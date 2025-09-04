Vì sao bé gái 7 tuổi được mời hát cùng Mỹ Tâm tại quảng trường Ba Đình?

Bất ngờ đến với Hà Thủy Tiên (7 tuổi) khi được hòa giọng cùng ca sĩ Mỹ Tâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

Thủy Tiên hát cùng ca sỹ Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh cắt từ clip.

"Con vui lắm!"

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, tiết mục đồng diễn Khí phách Việt Nam với sự tham gia của 80 nghệ sĩ đã mang đến cảm xúc đặc biệt.

Phần mở đầu ca khúc "Tiến Quân Ca" kết hợp cùng "Giai điệu tự hào", với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ, Hà Nội), đã trở thành điểm nhấn xúc động trong chương trình.

Bé Thủy Tiên hát cùng ca sỹ Mỹ Tâm: Nguồn: VTV.

Thủy Tiên mở đầu bằng 2 câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa".

Tiếp nối là phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sỹ Mỹ Tâm: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay, là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu ca: Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Tiết mục chinh phục khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như người theo dõi qua truyền hình trực tiếp. Sau đó, màn trình diễn được viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho Mỹ Tâm, nhiều khán giả cho biết họ ấn tượng với em bé Thủy Tiên.

Đây là một màn kết hợp giàu ý nghĩa khi 2 chất giọng, một đại diện cho thế hệ mầm non của đất nước, một đại diện cho thế hệ trưởng thành vang lên, sau đó là giọng đọc Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ. Cùng lúc, hiện tại - quá khứ - tương lai đồng hiện, giao hòa, kết nối, làm nên một khoảnh khắc thật khó quên.

Khán giả Hoài Anh nhận xét: "Lúc em nhỏ và Mỹ Tâm cất giọng hát, mình xúc động run run muốn khóc". Còn bạn Nguyễn Hương cho hay: "giọng bé gái nghe trong trẻo thích thật".

Thủy Tiên là một bé gái thích ca hát, nhảy múa từ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietTimes sau buổi lễ, anh Hà Văn Bạo (bố của Thủy Tiên) cho biết khoảnh khắc con gái hát trên Quảng trường Ba Đình cùng ca sỹ Mỹ Tâm là giây phút hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.

“Tôi đã rơi nước mắt khi con cất giọng hát tại quảng trường Ba Đình. Gia đình, bạn bè, người thân của tôi đều gửi lời chúc mừng, ai cũng vui và tự hào,” anh xúc động chia sẻ.



Anh Bạo thừa nhận, khi con bắt đầu hát, vợ chồng anh căng thẳng và lo lắng: “Chỉ sợ con bị một vết xước nhỏ trong bài hát, mọi người sẽ bàn tán. Nhưng may mắn, con hoàn thành 99% đúng như biên đạo yêu cầu, thậm chí còn tự nhiên đung đưa theo nhạc. Khi con kết thúc, tôi như trút được gánh nặng.”

Điều khiến vợ chồng anh Bạo vui mừng hơn cả là sự quan tâm, chăm sóc mà ca sỹ Mỹ Tâm và các nghệ sĩ khác dành cho con gái. "Cô Mỹ Tâm rất yêu quý và luôn động viên, hướng dẫn để con tự tin trên sân khấu. Sau buổi diễn, cô ấy phải đi Ninh Bình biểu diễn, nên gửi gắm Thủy Tiên cho ca sĩ Phương Mỹ Chi và quản lý chăm sóc", anh Bạo kể.



Thủy Tiên chụp ảnh cùng ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: NVCC.

Đến 14h ngày 2/9, khi gặp cha, Thủy Tiên hồn nhiên khoe "con vui lắm vì gặp cả cô Phương Mỹ Chi và được ăn nhiều".

Anh Bạo kể thêm, Thủy Tiên vốn rất thích bài hát Ếch ngoài đáy giếng nhưng đến 2/9 mới biết mình được gặp chủ nhân ca khúc này là Phương Mỹ Chi. “Con hét ầm lên vì bất ngờ” anh nói.

