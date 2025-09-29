Tổng bí thư lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết qua vụ Tuấn 'thần đèn', Vi 'ngộ', Mạnh 'gỗ'

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn. Với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm, các đối tượng đã móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi.

Phải xử lý dứt điểm các vụ án lớn trước Đại hội XIV

Chiều 29/9, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đã thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết tại cuộc họp, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật.

Một là, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi.

Tổng bí thư nhấn mạnh việc các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như: Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ,… Tổng bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn.

Theo Tổng bí thư, với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm, các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tổng bí thư nêu rõ, việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng.

"Chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới", ông Dũng nói.

Kết quả nổi bật thứ hai Tổng bí thư nhắc đến là việc chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Ông Dũng cũng cho biết tại cuộc họp, Tổng bí thư ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Theo báo cáo, trong 2.991 dự án được tổng hợp đã phân loại thành 7 nhóm dự án khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để chỉ đạo tháo gỡ, đưa vào khai thác, sử dụng. Trong đó, đã chỉ đạo tháo gỡ cho dự án với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ha đất.

6/11 dự án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo giao, đã có phương án, lộ trình giải quyết, tháo gỡ khó khăn để đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục triển khai như dự án chống ngập tại TP.HCM; 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức; dự án tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng Công thương...

Kết quả thứ ba được Tổng bí thư nhắc đến là thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Tổng bí thư biểu dương Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, tích cực, đổi mới cách làm, chuyển trọng tâm sang giám sát, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; tập trung giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước trong các nghị quyết...

Tập trung điều tra xử lý móc nối giữa quan chức với doanh nghiệp để trục lợi

Về nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới.

"Tổng bí thư nêu rõ kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", ông Dũng nói.

Thông tin các nhiệm vụ cụ thể, theo ông Dũng, Tổng bí thư yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 và trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng kết thúc điều tra, xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc.

Trọng tâm là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II), các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; Vụ án gây lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

"Đặc biệt, Tổng bí thư lưu ý là phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ", ông Dũng nói.

Cùng với đó, Tổng bí thư yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Với mục tiêu hoàn thành tháo gỡ khó khăn các dự án, Tổng Bí thư quán triệt “mệnh lệnh chính trị” kiên quyết phải hoàn thành trong năm nay, không để tiếp tục lãng phí, kéo dài. Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải hoàn thành trước 30/11.

Các cơ quan khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và phải có phương án bảo quản, sử dụng khai thác phù hợp, tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí trong thời gian chờ xử lý.

Hiện còn hơn 16.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý. Do đó, Tổng Bí thư lưu ý “không làm tốt việc xử lý dễ phát sinh vụ việc sai phạm mới”.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cơ sở.

