Trung ương cho ý kiến về nhân sự phó thủ tướng và các bộ trưởng

Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu 2 chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khóa XIII khai mạc sáng 6/10 tại Hà Nội.

Trong thông cáo phát đi chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo đó, Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP.

Tại Hội nghị, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu).

Trung ương cũng đồng thời thảo luận Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).