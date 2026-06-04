close Đăng nhập

“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng

Yến Linh
Yến Linh

Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng sàng lọc khắt khe, Sun Group liên tục khiến giới đầu tư “ngỡ ngàng” bằng những kỷ lục mới về tiến độ thi công và hoàn thiện pháp lý tại chuỗi dự án ven sông Hàn và khu Nam Đà Nẵng. Không chỉ củng cố niềm tin, tiến độ thần tốc này giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác tài sản cho thuê, tạo dòng tiền ngay lập tức.

Thành phố lớn nhất miền Trung đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng vươn tầm thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia và giới tinh hoa toàn cầu. Sự bứt phá của du lịch với tổng lượng khách phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2025, đã đẩy lợi suất cho thuê căn hộ tại khu vực trung tâm duy trì ở mức lý tưởng 8-9%/năm, vượt xa các đô thị lớn khác. Để tối ưu bài toán dòng tiền từ khai thác cho thuê lưu trú phục vụ du khách, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và tiến độ bàn giao nhanh chóng luôn là “đích ngắm” hàng đầu của giới đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Thành phố lớn nhất miền Trung đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng vươn tầm thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia và giới tinh hoa toàn cầu. Sự bứt phá của du lịch với tổng lượng khách phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2025, đã đẩy lợi suất cho thuê căn hộ tại khu vực trung tâm duy trì ở mức lý tưởng 8-9%/năm, vượt xa các đô thị lớn khác. Để tối ưu bài toán dòng tiền từ khai thác cho thuê lưu trú phục vụ du khách, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và tiến độ bàn giao nhanh chóng luôn là “đích ngắm” hàng đầu của giới đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Minh chứng rõ nét nhất cho năng lực triển khai nhanh, quyết liệt của Sun Group là việc “sáng đèn” tổ hợp Sun Symphony Residence. Ngay từ tháng 5/2026, các tòa tháp S1, S2, S3 lần lượt tiến hành bàn giao cho khách hàng chỉ sau vỏn vẹn 2 năm ra mắt (tháng 5/2024). Đây cũng là “bệ đỡ” vững chắc để Tập đoàn tiếp tục giới thiệu tòa Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương.

Minh chứng rõ nét nhất cho năng lực triển khai nhanh, quyết liệt của Sun Group là việc “sáng đèn” tổ hợp Sun Symphony Residence. Ngay từ tháng 5/2026, các tòa tháp S1, S2, S3 lần lượt tiến hành bàn giao cho khách hàng chỉ sau vỏn vẹn 2 năm ra mắt (tháng 5/2024). Đây cũng là “bệ đỡ” vững chắc để Tập đoàn tiếp tục giới thiệu tòa Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương.

Việc bàn giao thần tốc giúp các chủ sở hữu lập tức bắt tay hoàn thiện nội thất, sẵn sàng đưa căn hộ vào vận hành đón Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, tối ưu hóa lợi nhuận khi công suất phòng ven sông Hàn luôn chạm ngưỡng 100%. Ảnh: Quốc Đạt.

Việc bàn giao thần tốc giúp các chủ sở hữu lập tức bắt tay hoàn thiện nội thất, sẵn sàng đưa căn hộ vào vận hành đón Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, tối ưu hóa lợi nhuận khi công suất phòng ven sông Hàn luôn chạm ngưỡng 100%. Ảnh: Quốc Đạt.

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn - lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông. Ảnh: Ánh Dương.

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn - lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông. Ảnh: Ánh Dương.

Cùng tham gia “cuộc đua nước rút” về tiến độ thi công, tổ hợp Sun Ponte Residence sừng sững kế cận cầu Rồng cũng đã bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2026, đúng lộ trình 2 năm sau ngày ra mắt. Sự xuất hiện của các dự án đã hoàn thiện này không chỉ giải cơn khát nguồn cung căn hộ trung tâm mà còn khẳng định uy tín tuyệt đối của Sun Group trong việc hiện thực hóa các cam kết nhanh chóng đưa tài sản của chủ sở hữu sinh lời. Ảnh: Ánh Dương.

Cùng tham gia “cuộc đua nước rút” về tiến độ thi công, tổ hợp Sun Ponte Residence sừng sững kế cận cầu Rồng cũng đã bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2026, đúng lộ trình 2 năm sau ngày ra mắt. Sự xuất hiện của các dự án đã hoàn thiện này không chỉ giải cơn khát nguồn cung căn hộ trung tâm mà còn khẳng định uy tín tuyệt đối của Sun Group trong việc hiện thực hóa các cam kết nhanh chóng đưa tài sản của chủ sở hữu sinh lời. Ảnh: Ánh Dương.

