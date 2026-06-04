“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng

Nếu tiến độ xây dựng là thước đo năng lực thực thi của chủ đầu tư, thì tốc độ hoàn thiện pháp lý chính là bảo chứng niềm tin, “tấm khiên” bảo vệ khối tài sản của khách hàng. Tại tổ hợp Sun Cosmo Residence, tòa tháp The Panoma đã được bàn giao từ 6 tháng trước và hiện nay đã bắt đầu triển khai cấp giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) cho cư dân. Ông Trần Minh Quân, nhà đầu tư Hà Nội, bất ngờ khi căn hộ 2 phòng ngủ của mình được chủ đầu tư thông báo nằm trong danh sách cấp sổ. “Với người mua như tôi, đặc biệt là dòng hàng cao cấp, việc sớm triển khai cấp sổ đỏ mang lại cảm giác rất an tâm. Tài sản được đảm bảo rõ ràng hơn, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho các kế hoạch đầu tư, khai thác hay chuyển nhượng về sau”, ông Quân chia sẻ. Ảnh: Ánh Dương.