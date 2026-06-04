Từ Vinhomes Central Park đến Vinhomes Sài Gòn Park: Cơ hội thứ hai cho dòng tiền miền Bắc

Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.

Giá của 10 năm trước, hạ tầng của 10 năm tới

Thị trường phía Nam đang sôi sục hơn bao giờ hết sau phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM”, ghi nhận tới gần 100.000 lượt theo dõi và lượng booking kỷ lục, gần 3.000 chỉ trong thời gian ngắn. Sức ép thị trường thậm chí khiến chủ đầu tư phải đẩy sớm kế hoạch “bung” giỏ hàng, ngay từ 6/6 thay vì vào cuối tháng như dự kiến trước đó.

Sức nóng này bắt nguồn từ việc Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị công viên sinh thái tri thức quy mô 1.080 ha - chính thức công bố mức giá “gây sốc”: chỉ từ khoảng 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại của dòng sản phẩm giãn xây).

Hàng nghìn khách hàng, nhà đầu tư “vỡ òa” khi Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá bán và chính sách bán hàng “bom tấn”, hôm 31/5

Mức giá này được giới đầu tư đánh giá là “đến từ quá khứ”, đưa thị trường quay lại thời điểm hơn 10 năm trước của khu Đông TP.HCM bắt đầu đón sóng hạ tầng. Và từ ngưỡng sơ khai đó, giá bất động sản Quận 9 (cũ) đã tăng gấp 8-10 lần nhờ các cú hích hạ tầng như Metro, cao tốc, hầm Thủ Thiêm.

Hiện nay, mọi sự chú ý của giới đầu tư cả nước đều đang hướng trọn về Tây Bắc, nơi được coi là “vùng trũng giá” cuối cùng của TP.HCM. Nhờ lực đẩy từ bộ ba siêu hạ tầng, gồm: Vành đai 3, Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, và sự xuất hiện của siêu đô thị 1.080 ha Vinhomes Sài Gòn Park, đang mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư từng bỏ lỡ “chuyến tàu” khu Đông 10 năm trước.

Vinhomes Sài Gòn Park hiện mang tới 3 dòng sản phẩm thấp tầng chủ lực là giãn xây, bàn giao thô và bàn giao hoàn thiện, mức giá khởi điểm chỉ bằng 50% căn hộ chung cư trung tâm TP.HCM. Đi cùng là chính sách độc quyền hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng không cộng vào giá bán. Sự cộng hưởng này tạo nên một “nghịch lý đầy hấp dẫn” khi chi phí sở hữu thấp nhưng giá trị an cư, tiềm năng khai thác dòng tiền và tăng giá lại vô cùng rộng mở.

Chỉ từ 4 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại, dòng sản phẩm giãn xây) cho căn nhà phố 4 tầng trong một siêu đô thị all-in-one được xem là mức giá “đến từ quá khứ”

Anh Lê Minh (38 tuổi, nhà đầu tư đến từ Hà Nội) phấn khích chia sẻ: “Khi nghe công bố giá, tôi phải hỏi lại mấy lần vì ngỡ mình nghe nhầm. Nhiều năm qua, chúng tôi đã đỏ mắt khảo sát các vùng vệ tinh Hà Nội nhưng cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm thấp tầng với mức vốn ban đầu dễ chịu như thế này gần như đã tuyệt chủng.”

Giới địa ốc nhận định, sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park đang thổi bùng trở lại làn sóng “Nam tiến” của giới đầu tư miền Bắc - những người luôn nhạy bén với các sản phẩm “họ Vin” và sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Những tấm vé cuối lên “chuyến tàu Tây Bắc”

10 năm trước, những nhà đầu tư miền Bắc tiên phong Nam tiến rót vốn vào Vinhomes Central Park từ giai đoạn đầu đều đã thắng lớn với biên độ lợi nhuận phi mã cùng dòng tiền cho thuê đều đặn. Hiện tại, lịch sử đang lặp lại, nhưng với một tốc độ chóng mặt hơn.

“Nhà đầu tư miền Bắc đã quá thạo giỏ hàng của Vinhomes và có xu hướng đầu tư trung thành. Vinhomes kiến tạo chuẩn sống ở đâu, họ mang dòng tiền đến đó. Thậm chí với nhiều dự án ở phía Nam, nhiều khách hàng sẵn sàng xuống tiền đặt cọc ngay mà không cần bay vào xem thực tế”, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real, nhận định.

Không riêng gì anh Minh, hàng loạt nhà đầu tư sành sỏi phía Bắc đã nhanh chóng nhận thấy tín hiệu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” tại Tây Bắc TP.HCM và lập tức nhập cuộc. Tuy nhiên, ông Sơn nhận định cuộc đua lần này đáng giá hơn nhưng cũng khốc liệt hơn quá khứ gấp nhiều lần bởi một “biến số” mới.

“Khác với tâm lý e dè 10 năm trước, người dân phương Nam giờ đây đã bắt đầu ‘nghiện’ nhà Vinhomes. Sức hút từ dịch vụ vận hành đẳng cấp đã tạo ra một lượng cầu nội tại khổng lồ tại chỗ, sẵn sàng hấp thụ sạch giỏ hàng. Điều này đồng nghĩa với việc tấm vé dành cho các nhà đầu tư miền Bắc đang đếm ngược từng giờ. Cơ hội chỉ dành cho những cái đầu lạnh và quyết định nhanh vì giỏ hàng dự kiến sẽ cạn rất nhanh”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo nhiều chuyên gia, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là “gà đẻ trứng vàng” dài hạn. Với quy mô một siêu đô thị, quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia, giảng viên và nhân sự trình độ cao, dự án sở hữu nhiều giá trị bền vững: vừa an cư chất lượng, vừa tự thân tạo dòng tiền cho thuê mỗi tháng, vừa gia tăng lãi vốn mạnh mẽ theo hạ tầng.

“Tôi phải quyết định ngay trong tuần này để chọn vị trí đẹp hướng trục đường lớn và hưởng mức giá tốt trước khi toàn dự án tăng giá thêm 1% từ ngày 1/7. Do dự lúc này là tự tước đi cơ hội của chính mình”, anh Lê Minh quả quyết.

Mười năm trước, nhiều người từng tiếc nuối vì bỏ lỡ khu Đông TP.HCM. Hôm nay, Tây Bắc đang đứng trước thời khắc chuyển mình tương tự. Khi giá trị tương lai đã hiện hữu ngày một rõ nét, lợi thế lớn nhất không còn nằm ở nguồn vốn, mà ở khả năng nhận ra cơ hội và hành động đúng thời điểm.