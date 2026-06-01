close Đăng nhập

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Yến Linh
Yến Linh

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.

Sale choáng, khách vỡ òa: Thấp tầng Vinhomes giá chưa bằng 50% căn hộ trung tâm

Sáng ngày 31/5, không gian lễ khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn dự án Vinhomes Sài Gòn Park - Saigon’s New Chapter không còn chỗ trống. Đúng như tên gọi, một “chương mới” đầy thịnh vượng của bất động sản TP.HCM đang chính thức được mở ra.

Không dừng lại ở việc phác họa trọn vẹn bức tranh quy hoạch của siêu đô thị 1.080ha lớn nhất Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes còn tạo một “cú sốc” tài chính khiến toàn bộ hội trường vỡ òa: công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng chính sách hỗ trợ lãi suất độc quyền cho phân khu thấp tầng đầu tiên Global Park. Trong khi đó, dòng sản phẩm bàn giao thô khách tự hoàn thiện và sản phẩm chủ đầu tư hoàn thiện có giá lần lượt từ 5,4 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng.

a1-53.jpg
Hàng nghìn khách hàng dự sự kiện khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn Vinhomes Sài Gòn Park, sáng 31/5.

Cùng vợ đến tham dự sự kiện, ông Nguyễn Văn Vọng, sinh sống gần khu vực dự án, cho biết rất nhiều người dân Hóc Môn từ lâu đã mong mỏi được sống trong một khu đô thị đầy đủ tiện ích. Chứng kiến tiến độ thi công thần tốc của Vinhomes Sài Gòn Park, ông vui mừng vì mong ước cả cuộc đời sắp thành hiện thực.

“Vợ chồng tôi dự định chọn một căn xây thô để tự tay thiết kế không gian sống cho gia đình. Giá bán chỉ từ 5,4 tỷ đồng cho dòng sản phẩm này quá hợp lý nên chúng tôi cũng đang thấy phấn khích vô cùng”, ông Vọng chia sẻ.

a2.jpg
Ông Nguyễn Văn Vọng (thứ 2 từ phải qua) lựa chọn dòng sản phẩm xây thô để tự tay thiết kế không gian sống theo nhu cầu riêng của gia đình.

Không chỉ khách hàng, các đối tác đại lý cũng “choáng” khi giá bán được công bố chính thức. Anh Nguyễn Văn Linh, đại diện AlphaReal, nhận định mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn thấp tầng mang thương hiệu Vinhomes (gồm giá đất và thương mại dòng giãn xây) là “chưa từng có” trên thị trường.

Anh Linh dẫn chứng, căn hộ trung tâm TP.HCM hiện giá trung bình đã lên tới 112 triệu đồng/m2. Đồng nghĩa, để sở hữu một căn 3 phòng ngủ 90-100m2, khách phải bỏ ra tối thiểu 10 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi thế của nhà liền thổ luôn vượt xa căn hộ chung cư.

“Tôi thực sự bất ngờ với mức giá này. Chi phí chưa bằng một nửa so với căn chung cư ở trung tâm đã có thể sở hữu thấp tầng Vinhomes. Đây là cơ hội tốt chưa từng có đối với cả khách mua ở cũng như các nhà đầu tư đang tìm kiếm dư địa tăng trưởng dài hạn”, anh Linh nhận định.

Hỗ trợ lãi suất không cộng giá: Đặc quyền chỉ có tại Vinhomes Sài Gòn Park

Bên cạnh mức giá “gây sốc”, Vinhomes Sài Gòn Park còn là dự án đầu tiên và duy nhất trong hệ sinh thái Vinhomes khách hàng được hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng mà không phải cộng thêm chi phí. Trong khi đó, những khách hàng có sẵn tài chính có thể chọn phương án thanh toán sớm để tiết kiệm tiền tỷ với ưu đãi tới 22,5%.

Mức giá “chưa từng có” tại Vinhomes Sài Gòn Park cộng hưởng cùng đặc quyền tài chính vô tiền khoáng hậu đã tạo nên một làn sóng “chốt đơn” khi cả khách hàng và nhà đầu tư đều đua nhau giành suất sở hữu.

Chị Mỹ Tâm (Củ Chi) cho biết sẽ tranh thủ chính sách hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư sở hữu 2-3 căn để đầu tư dài hạn. Với chính sách này, nhà đầu tư vừa được nắm giữ tài sản chất lượng với “giá gốc”, lại vừa yên tâm tuyệt đối trước mọi biến động thị trường trong suốt 3 năm.

