Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không đặt thời hạn buộc Ukraine phải đạt thỏa thuận hòa bình với Nga, trái với thông tin mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cập.

Ông Trump: Muốn xung đột kết thúc nhưng không đặt thời hạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington muốn Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow trước tháng 1/2027, theo New York Post.

Tuần trước, một số hãng truyền thông đưa tin các nhà đàm phán Mỹ đang thúc ép Kiev chấp nhận một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột trước đầu năm tới, thời điểm phe Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Ông Zelensky cũng nhắc lại thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm thứ Hai.

Theo Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng có thể “tận dụng những thất bại bầu cử gần đây nhất của ông Trump” để chuyển sức ép từ Washington sang Moscow.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tuyên bố của ông Zelensky, ông Trump bật cười và khẳng định mình không chịu bất kỳ sức ép nào về thời gian.

“Tôi không bị ràng buộc bởi thời hạn nào cả. Tôi chỉ muốn thấy cuộc xung đột kết thúc. Các bạn biết đấy, chuyện này không ảnh hưởng đến chúng ta”, ông Trump nói.

“Tôi rất muốn mọi chuyện được giải quyết ngay hôm nay, nhưng cần có sự đồng thuận từ cả hai phía. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Các nghị sĩ đắc cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2027. Khi đó, phe Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Ông Zelensky được cho là đang trông đợi sự ủng hộ của đảng này để gia tăng sức ép lên Nga, đồng thời tìm cách vượt qua sự phản đối của ông Trump đối với việc cấp thêm ngân sách cho Kiev.

Ukraine đối mặt sức ép kinh tế, hạ tầng và thiếu hụt vũ khí

Chính phủ của ông Zelensky đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn về kinh tế và cơ sở hạ tầng, sau khi Ukraine triển khai chiến dịch tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga trong mùa hè.

Các cuộc tập kích của Ukraine đã đánh trúng nhiều nhà kho thuộc các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, đồng thời gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tạm thời trên thị trường nội địa Nga.

Moscow đáp trả bằng cách gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm làm tê liệt năng lực sản xuất quân sự của Ukraine, trong đó có các nhà máy và cơ sở năng lượng cung cấp cho hoạt động sản xuất quốc phòng.

Các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, hiện phải đối mặt với tình trạng mất điện hằng ngày. Ông Zelensky đã đổ lỗi cho chính quyền địa phương vì không bảo vệ đầy đủ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, Kiev đang phải cạnh tranh để giành nguồn cung hạn chế với những đơn vị sử dụng khác, trong đó có chính quân đội Mỹ.

Chính quyền Trump hiện ưu tiên bổ sung kho dự trữ của Mỹ, vốn đã suy giảm sau cuộc chiến với Iran. Điều này khiến việc cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine bị trì hoãn.

Bê bối tham nhũng và thiếu hụt ngân sách gia tăng sức ép lên Kiev

Chính phủ Ukraine còn bị chấn động bởi hàng loạt bê bối tham nhũng liên quan đến những nhân vật trong nhóm thân cận của ông Zelensky.

Kể từ tháng 8, một phó chánh văn phòng tổng thống, tổng công tố viên và một vị tướng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan đến hành vi sai phạm hoặc buộc phải từ chức sau khi cấp dưới của họ bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi thâm hụt ngân sách quốc gia ngày càng mở rộng. Ông Zelensky hy vọng có thể bù đắp khoản thiếu hụt này bằng nguồn tài chính bổ sung từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Hội đồng châu Âu dự kiến thảo luận trong tuần này về đề xuất cấp thêm khoản vay 45 tỷ euro (49 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2027. Khoản hỗ trợ này sẽ được bổ sung vào gói tài chính trị giá 90 tỷ euro (98 tỷ USD) đã được thông qua cho giai đoạn 2026-2027.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo EU đã tuyên bố không muốn đóng góp thêm cho các chương trình hỗ trợ Kiev.

Ông Trump đã dừng cấp các khoản viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sau khi nhậm chức năm 2025, đồng thời lựa chọn thúc đẩy một giải pháp đàm phán thay vì tiếp tục mở rộng hỗ trợ tài chính. Sau đó, một loạt cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine với sự hậu thuẫn của Washington đã được tiến hành.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra tại Abu Dhabi cách đây hai tuần.

Theo RT, NYP