“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng

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Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng sàng lọc khắt khe, Sun Group liên tục khiến giới đầu tư “ngỡ ngàng” bằng những kỷ lục mới về tiến độ thi công và hoàn thiện pháp lý tại chuỗi dự án ven sông Hàn và khu Nam Đà Nẵng. Không chỉ củng cố niềm tin, tiến độ thần tốc này giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác tài sản cho thuê, tạo dòng tiền ngay lập tức.
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Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.
3 nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách nới room tăng trưởng bất động sản gồm: bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng, nhóm nhà ở xã hội.
Không chỉ được đánh giá cao ở chất lượng không gian sống, Vega City còn ghi dấu ấn với định hướng phát triển dài hạn khi đồng thời được vinh danh trong Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam.
Phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM” tối 1/6 bùng nổ với 2.449 booking được xác lập chỉ sau một giờ đồng hồ. Ngoài sự hấp dẫn từ hạ tầng, tiện ích của siêu dự án đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM, sức hút này xuất phát từ việc toàn bộ giỏ hàng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức tăng giá 1% từ 1/7. Do đó, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn đều muốn giành suất đặt chỗ ngay trên sóng trực tiếp trước khi “giờ G” điểm.
Tính đến cuối quý I/2026, tổng dư nợ và lãi vay quá hạn của LDG đã vượt 850 tỷ đồng.Trong đó, khoản nợ quá hạn lớn nhất thuộc về Sacombank với tổng dư nợ gốc và lãi hơn 432 tỷ đồng.
Kế hoạch phát triển khu đô thị quy mô khoảng 50 tòa tháp tại khu vực huyện Đông Anh cũ cho thấy khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, đặc biệt trục Nhật Tân - Nội Bài, đang thu hút thêm các dự án bất động sản quy mô lớn.
Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.
Đại Quang Minh - “anh cả” trong liên danh làm dự án Trục đại lộ sông Hồng - vừa nâng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng, vươn lên nhóm doanh nghiệp bất động sản có vốn lớn nhất thị trường, chỉ đứng sau Vinhomes.
Trong văn bản gửi Thủ tướng và các cơ quan liên quan, Vingroup đề xuất di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe.
UBND TP Đà Nẵng ban hành đơn giá mới về bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình xây dựng khi thu hồi đất, áp dụng từ 1/6/2026, thay thế quy định cũ.
Sau nhiều năm phát triển quanh khu trung tâm, Nha Trang đang bước vào một giai đoạn chuyển động đáng chú ý. Từ xu hướng mở rộng của các đô thị biển trên thế giới đến sự thay đổi trong hành vi du khách, phía Bắc thành phố đang dần thu hút dòng người, hoạt động và những giá trị du lịch khác biệt hơn.
Rời bỏ những căn penthouse chọc trời giữa đô thị ngột ngạt, giới siêu giàu toàn cầu đang định nghĩa lại sự xa xỉ bằng cuộc dịch chuyển về các biệt thự siêu sang ven hồ tĩnh lặng. Tầng lớp tinh hoa Việt Nam cũng đang nâng tầm chuẩn sống lên một nấc thang mới: sở hữu chốn an cư độc bản, hội tụ ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” để thiết lập một di sản truyền đời.
Sau 5 tháng thi công, sân vận động 135.000 chỗ của Vingroup đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng và bước vào giai đoạn kết cấu, hướng tới hoàn thành vào năm 2027.
Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.
CEO Vinhomes nói rằng khi quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản, khách hàng luôn ở thế chủ động, an toàn, chắc thắng kể cả khi thị trường xấu nhất.
Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa báo cáo Hà Nội tiến độ triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó đề xuất hoàn tất giải phóng mặt bằng đất công, đất nông nghiệp trước ngày 20/9 và thi công trước 25/9.
Sự xuất hiện đồng loạt trên các tạp chí lớn như Entrepreneur, Luxury Travel Magazine cùng hàng trăm trang tin toàn cầu đang đưa Vega City trở thành tâm điểm chú ý mới của truyền thông quốc tế, đồng thời ghi nhận nơi đây như một điểm đến mới nổi của châu Á.
Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City bất ngờ nóng trở lại khi Phát Đạt ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Properties HCMC, qua đó tiến thêm một bước trong cuộc đua tham gia phát triển khu “đất vàng” hiếm hoi còn lại tại trung tâm Thủ Thiêm.
Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 không có tên ông Trịnh Văn Quyết, cho thấy nhà sáng lập tập đoàn chưa trở lại HĐQT trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay.
Khi Hải Phòng bước vào chu kỳ mở rộng mới về hạ tầng và không gian đô thị, những mặt tiền giao thương tại cực tăng trưởng Bắc sông Cấm đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tại Vũ Yên, Royal Boulevard, với lợi thế vị trí, dòng khách và ưu đãi hấp dẫn, được xem là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng giao thương tại trung tâm mới của thành phố Cảng.