00:00

00:05

01:17

Nếu tiến độ xây dựng là thước đo năng lực thực thi của chủ đầu tư, thì tốc độ hoàn thiện pháp lý chính là bảo chứng niềm tin, “tấm khiên” bảo vệ khối tài sản của khách hàng. Tại tổ hợp Sun Cosmo Residence, tòa tháp The Panoma đã được bàn giao từ 6 tháng trước và hiện nay đã bắt đầu triển khai cấp giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) cho cư dân. Ông Trần Minh Quân, nhà đầu tư Hà Nội, bất ngờ khi căn hộ 2 phòng ngủ của mình được chủ đầu tư thông báo nằm trong danh sách cấp sổ. “Với người mua như tôi, đặc biệt là dòng hàng cao cấp, việc sớm triển khai cấp sổ đỏ mang lại cảm giác rất an tâm. Tài sản được đảm bảo rõ ràng hơn, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho các kế hoạch đầu tư, khai thác hay chuyển nhượng về sau”, ông Quân chia sẻ. Ảnh: Ánh Dương.

Nếu tiến độ xây dựng là thước đo năng lực thực thi của chủ đầu tư, thì tốc độ hoàn thiện pháp lý chính là bảo chứng niềm tin, “tấm khiên” bảo vệ khối tài sản của khách hàng. Tại tổ hợp Sun Cosmo Residence, tòa tháp The Panoma đã được bàn giao từ 6 tháng trước và hiện nay đã bắt đầu triển khai cấp giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) cho cư dân. Ông Trần Minh Quân, nhà đầu tư Hà Nội, bất ngờ khi căn hộ 2 phòng ngủ của mình được chủ đầu tư thông báo nằm trong danh sách cấp sổ. “Với người mua như tôi, đặc biệt là dòng hàng cao cấp, việc sớm triển khai cấp sổ đỏ mang lại cảm giác rất an tâm. Tài sản được đảm bảo rõ ràng hơn, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho các kế hoạch đầu tư, khai thác hay chuyển nhượng về sau”, ông Quân chia sẻ. Ảnh: Ánh Dương.

Việc đủ điều kiện “ra sổ” thần tốc chỉ sau nửa năm nhận nhà là lời khẳng định tính minh bạch của dự án. Nhờ pháp lý vững chắc và chất lượng vận hành cao cấp, The Panoma hiện gây chú ý mạnh trên thị trường Đà Nẵng khi giá thuê ghi nhận vọt lên mức 42 triệu đồng/tháng cho dòng căn hộ 2 phòng ngủ. Ảnh: Ánh Dương.

Việc đủ điều kiện “ra sổ” thần tốc chỉ sau nửa năm nhận nhà là lời khẳng định tính minh bạch của dự án. Nhờ pháp lý vững chắc và chất lượng vận hành cao cấp, The Panoma hiện gây chú ý mạnh trên thị trường Đà Nẵng khi giá thuê ghi nhận vọt lên mức 42 triệu đồng/tháng cho dòng căn hộ 2 phòng ngủ. Ảnh: Ánh Dương.

Lý giải về quyết định thuê căn hộ 2 ngủ tại tòa Panoma với giá cao hơn 20 - 30% so với mặt bằng chung, ông Simon Paul Rowe (doanh nhân Mỹ) cho biết: “Dù giá thuê nhỉnh hơn so với các căn hộ khác, nhưng chất lượng, vị trí cùng cơ hội tuyệt vời để hòa nhập vào cộng đồng cư dân quốc tế tại đây là hoàn toàn xứng đáng”. Ảnh: Ánh Dương.

Lý giải về quyết định thuê căn hộ 2 ngủ tại tòa Panoma với giá cao hơn 20 - 30% so với mặt bằng chung, ông Simon Paul Rowe (doanh nhân Mỹ) cho biết: “Dù giá thuê nhỉnh hơn so với các căn hộ khác, nhưng chất lượng, vị trí cùng cơ hội tuyệt vời để hòa nhập vào cộng đồng cư dân quốc tế tại đây là hoàn toàn xứng đáng”. Ảnh: Ánh Dương.

Trước đó, dự án Sun Costa Residence từng gây sốt thị trường khi đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán chỉ sau đúng 1 tháng ra mắt thị trường (ra mắt tháng 5/2025, đến tháng 6 đã đủ điều kiện). Tọa lạc trên tuyến đường Vương Thừa Vũ không xa sông Hàn và cận biển Mỹ Khê, Sun Costa Residence, với 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng và 3 tầng hầm, là dự án BĐS dòng tiền tiên phong tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Trước đó, dự án Sun Costa Residence từng gây sốt thị trường khi đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán chỉ sau đúng 1 tháng ra mắt thị trường (ra mắt tháng 5/2025, đến tháng 6 đã đủ điều kiện). Tọa lạc trên tuyến đường Vương Thừa Vũ không xa sông Hàn và cận biển Mỹ Khê, Sun Costa Residence, với 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng và 3 tầng hầm, là dự án BĐS dòng tiền tiên phong tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Tại lõi trung tâm phía Nam Đà Nẵng, các dự án tháp căn hộ Spana Tower và Cora Tower dù mới được giới thiệu vào cuối năm ngoái, đến nay cũng đã chính thức đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Những bước tiến này cho thấy yếu tố pháp lý luôn được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu nhằm giảm thiểu mọi rủi ro cho khách hàng. Ảnh: Ánh Dương.

