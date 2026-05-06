Ông Trump nói Mỹ có thể vào Iran “lấy vũ khí hạt nhân”, cảnh báo cứng rắn

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể tiến vào Iran để kiểm soát uranium làm giàu, đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân Tehran đã bị phá hủy.

Tổng thống Donald Trump hôm 5/5 cho biết lực lượng Mỹ cần tiến hành một nhiệm vụ vào lãnh thổ Iran nhằm kiểm soát các tài sản hạt nhân, sau các đợt không kích đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran, theo Anadolu.

“Giờ chúng ta sẽ phải chịu một đòn, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình vào Iran để lấy vũ khí hạt nhân,” ông Trump nói với các phóng viên.

Ông dường như đề cập đến khoảng 1.000 pound (453,6 kg) uranium làm giàu được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại các cơ sở bị tấn công trong chiến dịch Mỹ–Israel hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận số vật liệu này đang “nằm dưới đống đổ nát” và chưa có kế hoạch thu hồi ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington đã thực chất phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran. “Chúng tôi đã thổi bay tiềm năng hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ,” ông nói, đồng thời cho rằng Iran sẽ mất nhiều tuần để tiếp cận số vật liệu này và Mỹ “sẽ không cho phép họ đào xuống” do quân đội đang giám sát liên tục.

Ông Trump cho rằng Tehran hiểu rõ họ “không có cơ hội”, bất chấp những tuyên bố công khai trái ngược. “Họ nói điều đó với tôi khi chúng tôi trao đổi, nhưng khi lên truyền hình, họ lại nói họ đang làm rất tốt,” ông nói.

“Họ không thích chơi trò với chúng ta. Họ hoàn toàn không thích điều đó,” ông Trump nhấn mạnh.

Áp lực hướng tới thỏa thuận ngoại giao

Ông Trump cho rằng Iran đang muốn nhanh chóng hoàn tất một thỏa thuận vì “quân đội của họ đã hoàn toàn bị đánh bại”.

Ông lập luận rằng Tehran nên làm “điều khôn ngoan” để tránh xung đột leo thang, đồng thời nói: “Chúng tôi không muốn tiến vào và giết người.”

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Iran hiện “tôn trọng” Washington hơn bao giờ hết do chiến dịch gây sức ép hiện tại.

Khi được hỏi Iran sẽ phải làm gì để bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn, ông Trump đưa ra cảnh báo: “Rồi các bạn sẽ biết.” Ông nói thêm rằng giới lãnh đạo Iran “biết phải làm gì” và “không nên làm gì” để duy trì thỏa thuận đình chiến hiện tại.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng hệ thống tài chính của Iran sẽ sụp đổ “bởi vì chúng tôi đang khiến điều đó xảy ra” thông qua các biện pháp hạn chế kinh tế chưa từng có.

“Đồng tiền của họ vô giá trị. Lạm phát của họ có thể lên tới 150%,” ông Trump nói, mô tả các biện pháp hiện tại là “những lệnh trừng phạt cực lớn” mà thế giới chưa từng chứng kiến.

