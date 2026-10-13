Robot, AI và công nghệ ngập tràn lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Robot AI, thiết bị thông minh và màn múa tương tác LED kể câu chuyện Việt Nam trong thế giới số tạo điểm nhấn tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026), lan tỏa thông điệp chuyển đổi số gắn với giá trị thực.

Tới dự lễ trao giải VDA 2026, khách mời có thể tương tác, đặt câu hỏi với robot AI. Ảnh minh họa.

Robot AI giao lưu với khách mời, công nghệ hiện diện từ sảnh đón

Ngày 14/10, lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9-Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 15h trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội của VietTimes.

Không chỉ là dịp vinh danh những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, sự kiện năm nay còn được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Tại khu vực đón khách, robot AI sẽ trở thành một điểm tương tác đáng chú ý. Khách mời có thể đặt câu hỏi, giao lưu với robot và tìm hiểu thông tin về giải thưởng, trực tiếp trải nghiệm cách trí tuệ nhân tạo phản hồi trong một tình huống cụ thể.

Khu vực check-in được bố trí hệ thống camera xoay trước backdrop Vietnam Digital Awards 2026, cho phép khách mời lưu lại những thước phim với góc quay chuyển động.

Khu vực check-in được bố trí hệ thống camera xoay trước backdrop Vietnam Digital Awards 2026, cho phép khách mời lưu lại những thước phim với góc quay chuyển động. Bên cạnh đó, nhẫn thông minh và vòng đeo tay thông minh cũng được giới thiệu để khách mời trải nghiệm các thiết bị công nghệ gắn với đời sống hằng ngày.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết bên cạnh chương trình lễ trao giải, VDA 2026 mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm công nghệ, nơi khách mời không chỉ theo dõi những thành tựu chuyển đổi số được vinh danh mà còn có cơ hội trực tiếp tương tác và khám phá các ứng dụng mới thông qua hoạt động giao lưu với robot AI, trải nghiệm nhẫn thông minh, vòng đeo tay thông minh và hệ thống camera xoay tại khu vực check-in.

Múa tương tác LED kể câu chuyện Việt Nam trong thế giới số

Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình còn có các phóng sự về hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam và những tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn. Điểm nhấn là màn trình diễn laser mapping tương tác LED mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ.

Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, mạng lưới dữ liệu, mở rộng đến bản đồ số Việt Nam và những lĩnh vực ứng dụng như thành phố thông minh, Chính phủ số, nhà máy số, nông nghiệp số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Màn múa tương tác LED kết hợp hình ảnh robot ảo và hiệu ứng chữ AI, tạo điểm nhấn công nghệ cho chương trình.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, ông Nguyễn Đồng Hưng, đạo diễn chương trình lễ trao giải cho biết: “Phần trình diễn năm nay được xây dựng như một hành trình kết nối giữa niềm tự hào dân tộc, những thành tựu khoa học công nghệ và khát vọng phát triển của Việt Nam. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp kết quả của chuyển đổi số đang hiện hữu, mang lại những giá trị thực cho người dân và doanh nghiệp. Nó đang tạo dựng nền tảng để Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên số, phát triển đất nước hùng cường.

Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra những hiệu ứng thị giác ấn tượng, mà còn mong muốn mỗi hình ảnh đều góp phần làm rõ ý nghĩa của chuyển đổi số đối với sự phát triển của đất nước. Khi các dòng sáng hội tụ thành biểu tượng giải thưởng ở cuối chương trình, đó cũng là cách chúng tôi gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa con người, công nghệ và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới”,

Mạch cảm xúc của chương trình được nối tiếp qua hai ca khúc “Hào khí Việt Nam” và “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”. Nếu ca khúc đầu khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu cha ông để lại, ca khúc sau gửi gắm khát vọng tiếp nối truyền thống, thúc đẩy chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và dữ liệu lớn, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình chiếu vì thế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ trao giải, mà còn góp phần truyền tải câu chuyện về một Việt Nam kế thừa những giá trị đã có, đồng thời chủ động biến khoa học công nghệ thành động lực phát triển mới.

VDA 2026 nhận 467 hồ sơ, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VDA 2026 sẽ vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu.

Sau 8 mùa tổ chức, giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 400 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Bước sang mùa giải thứ 9, VDA 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Ban Tổ chức sẽ vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu.

Năm hạng mục của giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và Tôn vinh cá nhân.

Quy mô hồ sơ và phạm vi hạng mục cho thấy chuyển đổi số đang được tiếp cận từ nhiều góc độ, từ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến các sản phẩm, giải pháp phục vụ cộng đồng và vai trò của những cá nhân tiên phong.

Chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế

Năm 2025, 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025.

Điểm đáng chú ý của VDA 2026 không chỉ nằm ở những trải nghiệm công nghệ tại lễ trao giải, mà còn ở cách tiếp cận trong đánh giá các hồ sơ tham dự.

Năm nay, quy chế và hệ thống tiêu chí được điều chỉnh theo hướng chú trọng hơn đến hiệu quả thực tế của chuyển đổi số, thay vì chỉ xem xét việc một tổ chức đã ứng dụng công nghệ nào. Các yếu tố như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, số lượng người dùng, phạm vi ứng dụng và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng được quan tâm trong quá trình đánh giá.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn đối với các mô hình chuyển đổi số: công nghệ cần giải quyết được bài toán cụ thể, tạo ra tác động có thể nhận diện và mang lại lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng.

Trong thực tế, một giải pháp số có thể hiện đại về mặt kỹ thuật nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng triển khai, mức độ phù hợp với nhu cầu và những thay đổi mà giải pháp tạo ra. Vì vậy, việc chú trọng các chỉ số đầu ra giúp làm rõ hơn giá trị của chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích các đơn vị phát triển mô hình có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, VDA 2026 hướng tới ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở hiệu quả và tác động thực tiễn.