Cơ duyên đặc biệt

Việc Thủy Tiên được chọn là cơ duyên bất ngờ. Anh Bạo cho biết ngày 20/8, trung tâm dạy nhạc và cô giáo thông báo Thủy Tiên được chọn hát cùng ca sỹ Mỹ Tâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Cả nhà bất ngờ, hồi hộp và lo lắng vì con mới 7 tuổi. Vợ chồng tôi không biết liệu con có đủ bản lĩnh để hoàn thành tốt phần trình diễn trước hàng nghìn người và hàng triệu khán giả truyền hình", anh nhớ lại.

Bé Thủy Tiên chụp hình cùng "Lão Phật gia" Tùng Yuki. Ảnh: NVCC.

Theo anh Bạo, Thủy Tiên bộc lộ năng khiếu từ sớm. Mới 3 tuổi, bé học múa, đến 5 tuổi được phát hiện có giọng hát trong trẻo khác biệt. Cô giáo khuyên gia đình cho bé học đơn ca. Từ đó, Thủy Tiên tham gia nhiều chương trình lớn.

Gần đây, em hát trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, được vinh dự bắt tay các lãnh đạo cấp cao; biểu diễn trong chương trình Điểm hẹn ngày nay…

Thủy Tiên từng biểu diễn ở một số sự kiện. Ảnh: NVCC.

“Ban tổ chức A80 tìm kiếm một gương mặt sáng, hồn nhiên, giọng hát trong trẻo và tự tin. Con tôi may mắn đáp ứng được những tiêu chí đó, nên được chọn mặt gửi vàng’, anh Bạo cho biết.

Anh nói gia đình luôn giấu con về quy mô của chương trình, chỉ nói rằng con sẽ diễn ở một sự kiện rất lớn, đứng cạnh một biểu tượng âm nhạc Việt Nam. Thủy Tiên hồn nhiên hỏi "ca sĩ nào ạ?", và khi nghe tên Mỹ Tâm, cô bé chỉ nói "con không biết, nhưng con sẽ cố gắng". Tuy nhiên, khi tiếp xúc, cô bé đã thần tượng Mỹ Tâm ở cách cư xử ân cần và gần gũi.

Thời gian qua gia đình luôn đồng hành cùng Thủy Tiên trong suốt quá trình tập luyện. Mỗi buổi duyệt chương trình, bố mẹ đều có mặt để hỗ trợ, động viên.

Theo gia đình, Thủy Tiên vẫn là bé Dâu Tây hồn nhiên, ngoan ngoãn, không kiêu ngạo. Ảnh: NVCC.

“Con còn nhỏ nên áp lực khi đứng trước một sự kiện trọng đại là điều khó tránh. Tôi và gia đình luôn ở bên, khích lệ tinh thần, mang lại cho con niềm vui, để con có thể thoải mái nhất”, bố Thủy Tiên nói.

Buổi tập ngày 31/8 là lần đầu Thủy Tiên gặp Mỹ Tâm. Bé được nữ ca sĩ nhiều lần động viên, hướng dẫn để giữ nụ cười tươi trên sân khấu.

Kết thúc màn trình diễn tại Quảng trường Ba Đình, Thủy Tiên trở về với đời sống bình thường, tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

“Cháu còn nhỏ nên chưa cảm nhận hết, nhưng mai này lớn lên sẽ hiểu đây là ký ức đẹp nhất đời con. Con vẫn là bé dâu Tây hồn nhiên, ngoan ngoãn, không kiêu ngạo. Với chúng tôi, chỉ cần vậy là đủ,” anh Bạo xúc động.

Biểu diễn cùng ca sỹ Mỹ Tâm trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, theo gia đình, là điều “trong mơ cũng không dám nghĩ tới”. Đó là niềm hạnh phúc, tự hào, đồng thời cũng là áp lực khi con gái được báo chí và dư luận quan tâm.