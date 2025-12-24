close Đăng nhập

ACB: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025

Kết quả kinh doanh của ACB tương đối tích cực trong Q3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt mức 4,281 tỷ đồng

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

FLC Faros có tân nữ Chủ tịch HĐQT sinh năm 1993

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.