọng hơn, vị chuyên gia còn đặc biệt nhấn mạnh một quy luật: Cứ hạ tầng đi đến đâu thì dòng người sẽ đi theo đến đó.

“Ở đâu có dòng người đông đúc thì khả năng khai thác thương mại tăng, kéo theo giá trị bất động sản sẽ thay đổi đến đó", ông Đính nhấn mạnh.

Với Tây Bắc TP.HCM - nơi Vành đai 3, quốc lộ 22 mở rộng, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và đặc biệt là tuyến Metro số 2 đang đồng loạt hướng tới - quy luật đó đang chuẩn bị phát huy hiệu lực.

Chính vì thế, việc hàng nghìn người nóng lòng chốt booking trên sóng livestream dự án Vinhomes Sài Gòn Park đơn giản là biểu hiện của việc nhu cầu dịch chuyển chốn an cư về cực Tây Bắc của người dân Sài Gòn đang rất lớn.

Là tâm điểm của hàng loạt hạ tầng quan trọng, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành đất lành để người dân tìm đến an cư.

Thực tế, từ trước khi diễn ra phiên livestream, sức nóng của Vinhomes Sài Gòn Park đã được chứng thực một cách sống động tại lễ khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn (31/5). Có mặt từ sớm để tận mắt nhìn ngắm dự án đang dần thành hình, chị Bích Vân, một nhà đầu tư kỳ cựu tại TP.HCM đánh giá, đây là dự án đáng đầu tư nhất năm nay nhờ mức giá hợp lý, phản ánh đúng “giá trị sống thật”.

“Tây Bắc TP HCM trước đây chủ yếu là nông nghiệp hoặc khu công nghiệp thuần túy, chưa từng có một đại đô thị khép kín, bài bản đến vậy”, chị Vân nhận định.

Do đó, chị tin tưởng dự án sẽ sở hữu tỷ lệ hấp thụ lý tưởng với 70% là nhu cầu ở thực đến từ người dân khu vực lân cận, từ thế hệ trẻ cũng như từ giới chuyên gia, chủ doanh nghiệp. Số còn lại khoảng 30% là các nhà đầu tư dài hạn.

Siêu đô thị đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM thu hút sự quan tâm từ văn phòng bán hàng tới các phiên livestream.

Một điểm cộng nữa của siêu đô thị 1.080ha là rào cản khoảng cách đang dần bị xóa nhòa. Trước đây, chị Vân từng sống ở Hóc Môn, mỗi lần di chuyển từ Tân Phú đến Hóc Môn mất gần 1 tiếng. Nay, nhờ hạ tầng cải thiện, thời gian di chuyển chỉ còn 25-30 phút.

“Với khoảng cách 30 phút từ dự án về trung tâm, tôi thấy hoàn toàn có thể đi về trong ngày để quản lý tài sản hoặc mở văn phòng. Sắp tới, khi tuyến Metro số 2 và Quốc lộ 22 mở rộng đi vào hoạt động, kết nối từ đây vào trung tâm sẽ còn nhanh chóng và thuận tiện hơn nữa”, chị Vân tin tưởng.

Đã khảo sát thị trường khắp miền Nam, chị Bích Vân đánh giá Vinhomes Sài Gòn Park là dự án đáng đầu tư nhất lúc này.

“Giờ G” 1/7 khiến nhiều người gạt bỏ do dự, mạnh dạn đặt chỗ sớm

Anh Nguyễn Tuấn, chuyên viên kinh doanh của Smart Property, mô tả phiên livestream tối 1/6 là một “trải nghiệm nghẹt thở” khi booking nhảy số không ngừng. Bản thân anh cũng đã hỗ trợ đặt chỗ thành công cho một khách hàng - hiện kinh doanh online, đang sống cùng vợ và con gái 3 tuổi trong một căn nhà ba tầng trong hẻm tại Gò Vấp.

“Không phải lời tư vấn của tôi đã thay đổi suy nghĩ của anh khách, mà là một con số: căn nhà phố 4 tầng xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park giá chưa tới 6 tỷ đồng, còn thấp hơn giá trị căn nhà trong hẻm hiện tại của gia đình anh. Số tiền ít hơn nhưng đổi lại là không gian sống chất lượng hơn”, anh Tuấn cho biết.

Anh Tuấn tiết lộ thêm, ban đầu khách hàng vẫn muốn chờ đợi một chuyến đi thực tế địa bàn và nghe ngóng thêm thị trường. Tuy nhiên, khi biết thông tin toàn bộ giỏ hàng sẽ điều chỉnh tăng giá 1% kể từ ngày 1/7, anh lập tức thôi do dự. Khách hàng này đã xuống tiền giữ chỗ ngay trên sóng live để được hưởng mức giá tốt nhất chỉ có trong tháng 6.

Sự khác biệt của nhà phố Vinhomes Sài Gòn Park so với nội đô là đường sá rộng rãi, hơn 100 công viên nội khu, nhiều trường học tốt và bầu không khí trong lành

“Cơn bão” booking như tối 1/6 được dự báo sẽ còn tiếp diễn từ nay cho tới trước ngày 1/7. Bởi những khách hàng nhanh nhạy và nhà đầu tư kỳ cựu đều nắm rõ một nguyên tắc: ngôi nhà mua sớm nhất luôn là ngôi nhà có giá tốt nhất.

Phiên livestream thứ 2 của Vinhomes Sài Gòn Park với chủ đề “Giải mã đô thị khép kín cho mọi thế hệ và Chuẩn sống ESG” sẽ diễn ra vào tối 3/6/2026. Theo dõi sự kiện và nhận các thông tin mới về dự án tại địa chỉ: http://facebook.com/vinhomessaigonpark

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Sau nhiều năm phát triển quanh khu trung tâm, Nha Trang đang bước vào một giai đoạn chuyển động đáng chú ý. Từ xu hướng mở rộng của các đô thị biển trên thế giới đến sự thay đổi trong hành vi du khách, phía Bắc thành phố đang dần thu hút dòng người, hoạt động và những giá trị du lịch khác biệt hơn.

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Rời bỏ những căn penthouse chọc trời giữa đô thị ngột ngạt, giới siêu giàu toàn cầu đang định nghĩa lại sự xa xỉ bằng cuộc dịch chuyển về các biệt thự siêu sang ven hồ tĩnh lặng. Tầng lớp tinh hoa Việt Nam cũng đang nâng tầm chuẩn sống lên một nấc thang mới: sở hữu chốn an cư độc bản, hội tụ ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” để thiết lập một di sản truyền đời.

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Khi Hải Phòng bước vào chu kỳ mở rộng mới về hạ tầng và không gian đô thị, những mặt tiền giao thương tại cực tăng trưởng Bắc sông Cấm đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tại Vũ Yên, Royal Boulevard, với lợi thế vị trí, dòng khách và ưu đãi hấp dẫn, được xem là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng giao thương tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

Lý do The Sentosa là dự án căn hộ dễ cho thuê nhất tại Thanh Hóa

Sở hữu gần 20 tiện ích phong cách nghỉ dưỡng Singapore cùng tổ hợp thương mại 5 tầng ngay khối đế và vị trí tại giao điểm hai đại lộ huyết mạch, The Sentosa (Vinhomes Star City) đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá là dự án có tiềm năng khai thác cho thuê tốt bậc nhất Thanh Hóa.