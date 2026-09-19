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Cận cảnh các dự án giao thông do Dacinco thực hiện ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Dacinco được biết đến là nhà thầu thi công quen mặt, trúng loạt dự án nghìn tỷ đồng ở Đà Nẵng. Vậy các dự án do Dacinco thi công như thế nào?

Trước tiên phải kể đến gói thầu trị giá hơn 2.948 tỷ đồng tại dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu do liên danh 5 nhà thầu Dacinco, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang trúng thầu thi công với giá 2.945 tỷ đồng. Ảnh TH.

Trước tiên phải kể đến gói thầu trị giá hơn 2.948 tỷ đồng tại dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu do liên danh 5 nhà thầu Dacinco, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang trúng thầu thi công với giá 2.945 tỷ đồng. Ảnh TH.

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Dự án khởi công vào tháng 11/2022 và hoàn thành vào tháng 3/2026, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư giai đoạn tiếp theo của Cảng biển Liên Chiểu. Ảnh TH.
Một dự án nữa liên quan đến Cảng biển Liên Chiểu là dự án xây dựng công trình Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) trị giá 957 tỷ đồng, do liên danh Dacinco (gồm: Dacinco, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Đầu tư Việt Anh) trúng thầu với giá gần 952 tỷ đồng. Ảnh TH.

Một dự án nữa liên quan đến Cảng biển Liên Chiểu là dự án xây dựng công trình Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) trị giá 957 tỷ đồng, do liên danh Dacinco (gồm: Dacinco, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Đầu tư Việt Anh) trúng thầu với giá gần 952 tỷ đồng. Ảnh TH.

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Dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu được khởi công vào tháng 9/2023 và đã được hoàn thành, đưa vào khánh thành cuối tháng 3/2026, góp phần kết nối Cảng biển Liên Chiểu với cao tốc Bắc Nam và trục giao thông phía Tây Đà Nẵng. Ảnh TH.
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Mới nhất là Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư gần 1.186 tỷ đồng, do liên danh Dacinco trúng thầu với giá 1.180 tỷ đồng đang được triển khai thi công ngay sau lễ khởi công diễn ra ngày 25/8. Ảnh XM.
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Liên danh trúng thầu vẫn là những cái tên quen thuộc gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco (chủ trì), cùng Công ty TNHH Phước Thịnh Phát, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng. Hợp đồng thi công được áp dụng loại đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 24 tháng (730 ngày). Ảnh XM.
Máy móc thiết bị đang được liên doanh nhà thầu Dacinco tập kết 2 phía đầu cầu Hoà Xuân để phục vụ thi công Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (Đà Nẵng). Ảnh XM.

Máy móc thiết bị đang được liên doanh nhà thầu Dacinco tập kết 2 phía đầu cầu Hoà Xuân để phục vụ thi công Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (Đà Nẵng). Ảnh XM.

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Tiếp đến là gói thầu Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp trên 4 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm) trị giá 237 tỷ đồng do Liên danh Dacinco, Nhất Huy, Thủy Hà Nội, Chiếu sáng công cộng trúng thầu với giá hơn 235 tỷ đồng đang được thi công. Ảnh XM.
Dự án được khởi công vào tháng 3/2025, với ưu tiên thi công trước các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm. Ảnh XM.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2025, với ưu tiên thi công trước các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm. Ảnh XM.

Đến nay, các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm cơ bản hoàn thành, tuyến Lê Lợi đang vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh XM.

Đến nay, các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm cơ bản hoàn thành, tuyến Lê Lợi đang vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh XM.

Tuy nhiên, vỉa hè tuyến Lê Lợi vừa thi công xong đã có dấu hiệu bong tróc. Ảnh XM.

Tuy nhiên, vỉa hè tuyến Lê Lợi vừa thi công xong đã có dấu hiệu bong tróc. Ảnh XM.

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Trên vỉa hè đường Lê Lợi, nhà thầu vẫn tập kết vật liệu xây dựng ngổn ngang, ảnh hưởng đến mỹ quan và người đi bộ. Ảnh XM.
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Đầu bulong neo nhô cao lên mặt vỉa hè đường Lê Lợi không có biện pháp che chắn. Ảnh XM.
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Bãi tập kết bó vỉa và đá lát vỉa hè trên đường Lê Lợi. Ảnh XM.
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Vật liệu xây dựng tập kết choáng hết lối đi dành cho người đi bộ trên đường Lê Lợi. Ảnh XM.
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Những hố ga trên vỉa hè đường Phan Châu Trinh được căng dây cảnh báo trong thời gian thi công. Ảnh XM.
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Những khung thép trên vỉa hè không được che chắn, đinh ốc chôn ngầm nhô cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ trên đường Lê Lợi. Ảnh XM.
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Tuyến Phan Châu Trinh đang được nhà thầu gấp rút thi công. Ảnh XM.
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Tuy nhiên, việc để các nắp hố ga bằng gang nổi lên mặt đường Phan Châu Trinh trong khi chờ thảm nhựa đang tạo nguy cơ mất an toàn giao thông cho phương tiện 2 bánh. Ảnh XM.
Thêm một nắp hố ga nổi lên mặt đường trên tuyến Phan Châu Trinh. Ảnh XM.

