Trung Quốc xem xét phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng nhân dân tệ

Trung Quốc đang xem xét cho phép phát hành stablecoin được bảo chứng bằng đồng nhân dân tệ (NDT) – một bước ngoặt lớn trong chính sách với tài sản kỹ thuật số. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Bắc Kinh chấp nhận hình thức tiền điện tử gắn liền với đồng tiền pháp định của mình, nhằm thúc đẩy mục tiêu quốc tế hóa NDT trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Bắc Kinh tính đường đi mới với tài sản số

Theo các nguồn tin từ Reuters, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc sẽ họp trong tháng này để thảo luận và có thể phê duyệt lộ trình phát triển stablecoin. Kế hoạch này được cho là sẽ nêu rõ mục tiêu mở rộng sử dụng NDT trong thương mại quốc tế, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý và đưa ra các hướng dẫn nhằm phòng ngừa rủi ro tài chính.

Một nguồn tin tiết lộ, lãnh đạo cấp cao dự kiến cũng sẽ họp để bàn về vai trò của stablecoin trong tiến trình quốc tế hóa đồng NDT. Theo đó, cuộc họp này có thể sẽ đưa ra định hướng chính sách, xác định phạm vi ứng dụng và giới hạn phát triển của loại tài sản này trong kinh doanh.

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận tiền điện tử của Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2021, Bắc Kinh từng mạnh tay cấm toàn bộ hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử vì lo ngại rủi ro tài chính.

Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn mong muốn đưa NDT trở thành đồng tiền có ảnh hưởng ngang hàng với USD và EUR. Tuy nhiên, tham vọng này bị hạn chế bởi chính sách kiểm soát vốn nghiêm ngặt và thặng dư thương mại khổng lồ, khiến đồng tiền khó lưu thông tự do trên toàn cầu.

Theo dữ liệu từ hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, tỷ trọng NDT trong thanh toán toàn cầu đã giảm xuống còn 2,88% vào tháng 6 – mức thấp nhất trong hai năm qua. Trong khi đó, đồng USD chiếm tới 47,19% thị phần.

Stablecoin, vốn được gắn với các loại tiền pháp định như USD, được xem là công cụ đầy hứa hẹn để khắc phục hạn chế trên. Với đặc tính chuyển tiền nhanh chóng, xuyên biên giới, chi phí thấp và hoạt động 24/7, stablecoin có thể giúp NDT tham gia sâu hơn vào hệ thống thanh toán quốc tế.

Trên bình diện toàn cầu, stablecoin đang bùng nổ mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các loại stablecoin gắn với USD hiện chiếm hơn 99% tổng nguồn cung toàn cầu.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1 đã tuyên bố ủng hộ stablecoin và đang thúc đẩy khung pháp lý để hợp pháp hóa loại tiền điện tử neo giá bằng USD. Đây là động thái nhằm duy trì vị thế thống trị của USD trong kỷ nguyên tài chính số.

Trong khi đó, tại châu Á, nhiều quốc gia cũng đã nhập cuộc. Hàn Quốc tuyên bố cho phép các công ty phát hành stablecoin gắn với đồng won, đồng thời xây dựng hạ tầng pháp lý đi kèm. Nhật Bản cũng đang xúc tiến các sáng kiến tương tự để không bị tụt hậu trong cuộc đua.

Thử nghiệm có kiểm soát

Mặc dù cấm tiền điện tử vào năm 2021, Trung Quốc lại đi đầu trong việc thử nghiệm đồng NDT kỹ thuật số (e-CNY). Tuy nhiên, đồng tiền này mới chỉ được sử dụng trong phạm vi nội địa và chưa đạt nhiều bước tiến ở quốc tế.

Việc phát hành stablecoin gắn với NDT – đặc biệt là ở các trung tâm tài chính như Hồng Kông hay Thượng Hải – có thể trở thành bước đi chiến lược để Bắc Kinh vừa duy trì kiểm soát vốn, vừa mở đường cho đồng tiền của mình tham gia sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu.

Thực tế, Hong Kong đã đi trước một bước khi ban hành nghị định quản lý stablecoin, có hiệu lực từ ngày 1/8. Đây là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới đặt khung pháp lý cho các tổ chức phát hành stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định.

Song song, Thượng Hải cũng đang xây dựng trung tâm hoạt động quốc tế cho đồng NDT kỹ thuật số, đóng vai trò bàn đạp để thúc đẩy kế hoạch mới.

Cơ hội từ stablecoin

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Washington ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc hiện phụ thuộc lớn vào thanh toán bằng USD, nhiều trong số đó đã bắt đầu chuyển sang sử dụng stablecoin gắn với đồng USD vì sự tiện lợi.

Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại sự phụ thuộc kéo dài sẽ càng củng cố sức mạnh của USD, đồng thời làm suy yếu nỗ lực nâng cao vai trò của NDT. Stablecoin gắn với CNY vì thế được xem là công cụ chiến lược để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và gia tăng ảnh hưởng tiền tệ.

Theo một cố vấn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), khả năng thử nghiệm stablecoin NDT ở Hong Kong là “hoàn toàn có thể xảy ra”. Nếu thành công, đây sẽ là bàn đạp để mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, giá trị thị trường stablecoin toàn cầu hiện đạt khoảng 247 tỷ USD, song Ngân hàng Standard Chartered dự báo con số này có thể tăng lên tới 2.000 tỷ USD vào năm 2028.

Đây là cơ hội lớn để Trung Quốc tận dụng và nâng cao vị thế của NDT. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ: các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Bắc Kinh vẫn có thể là rào cản lớn khiến stablecoin gắn với CNY khó đạt được sức hấp dẫn toàn cầu như USD.

Ngoài ra, việc phát triển stablecoin cũng đòi hỏi khung pháp lý rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng trung ương, các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân – điều vốn không dễ dàng trong hệ thống tài chính tập trung cao độ của Trung Quốc.

Theo dự kiến, chi tiết kế hoạch stablecoin của Trung Quốc sẽ được công bố trong những tuần tới, với PBOC đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai. Bắc Kinh cũng dự định đưa vấn đề stablecoin và quốc tế hóa NDT ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra cuối tháng 8 ở Thiên Tân.

Nếu được phê duyệt, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong chiến lược tiền tệ quốc tế của Trung Quốc – từ một quốc gia từng “nói không” với tiền điện tử, nay quay sang tận dụng công nghệ blockchain và stablecoin như một công cụ để thúc đẩy vị thế của đồng NDT trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo Reuters