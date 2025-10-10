Từ lớp học ở Tuyên Quang, cô giáo mầm non “gieo mầm” chuyển đổi số

Lần đầu tiên, một giáo viên mầm non được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2025.

Video: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí VietTimes tổ chức chiều 8/10 quy tụ hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước.

Năm nay, điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Giải thưởng có hạng mục tôn vinh cá nhân, nhằm tri ân những người đang tạo ra những thay đổi tích cực và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng.

Những cá nhân được vinh danh không chỉ là nhà lãnh đạo, chuyên gia hay nhà khoa học, mà còn là những người thầy, người cô miệt mài mang công nghệ đến với đời sống thường nhật.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen (phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang) - là một trong 3 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại hạng mục này.

Giải thưởng được trao bởi ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025.

“Chuyển đổi số không phải chuyện xa vời”

Chia sẻ với VietTimes, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết hành trình chuyển đổi số bắt đầu không bằng nguồn lực lớn, mà bằng niềm tin và sự kiên trì của một tập thể giáo viên.

“Giai đoạn đầu, các cô giáo gặp rất nhiều khó khăn vì vốn quen với hồ sơ giấy. Làm việc trên nền tảng số khiến các cô e ngại, sợ không kiểm soát được. Việc đầu tiên phải làm là thay đổi tư duy để giúp các cô thấy rằng chuyển đổi số không làm mất đi công việc, mà giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn”, cô Hiền chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen (tỉnh Tuyên Quang), là một trong ba cá nhân được vinh danh cá nhân trong giải VDA 2025.

Cô cùng Ban giám hiệu đã tìm tòi, lựa chọn các công cụ miễn phí, hướng dẫn giáo viên sử dụng Google Drive để quản lý hồ sơ, kế hoạch, minh chứng; xây dựng thư viện số, kho học liệu trực tuyến, và thậm chí tạo chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” để hỗ trợ giáo viên và phụ huynh.

“Nhờ đó, nhà trường đã giảm hơn 70% hồ sơ giấy, 100% dữ liệu được số hóa, quy trình quản lý trở nên khoa học và minh bạch hơn. Các cô giáo có thêm thời gian tập trung vào chăm sóc, giáo dục trẻ đúng tinh thần ‘giảm thủ tục, tăng chất lượng dạy học’, cô Thu Hiền cho hay.

Không chỉ dừng lại ở nội bộ nhà trường, sáng kiến của cô Hiền còn kết nối phụ huynh với nhà trường qua nền tảng số. Mỗi bài giảng, hoạt động hay thông báo đều được đăng tải lên fanpage, website, kênh YouTube của trường, giúp phụ huynh theo dõi, phối hợp cùng giáo viên trong việc chăm sóc và dạy trẻ.

“Trước đây, mọi thông tin đều phải in giấy gửi cho phụ huynh. Giờ đây, chỉ cần vài cú nhấp chuột là mọi người có thể truy cập toàn bộ nội dung. Trong thời kỳ Covid-19, chính nền tảng này đã giúp chúng tôi duy trì kết nối với học sinh và phụ huynh”, cô Hiền kể.

Dưới sự dẫn dắt của cô, tập thể 20 giáo viên của trường Hương Sen và phụ huynh đều đồng lòng ủng hộ, tạo nên một mô hình “trường học số” dù nhà trường nằm ở khu vực dân cư thưa thớt, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thu Hiền là minh chứng sống động rằng chuyển đổi số không cần bắt đầu từ những dự án lớn, mà chỉ cần bắt đầu từ một người dám nghĩ khác đi.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng công nghệ, mà còn là lời tri ân dành cho những người thầy, người cô đang âm thầm đổi mới từng ngày. Hành trình “gieo mầm công nghệ” của cô Hiền đã và đang lan tỏa cảm hứng đến nhiều ngôi trường mầm non khác, nơi chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ, mà đã trở thành một phần của tình yêu nghề, yêu trẻ.