Tại lõi trung tâm phía Nam Đà Nẵng, các dự án tháp căn hộ Spana Tower và Cora Tower dù mới được giới thiệu vào cuối năm ngoái, đến nay cũng đã chính thức đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Những bước tiến này cho thấy yếu tố pháp lý luôn được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu nhằm giảm thiểu mọi rủi ro cho khách hàng. Ảnh: Ánh Dương.

Chuỗi kỷ lục ấn tượng về tiến độ thi công, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao nhà đến cấp sổ đỏ của các dự án “tiền nhiệm” đã củng cố niềm tin của giới đầu tư với tháp căn hộ Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence. “Át chủ bài” này đã thu hút lượng quan tâm lớn của thị trường với 1.669 lượt booking ngay tại sự kiện ra mắt mới đây. Ảnh: Sun Property.

Chuỗi kỷ lục ấn tượng về tiến độ thi công, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao nhà đến cấp sổ đỏ của các dự án “tiền nhiệm” đã củng cố niềm tin của giới đầu tư với tháp căn hộ Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence. “Át chủ bài” này đã thu hút lượng quan tâm lớn của thị trường với 1.669 lượt booking ngay tại sự kiện ra mắt mới đây. Ảnh: Sun Property.

Sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền sông Hàn cùng tầm nhìn bao quát “dòng sông ánh sáng” và toàn cảnh thành phố, căn hộ Symphony 5 không chỉ là tọa độ an cư lý tưởng cho giới thượng lưu, doanh nhân, chuyên gia toàn cầu, mà còn là khối tài sản truyền đời với tiềm năng sinh lời và tăng giá bền vững. Ảnh: Sun Property.

Sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền sông Hàn cùng tầm nhìn bao quát “dòng sông ánh sáng” và toàn cảnh thành phố, căn hộ Symphony 5 không chỉ là tọa độ an cư lý tưởng cho giới thượng lưu, doanh nhân, chuyên gia toàn cầu, mà còn là khối tài sản truyền đời với tiềm năng sinh lời và tăng giá bền vững. Ảnh: Sun Property.

Ngay tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, Sun Symphony Residence trở thành “tọa độ vàng” ngắm trọn những màn trình diễn mãn nhãn như “vẽ tranh” trên bầu trời Đà Nẵng. Đây thực sự là “khán đài” ngắm pháo hoa số 1 bên sông Hàn. Ảnh: Nhiếp ảnh 891.

Ngay tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, Sun Symphony Residence trở thành “tọa độ vàng” ngắm trọn những màn trình diễn mãn nhãn như “vẽ tranh” trên bầu trời Đà Nẵng. Đây thực sự là “khán đài” ngắm pháo hoa số 1 bên sông Hàn. Ảnh: Nhiếp ảnh 891.

Từ khóa:

#Sun Group #Đà Nẵng #dự án căn hộ #tiến độ nhanh #đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Bất động sản

Từ Vinhomes Central Park đến Vinhomes Sài Gòn Park: Cơ hội thứ hai cho dòng tiền miền Bắc

Từ Vinhomes Central Park đến Vinhomes Sài Gòn Park: Cơ hội thứ hai cho dòng tiền miền Bắc

Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.

Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream

Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream

Phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM” tối 1/6 bùng nổ với 2.449 booking được xác lập chỉ sau một giờ đồng hồ. Ngoài sự hấp dẫn từ hạ tầng, tiện ích của siêu dự án đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM, sức hút này xuất phát từ việc toàn bộ giỏ hàng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức tăng giá 1% từ 1/7. Do đó, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn đều muốn giành suất đặt chỗ ngay trên sóng trực tiếp trước khi “giờ G” điểm.

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Sau nhiều năm phát triển quanh khu trung tâm, Nha Trang đang bước vào một giai đoạn chuyển động đáng chú ý. Từ xu hướng mở rộng của các đô thị biển trên thế giới đến sự thay đổi trong hành vi du khách, phía Bắc thành phố đang dần thu hút dòng người, hoạt động và những giá trị du lịch khác biệt hơn.

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Rời bỏ những căn penthouse chọc trời giữa đô thị ngột ngạt, giới siêu giàu toàn cầu đang định nghĩa lại sự xa xỉ bằng cuộc dịch chuyển về các biệt thự siêu sang ven hồ tĩnh lặng. Tầng lớp tinh hoa Việt Nam cũng đang nâng tầm chuẩn sống lên một nấc thang mới: sở hữu chốn an cư độc bản, hội tụ ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” để thiết lập một di sản truyền đời.

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Khi Hải Phòng bước vào chu kỳ mở rộng mới về hạ tầng và không gian đô thị, những mặt tiền giao thương tại cực tăng trưởng Bắc sông Cấm đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tại Vũ Yên, Royal Boulevard, với lợi thế vị trí, dòng khách và ưu đãi hấp dẫn, được xem là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng giao thương tại trung tâm mới của thành phố Cảng.