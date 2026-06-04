close Đăng nhập

Từ Vinhomes Central Park đến Vinhomes Sài Gòn Park: Cơ hội thứ hai cho dòng tiền miền Bắc

Yến Linh
Yến Linh

Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.

Giá của 10 năm trước, hạ tầng của 10 năm tới

Thị trường phía Nam đang sôi sục hơn bao giờ hết sau phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM”, ghi nhận tới gần 100.000 lượt theo dõi và lượng booking kỷ lục, gần 3.000 chỉ trong thời gian ngắn. Sức ép thị trường thậm chí khiến chủ đầu tư phải đẩy sớm kế hoạch “bung” giỏ hàng, ngay từ 6/6 thay vì vào cuối tháng như dự kiến trước đó.

Sức nóng này bắt nguồn từ việc Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị công viên sinh thái tri thức quy mô 1.080 ha - chính thức công bố mức giá “gây sốc”: chỉ từ khoảng 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại của dòng sản phẩm giãn xây).

a1-57.jpg
Hàng nghìn khách hàng, nhà đầu tư “vỡ òa” khi Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá bán và chính sách bán hàng “bom tấn”, hôm 31/5

Mức giá này được giới đầu tư đánh giá là “đến từ quá khứ”, đưa thị trường quay lại thời điểm hơn 10 năm trước của khu Đông TP.HCM bắt đầu đón sóng hạ tầng. Và từ ngưỡng sơ khai đó, giá bất động sản Quận 9 (cũ) đã tăng gấp 8-10 lần nhờ các cú hích hạ tầng như Metro, cao tốc, hầm Thủ Thiêm.

Hiện nay, mọi sự chú ý của giới đầu tư cả nước đều đang hướng trọn về Tây Bắc, nơi được coi là “vùng trũng giá” cuối cùng của TP.HCM. Nhờ lực đẩy từ bộ ba siêu hạ tầng, gồm: Vành đai 3, Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, và sự xuất hiện của siêu đô thị 1.080 ha Vinhomes Sài Gòn Park, đang mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư từng bỏ lỡ “chuyến tàu” khu Đông 10 năm trước.

Vinhomes Sài Gòn Park hiện mang tới 3 dòng sản phẩm thấp tầng chủ lực là giãn xây, bàn giao thô và bàn giao hoàn thiện, mức giá khởi điểm chỉ bằng 50% căn hộ chung cư trung tâm TP.HCM. Đi cùng là chính sách độc quyền hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng không cộng vào giá bán. Sự cộng hưởng này tạo nên một “nghịch lý đầy hấp dẫn” khi chi phí sở hữu thấp nhưng giá trị an cư, tiềm năng khai thác dòng tiền và tăng giá lại vô cùng rộng mở.

a2-50.jpg
Chỉ từ 4 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại, dòng sản phẩm giãn xây) cho căn nhà phố 4 tầng trong một siêu đô thị all-in-one được xem là mức giá “đến từ quá khứ”

Anh Lê Minh (38 tuổi, nhà đầu tư đến từ Hà Nội) phấn khích chia sẻ: “Khi nghe công bố giá, tôi phải hỏi lại mấy lần vì ngỡ mình nghe nhầm. Nhiều năm qua, chúng tôi đã đỏ mắt khảo sát các vùng vệ tinh Hà Nội nhưng cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm thấp tầng với mức vốn ban đầu dễ chịu như thế này gần như đã tuyệt chủng.”

Giới địa ốc nhận định, sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park đang thổi bùng trở lại làn sóng “Nam tiến” của giới đầu tư miền Bắc - những người luôn nhạy bén với các sản phẩm “họ Vin” và sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Những tấm vé cuối lên “chuyến tàu Tây Bắc”

10 năm trước, những nhà đầu tư miền Bắc tiên phong Nam tiến rót vốn vào Vinhomes Central Park từ giai đoạn đầu đều đã thắng lớn với biên độ lợi nhuận phi mã cùng dòng tiền cho thuê đều đặn. Hiện tại, lịch sử đang lặp lại, nhưng với một tốc độ chóng mặt hơn.

“Nhà đầu tư miền Bắc đã quá thạo giỏ hàng của Vinhomes và có xu hướng đầu tư trung thành. Vinhomes kiến tạo chuẩn sống ở đâu, họ mang dòng tiền đến đó. Thậm chí với nhiều dự án ở phía Nam, nhiều khách hàng sẵn sàng xuống tiền đặt cọc ngay mà không cần bay vào xem thực tế”, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real, nhận định.

Không riêng gì anh Minh, hàng loạt nhà đầu tư sành sỏi phía Bắc đã nhanh chóng nhận thấy tín hiệu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” tại Tây Bắc TP.HCM và lập tức nhập cuộc. Tuy nhiên, ông Sơn nhận định cuộc đua lần này đáng giá hơn nhưng cũng khốc liệt hơn quá khứ gấp nhiều lần bởi một “biến số” mới.

“Khác với tâm lý e dè 10 năm trước, người dân phương Nam giờ đây đã bắt đầu ‘nghiện’ nhà Vinhomes. Sức hút từ dịch vụ vận hành đẳng cấp đã tạo ra một lượng cầu nội tại khổng lồ tại chỗ, sẵn sàng hấp thụ sạch giỏ hàng. Điều này đồng nghĩa với việc tấm vé dành cho các nhà đầu tư miền Bắc đang đếm ngược từng giờ. Cơ hội chỉ dành cho những cái đầu lạnh và quyết định nhanh vì giỏ hàng dự kiến sẽ cạn rất nhanh”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo nhiều chuyên gia, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là “gà đẻ trứng vàng” dài hạn. Với quy mô một siêu đô thị, quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia, giảng viên và nhân sự trình độ cao, dự án sở hữu nhiều giá trị bền vững: vừa an cư chất lượng, vừa tự thân tạo dòng tiền cho thuê mỗi tháng, vừa gia tăng lãi vốn mạnh mẽ theo hạ tầng.

