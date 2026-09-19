Cận cảnh các dự án giao thông do Dacinco thực hiện ở Đà Nẵng

Trước tiên phải kể đến gói thầu trị giá hơn 2.948 tỷ đồng tại dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu do liên danh 5 nhà thầu Dacinco, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang trúng thầu thi công với giá 2.945 tỷ đồng. Ảnh TH.

Một dự án nữa liên quan đến Cảng biển Liên Chiểu là dự án xây dựng công trình Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) trị giá 957 tỷ đồng, do liên danh Dacinco (gồm: Dacinco, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Đầu tư Việt Anh) trúng thầu với giá gần 952 tỷ đồng. Ảnh TH.

Máy móc thiết bị đang được liên doanh nhà thầu Dacinco tập kết 2 phía đầu cầu Hoà Xuân để phục vụ thi công Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (Đà Nẵng). Ảnh XM.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2025, với ưu tiên thi công trước các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm. Ảnh XM.

Đến nay, các tuyến Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm cơ bản hoàn thành, tuyến Lê Lợi đang vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh XM.

Trong 5 năm gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO (gọi tắt là DACINCO; có trụ sở tại số 26-28 đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) nổi lên khi là nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thoát nước, xử lý sạt lở và hạ tầng kỹ thuật khác do các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Trụ sở Dacinco trên đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Doanh nghiệp được đánh giá là một trong những nhà thầu có năng lực thi công mạnh và thường xuyên xuất hiện trong các dự án giao thông trọng điểm tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, DACINCO có tên trong các gói thầu thi công cùng các công ty Nhất Huy, Đông Dương, Đèo Cả, Thuỷ Hà Nội trong liên danh nhà thầu để thực hiện các dự án.