Thêm một nắp hố ga nổi lên mặt đường trên tuyến Phan Châu Trinh. Ảnh XM.

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Dự án đang được liên danh Dacinco gấp rút hoàn thành theo tiến độ trong năm 2026. Ảnh XM.
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Gói thầu xây lắp chính tại dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) có giá trị hơn 370 tỷ đồng, do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội - Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nhất Huy trúng thầu thi công với giá 358,4 tỷ đồng. Ảnh XM.
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Dự án có thời gian thực hiện sau điều chỉnh là 979 ngày (từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2027) và đang được nhà thầu thi công. Trong ảnh là điểm thi công trên tuyến đường Văn Tiến Dũng, phường Hoà Xuân. Ảnh XM.
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Một hố thu nước đang thi công dang dở trước một nhà dân ở phường Hoà Xuân được rào chắn sơ sài. Ảnh XM.
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Còn dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 có tổng mức đầu tư gần 673 tỷ đồng (gói xây lắp khoảng 309 tỷ đồng) do Liên danh nhà thầu là Dacinco, Nhất Huy, Việt Anh, Đông Dương trúng thầu thi công với giá 302 tỷ đồng. Ảnh XM.
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Dự án được khởi công vào tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026. Hình “Chiếc nhẫn hòa bình” trên hồ nước xanh, điểm nhấn của Công viên 29/3 dần lộ diện. Ảnh XM.
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Một dự án nữa ở phía nam TP Đà Nẵng là dự án Hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý – Điện Ngọc, Tiểu dự án 1) trị giá khoảng 300 tỷ đồng (xây lắp và thiết bị), do liên danh nhà thầu DACINCO – VINADELTA thực hiện với giá trúng thầu là 239,1 tỷ đồng. Ảnh XM.
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Dự án gồm hạng mục san nền hơn 40 ha, 8 tuyến đường tổng dài khoảng 4,7 km, hệ thống thoát nước mưa/thải, trạm xử lý nước thải công suất 275 m³/ngày đêm. Ảnh XM.
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Dự án được thi công từ tháng 11/2024 với tiến độ trong khoảng 400 ngày, hoàn thành vào cuối năm 202 nhưng đến nay một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Ảnh XM.
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Hạng mục lát vỉa hè vẫn đang dở dang. Ảnh XM.
Đơn vị thi công đang nạo vét hệ thống thoát nước mưa/thải tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý – Điện Ngọc, Tiểu dự án 1). Ảnh XM.

Đơn vị thi công đang nạo vét hệ thống thoát nước mưa/thải tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý – Điện Ngọc, Tiểu dự án 1). Ảnh XM.

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Dịch về phía tây nam TP Đà Nẵng là dự án cụm nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư khoảng 540 tỷ đồng (gói thầu xây lắp trị giá hơn 429 tỷ đồng) do liên danh Dacinco – Nhất Huy thi công với giá trúng thầu gói xây lắp hơn 426 tỷ đồng. Ảnh XM.
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Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên tính đến tháng 9/2026, công trình đã đạt hơn 50% tổng khối lượng xây lắp. Ảnh XM.
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Vừa thi công, vừa đảm bảo giao thông qua tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nên mặt đường giao với cao tốc khá xấu. Ảnh XM.

Trong 5 năm gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO (gọi tắt là DACINCO; có trụ sở tại số 26-28 đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) nổi lên khi là nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thoát nước, xử lý sạt lở và hạ tầng kỹ thuật khác do các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

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Trụ sở Dacinco trên đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Doanh nghiệp được đánh giá là một trong những nhà thầu có năng lực thi công mạnh và thường xuyên xuất hiện trong các dự án giao thông trọng điểm tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, DACINCO có tên trong các gói thầu thi công cùng các công ty Nhất Huy, Đông Dương, Đèo Cả, Thuỷ Hà Nội trong liên danh nhà thầu để thực hiện các dự án.

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#Dacinco #Đà Nẵng #Dự án xây dựng

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