“Tôi phải quyết định ngay trong tuần này để chọn vị trí đẹp hướng trục đường lớn và hưởng mức giá tốt trước khi toàn dự án tăng giá thêm 1% từ ngày 1/7. Do dự lúc này là tự tước đi cơ hội của chính mình”, anh Lê Minh quả quyết.

Mười năm trước, nhiều người từng tiếc nuối vì bỏ lỡ khu Đông TP.HCM. Hôm nay, Tây Bắc đang đứng trước thời khắc chuyển mình tương tự. Khi giá trị tương lai đã hiện hữu ngày một rõ nét, lợi thế lớn nhất không còn nằm ở nguồn vốn, mà ở khả năng nhận ra cơ hội và hành động đúng thời điểm.

Phiên livestream thứ 3 của Vinhomes Sài Gòn Park với chủ đề “Đầu tư tập trung - Tích lũy tài sản bền vững” sẽ diễn ra vào tối 5/6/2026. Theo dõi sự kiện và nhận các thông tin mới về dự án tại địa chỉ: http://facebook.com/vinhomessaigonpark

Bắt đầu từ 10/6, ​tuyến xe VinBus kết nối trung tâm TP.HCM và dự án Vinhomes Saigon Park sẽ chính thức hoạt động với tần suất 4 chuyến mỗi ngày. Xe xuất phát từ Vinhomes Central Park vào buổi sáng (08:00 và 09:00) và quay trở về từ Vinhomes Saigon Park vào đầu giờ chiều (13:30 và 14:30).

Từ khóa:

#Vinhomes #đầu tư #bất động sản #Sài Gòn #siêu đô thị #giá nhà #cơ hội

Đừng bỏ lỡ

Bất động sản

“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng

“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng sàng lọc khắt khe, Sun Group liên tục khiến giới đầu tư “ngỡ ngàng” bằng những kỷ lục mới về tiến độ thi công và hoàn thiện pháp lý tại chuỗi dự án ven sông Hàn và khu Nam Đà Nẵng. Không chỉ củng cố niềm tin, tiến độ thần tốc này giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác tài sản cho thuê, tạo dòng tiền ngay lập tức.

Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream

Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream

Phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM” tối 1/6 bùng nổ với 2.449 booking được xác lập chỉ sau một giờ đồng hồ. Ngoài sự hấp dẫn từ hạ tầng, tiện ích của siêu dự án đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM, sức hút này xuất phát từ việc toàn bộ giỏ hàng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức tăng giá 1% từ 1/7. Do đó, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn đều muốn giành suất đặt chỗ ngay trên sóng trực tiếp trước khi “giờ G” điểm.

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Vinhomes Sài Gòn Park công bố giá tốt “chưa từng có”, chỉ bằng 50% căn hộ trung tâm, khách hàng chốt đơn

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt 3 dòng sản phẩm chủ lực, Vinhomes Sài Gòn Park lại khiến thị trường phía Nam chấn động khi công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng cho một căn nhà phố 4 tầng (gồm giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng ưu đãi độc quyền: hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không cộng thêm giá. Đây được xem là mức giá “không tưởng” đối với dòng sản phẩm thấp tầng trong hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, nhất là khi đặt cạnh giá căn hộ chung cư nội đô.

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Một trung tâm mới của Nha Trang đang thức giấc

Sau nhiều năm phát triển quanh khu trung tâm, Nha Trang đang bước vào một giai đoạn chuyển động đáng chú ý. Từ xu hướng mở rộng của các đô thị biển trên thế giới đến sự thay đổi trong hành vi du khách, phía Bắc thành phố đang dần thu hút dòng người, hoạt động và những giá trị du lịch khác biệt hơn.

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Sức hút của những dinh thự độc bản hội tụ bộ ba quyền lực “kề hồ, cận biển, liền rừng”

Rời bỏ những căn penthouse chọc trời giữa đô thị ngột ngạt, giới siêu giàu toàn cầu đang định nghĩa lại sự xa xỉ bằng cuộc dịch chuyển về các biệt thự siêu sang ven hồ tĩnh lặng. Tầng lớp tinh hoa Việt Nam cũng đang nâng tầm chuẩn sống lên một nấc thang mới: sở hữu chốn an cư độc bản, hội tụ ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” để thiết lập một di sản truyền đời.

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town: Kích hoạt khí thế chinh phục tâm điểm địa ốc Bãi Cháy

Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Cơ hội sở hữu mặt tiền giao thương mới của Hải Phòng với ưu đãi hấp dẫn tại Royal Boulevard

Khi Hải Phòng bước vào chu kỳ mở rộng mới về hạ tầng và không gian đô thị, những mặt tiền giao thương tại cực tăng trưởng Bắc sông Cấm đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tại Vũ Yên, Royal Boulevard, với lợi thế vị trí, dòng khách và ưu đãi hấp dẫn, được xem là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng giao thương tại trung tâm mới của thành phố Cảng.