“Khi hạ tầng khu vực và hệ thống tiện ích hoàn thiện và cư dân về ở đông đúc, mức giá như hiện tại sẽ tuyệt chủng. Muốn sở hữu có lẽ phải bỏ ra chi phí 2-3 lần, vì dự án Vinhomes thường có tốc độ tăng giá rất nhanh”, chị Tâm dự báo.

Chị Thanh Nhài (TP.HCM), một khách hàng tham dự sự kiện từ rất sớm, sau khi nghe công bố giá bán và chính sách bán hàng đã quyết định lựa chọn một sản phẩm giãn xây.

“Gia đình tôi chưa có nhu cầu ở ngay nên dòng sản phẩm này rất phù hợp. Tôi có thể chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn mà không bị áp lực thanh toán lớn trong thời gian đầu”, chị Nhài nói.

a3-33.jpg
Nhà phố trong hệ sinh thái tỷ đô Vinhomes Sài Gòn Park có giá chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, gây choáng ngợp thị trường.

Từ góc độ thị trường, anh Trần Bá Thùy - Tổng giám đốc SouthernHomes Việt Nam cho biết, TP.HCM đang khát nhà liền thổ trầm trọng. Cơ hội sở hữu một căn nhà phố tại khu vực nội đô với mức giá dưới dưới 7 tỷ gần như bằng 0. Vì thế, sự xuất hiện của dòng sản phẩm nhà phố tại Vinhomes Sài Gòn Park, đi kèm hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu sống, được ví như một “cơn mưa vàng” giải tỏa cơn khát của thị trường.

Đồng thời, chính sách hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư cũng rất thiết thực, mở cánh cửa cơ hội để các khách hàng có tích lũy vừa phải vẫn có thể sở hữu nhà liền thổ. Thời gian hỗ trợ lãi suất 3 năm đủ dài để người mua thu xếp tài chính và không chịu các cú sốc vĩ mô.

“Theo tôi, không có lí do gì mà khách hàng không lựa chọn Vinhomes Sài Gòn Park tại thời điểm này”, anh Thùy nhấn mạnh.

Từ khóa:

#Vinhomes #nhà phố #giá rẻ #ưu đãi lãi suất #bất động sản

Đừng bỏ lỡ

Bất động sản

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Sau nhiều năm phát triển quanh khu trung tâm, Nha Trang đang bước vào một giai đoạn chuyển động đáng chú ý. Từ xu hướng mở rộng của các đô thị biển trên thế giới đến sự thay đổi trong hành vi du khách, phía Bắc thành phố đang dần thu hút dòng người, hoạt động và những giá trị du lịch khác biệt hơn.

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Rời bỏ những căn penthouse chọc trời giữa đô thị ngột ngạt, giới siêu giàu toàn cầu đang định nghĩa lại sự xa xỉ bằng cuộc dịch chuyển về các biệt thự siêu sang ven hồ tĩnh lặng. Tầng lớp tinh hoa Việt Nam cũng đang nâng tầm chuẩn sống lên một nấc thang mới: sở hữu chốn an cư độc bản, hội tụ ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” để thiết lập một di sản truyền đời.

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Khi Hải Phòng bước vào chu kỳ mở rộng mới về hạ tầng và không gian đô thị, những mặt tiền giao thương tại cực tăng trưởng Bắc sông Cấm đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tại Vũ Yên, Royal Boulevard, với lợi thế vị trí, dòng khách và ưu đãi hấp dẫn, được xem là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng giao thương tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

Lý do The Sentosa là dự án căn hộ dễ cho thuê nhất tại Thanh Hóa

Lý do The Sentosa là dự án căn hộ dễ cho thuê nhất tại Thanh Hóa

Sở hữu gần 20 tiện ích phong cách nghỉ dưỡng Singapore cùng tổ hợp thương mại 5 tầng ngay khối đế và vị trí tại giao điểm hai đại lộ huyết mạch, The Sentosa (Vinhomes Star City) đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá là dự án có tiềm năng khai thác cho thuê tốt bậc nhất Thanh Hóa.

Hơn 55.000 lượt xem livestream: Minh chứng cho sức hút của dòng liền kề giá tốt tại Vinhomes Golden City

Hơn 55.000 lượt xem livestream: Minh chứng cho sức hút của dòng liền kề giá tốt tại Vinhomes Golden City

Hơn 55.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác trong phiên livestream số 3 cho thấy sức hút mạnh mẽ của liền kề Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng). Với mức giá từ 6,5 tỷ đồng, dòng sản phẩm này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là cơ hội hiếm để sở hữu thấp tầng Vinhomes ngay tại cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố cảng.